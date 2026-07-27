Vereador que criticou papas cria Dia dos Legendários em cidade do ES

A Câmara de Colatina sancionou o projeto de lei que cria o Dia Municipal dos Legendários, a ser comemorado anualmente em 29 de junho. A iniciativa do projeto de lei é do vereador bolsonarista Vítor Louzada (PL), o mesmo que em fevereiro último criticou os papas antes de Leão XIV, atual líder da Igreja Católica.
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Com a nova lei, que acabou não sendo apreciada pelo prefeito Renzo Vasconcelos (PSD), cabendo a tarefa ao Legislativo, o Dia Municipal dos Legendários passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Colatina.
“O movimento Legendários desenvolve atividades voltadas ao fortalecimento da família, ao desenvolvimento pessoal, à liderança, à responsabilidade social e ao engajamento comunitário, promovendo valores que contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e participativa”, argumentou o parlamentar, que é médico.
Se os Legendários estão com prestígio na maior cidade do Noroeste capixaba, o mesmo não se pode dizer em relação à Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB). É que, até o final deste mês, a congregação religiosa decidirá se o movimento - que se apresenta como uma iniciativa para “restaurar o verdadeiro potencial masculino” - pode ser considerado incompatível com o Evangelho e os princípios doutrinários da denominação.
O QUE É O MOVIMENTO LEGENDÁRIOS
Movimento cristão focado exclusivamente no público masculino, o Legendários foi fundado em 2015 por Chepe Tupzu, um pastor guatemalteco da Igreja Casa de Deus. Em 2017, o movimento chegou ao Brasil, na cidade catarinense de Balneário Camboriú (alguma surpresa?), conquistando o segundo maior número de participantes no mundo.
O principal evento do grupo - o Desafio TOP (Track Outdoor Potential) - consiste em uma experiência de sobrevivência e imersão que dura entre 3 e 4 dias. Durante esse período, os participantes encaram caminhadas exaustivas e desafios que buscam testar a resistência física, mental e espiritual, sob a premissa de "forjar" o caráter e reconectar o homem com seu propósito de vida e com a fé cristã.
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