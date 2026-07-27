O Julho das Pretas e a urgência da reparação

Dados econômicos e de segurança pública apontam sistematicamente que a mulher negra ocupa a base da pirâmide social brasileira. Enfrentam os piores salários no mercado de trabalho, mesmo quando possuem a mesma escolaridade que homens ou mulheres brancas. Constituem a maioria esmagadora das vítimas de feminicídio, da violência obstétrica e do desamparo estatal.





O racismo estrutural opera de forma a naturalizar que os corpos das mulheres negras sejam associados ao trabalho precarizado e ao cuidado invisível, negando-lhes o direito ao descanso, à dignidade e ao poder de decisão sobre as políticas públicas do país.





Reconhecer o 25 de julho no Brasil como o dia de Tereza de Benguela, líder quilombola do século XVIII que chefiou o Quilombo do Quariterê, significa disputar a narrativa histórica. Por séculos, a historiografia oficial tentou apagar a liderança e a sofisticação política das mulheres negras, reduzindo-as à condição de passividade ou submissão.





Tereza de Benguela criou uma estrutura legislativa e defensiva, organizou a produção agrícola e a metalurgia no quilombo, demonstrando que o povo negro não apenas resistiu à escravidão, mas articulou formas avançadas de governo e sociedade livre.





Celebrar sua memória no Julho das Pretas não é um mero exercício de saudosismo, é a afirmação de que a população negra sempre possuiu projeto de país. Celebrar a memória das lideranças negras não é olhar apenas para o passado, mas reivindicar o direito de desenhar o futuro.