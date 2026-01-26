Denúncia de mulheres ajudou a zerar feminicídios em Vitória, diz promotora

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Vitória encerrou 2025 sem nenhum registro de feminicídio. No ano anterior tinha ocorrido um caso e outros dois em 2023. Em paralelo, houve aumento dos índices de criminalidade contra a mulher em diversas categorias, como lesões corporais, ameaças e perseguições.



O movimento é visto como um reflexo de que mais mulheres estão procurando o sistema de justiça, o que ajudou a Capital, pontua Sueli Lima e Silva, titular da Promotoria de Justiça da Defesa da Mulher de Vitória, a zerar os casos em que as vítimas são mortas pelo fato de serem mulheres.

“A denúncia de mulheres que sofrem qualquer tipo de agressão é muito importante e eficaz. Ela permite a intervenção antes que a violência atinja seu ápice, com a morte”, assinala.

Em Vitória, os dados do Observatório da Segurança apontam que houve aumento no número de ocorrências nos seguintes casos:

Lesão corporal

2024 - 711

2025 - 792

Perseguição (stalking)

2024 - 140

2025 - 224

Ameaça

2024 - 1.280

2025 - 1.524

Descumprimento de MP

2024 - 141

2025 - 192

No geral, o conjunto total de crimes de violência doméstica na Capital passou de 1.380 (2024) para 1.728 (2025).

A interrupção do ciclo de violência

Ao procurar uma delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, e fazer uma denúncia, a mulher transforma o sistema de justiça em uma barreira contra a morte, pondera a promotora.

O que leva a ações mais imediatas, como a concessão de medidas protetivas e a intimação do agressor a depor, onde é alertado de que as suas ações terão consequências.

“É uma providência que ajuda a inibir a continuidade da violência e tem se mostrado uma ferramenta de dissuasão eficaz, independentemente do resultado final de um processo judicial”, assinala Sueli.

No Espírito Santo, também houve aumento na estatística que reúne os crimes relacionados à violência contra a mulher. Os dados passaram de 23.848 casos em 2024 para 26.151 no ano passado. No mesmo período, o número de feminicídios caiu de 39 para 34.

