Vereador que criticou papas cria Dia dos Legendários em cidade do ES





A Câmara de Colatina sancionou o projeto de lei que cria o Dia Municipal dos Legendários, a ser comemorado anualmente em 29 de junho. A iniciativa do projeto de lei é do vereador bolsonarista Vítor Louzada (PL), o mesmo que em fevereiro último criticou os papas antes de Leão XIV, atual líder da Igreja Católica.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Com a nova lei, que acabou não sendo apreciada pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD), cabendo a tarefa ao Legislativo, o Dia Municipal dos Legendários passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Colatina.





“O movimento Legendários desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da família, ao desenvolvimento pessoal, à liderança, à responsabilidade social e ao engajamento comunitário, promovendo valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa”, argumentou o parlamentar, que é médico.