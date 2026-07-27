AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Vereador que criticou papas cria Dia dos Legendários em cidade do ES

Data será comemorada anualmente no município em 29 de junho

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

27 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Legendários
O movimento Legendários é formado exclusivamente por homens. Divulgação


A Câmara de Colatina sancionou o projeto de lei que cria o Dia Municipal dos Legendários, a ser comemorado anualmente em 29 de junho. A iniciativa do projeto de lei é do vereador bolsonarista Vítor Louzada (PL), o mesmo que em fevereiro último criticou os papas antes de Leão XIV, atual líder da Igreja Católica.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Com a nova lei, que acabou não sendo apreciada pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD), cabendo a tarefa ao Legislativo, o Dia Municipal dos Legendários passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Colatina.


“O movimento Legendários desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da família, ao desenvolvimento pessoal, à liderança, à responsabilidade social e ao engajamento comunitário, promovendo valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa”, argumentou o parlamentar, que é médico.

Veja Também 

Legendários

Legendários dizem que vão promover a “transformação masculina” no ES

Imagem de destaque

O teólogo de Colatina: vereador do PL critica papas antes de Leão XIV

Se os Legendários estão com prestígio na maior cidade do Noroeste capixaba, o mesmo não se pode dizer em relação à Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). É que, até o final deste mês, a congregação religiosa decidirá se o movimento - que se apresenta como uma iniciativa para “restaurar o verdadeiro potencial masculino” - pode ser considerado incompatível com o Evangelho e os princípios doutrinários da denominação.

O QUE É O MOVIMENTO LEGENDÁRIOS

Movimento cristão focado exclusivamente no público masculino, o Legendários foi fundado em 2015 por Chepe Tupzu, um pastor guatemalteco da Igreja Casa de Deus. Em 2017, o movimento chegou ao Brasil, na cidade catarinense de Balneário Camboriú (alguma surpresa?), conquistando o segundo maior número de participantes no mundo. 


O principal evento do grupo - o Desafio TOP (Track Outdoor Potential) - consiste em uma experiência de sobrevivência e imersão que dura entre 3 e 4 dias. Durante esse período, os participantes encaram caminhadas exaustivas e desafios que buscam testar a resistência física, mental e espiritual, sob a premissa de "forjar" o caráter e reconectar o homem com seu propósito de vida e com a fé cristã. 

Fachada da Câmara de Vereadores de Colatina
 Câmara de Vereadores de Colatina: papas em baixa, Legendários em alta. Reprodução/ Google Street View

Veja Também 

Operários trabalham na duplicação da BR 101 no ES

BR 101 tem duas novas obras e uma duplicação com data para ser entregue

Bill Murray é o presidente da National Coffee Association (NCA), entidade que representa a indústria e os importadores de café dos EUA

O homem que comanda o mercado de café dos EUA vem ao ES

Comitiva chinesa que fez uma visita oficial a Jaguaré em 2025

De uma pequena cidade do ES para a maior feira de negócios do mundo

A mensagem que ficou intacta na cozinha do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do ES, na Serra

"Deus está neste lugar": a mensagem que resistiu ao incêndio no arquivo do TJES

A Prefeitura de Linhares deve R$ 800 mil em direitos autorais, segundo o Ecad

Escritório de artistas acusa prefeitura do ES de calote e vai à Justiça

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Colatina Câmara de Colatina Papa Papa Leão xiv Santa Catarina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Reta final do ano: pesquisa revela desafios dos pequenos empreendedores para prever o fluxo de caixa diante de eventos externos
Imagem de destaque
5 sintomas no estômago que não devem ser ignorados
Sandra Helena Moreira, de 47 anos, foi morta a tiros no interior de Cachoeiro
Acusado de matar ex-cunhada a tiros vai a júri popular em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados