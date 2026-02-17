Adolescentes apreendidos no ES: maioria é negro e com baixa escolaridade

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Negros, com baixa escolaridade e com menos de 17 anos compõe a maioria dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Espírito Santo. Um perfil de quem já vivencia ciclos de exclusão antes mesmo do conflito com a lei.



Os dados são do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), que administra treze unidades de internação, internação provisória, semiliberdade e atendimento inicial. Confira o que o levantamento aponta:

Raça

A maioria dos jovens se declarou pardo (74%) e preto (19%). Juntos, segundo o que preconiza o Estatuto da Igualdade Racial e o IBGE, somam uma população negra de 93%.

O relatório revela que a população branca representa 7% dos internos e há ainda os amarelos, 0,21% do total.

Idade

A média é de 16,9 anos. Os que completaram 16 anos totalizam 22,2%, seguidos do grupo de 17 anos (30,7%) e de 18 anos (21,2%). Mas há registro de casos de adolescentes com 12 anos.

Sexo

Os internos são majoritariamente homens (96%). A comparação chega a 23 homens para cada mulher que cumpre medida socioeducativa.

Escolaridade

Um total de 33,7% declarou ter feito ensino fundamental pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos), 23,5% indicou ter ensino fundamental II, que vai até o 9° ano. Um grupo de 1,7% só cursou o fundamental I, que vai até o 5° ano.

Cursaram o ensino médio na forma tradicional 21,4% e outros 11,77% lançaram mão do EJA. O destaque é para 8,1% que não informaram ter estudado

A distorção escolar, que indica o atraso escolar em relação à idade ideal para a série que frequentam, é de 2,8 anos.

Ato infracional

A grande maioria dos adolescentes (75,4%) está internado em uma das unidades e lá chegou por mandado de busca e apreensão (43,2%).

Respondem, principalmente, por atos infracionais análogos ao tráfico (lei antidrogas), é o caso de 32,4%; crimes contra o patrimônio (30,7%) e contra a pessoa (25,6%), como os casos de furto e roubo.

No ano de 2025 passaram pelo Iases um total de 1.146 adolescentes e jovens. Do total, 61,61% eram da Região Metropolitana, 18,32% do Sul e 17,36% do Norte, além de jovens fundos de outros estados.

