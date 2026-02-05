Agressor de mulher no ES é preso após ser localizado em Portugal pela Polícia Civil

Uma investigação iniciada pela Polícia Civil do Espírito Santo localizou em Portugal um homem que havia agredido uma mulher em Vitória.
A ação foi feita em parceria com a Polícia Federal e a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), que incluiu o nome do agressor no alerta vermelho de procurados internacionais.
A medida permitiu que os agentes de imigração portugueses o abordassem no aeroporto de Lisboa e o impedissem de entrar naquele país, para onde tinha fugido após cometer o crime.
Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, contra o acusado já havia um mandado de prisão. Ao voltar para o Brasil, ele foi recebido e detido pela Polícia Federal ainda na aeronave, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
Em seguida foi entregue a uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) que o aguardava. E trazido para o Espírito Santo, onde chegou na madrugada desta quinta-feira (05).
Segundo Arruda, a fuga foi descoberta pela delegada Andrea Magalhães durante a investigação. “A delegada e sua equipe conseguiram articular a ação com a Polícia Federal, com a Interpol, que incluiu o nome dele no alerta vermelho, e com a Imigração em Portugal. Ação rápida que garantiu a prisão antes que ele entrasse naquele país”.
O delegado-geral observa que a prisão em casos de feminicídio e tentativas, e de agressões contra mulheres, é uma resposta aos que praticam os crimes. “Haverá investigação e eles vão ser alcançados pela punição”, assinalou.
Festa, confusão e agressão
O caso começou a ser investigado no início do mês. Além dos depoimentos prestados à polícia, e marcas deixadas no corpo da mulher, a agressão foi registrada em vídeo.
As imagens mostram uma briga envolvendo várias pessoas e, entre elas, a mulher que foi alvo de chutes, socos e teve dentes quebrados.
O relato à polícia foi de que a confusão teve início após um churrasco no bairro Estrelinha, em Vitória. Era o aniversário da cunhada da vítima, que foi atingida quando tentava apartar uma briga e evitar que seu irmão fosse alvo dos golpes.
O agressor era parente da aniversariante e não teve seu nome divulgado pela PC.
