As causas de acidentes aéreos em Guarapari desde 2016 (e um mistério)

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O acidente com uma aeronave ocorrido nesta segunda-feira (19), em Guarapari, é o sexto registrado na cidade na última década. Juntos totalizaram seis vítimas, duas delas morreram e outras duas ficaram com lesões graves.



Décadas antes é possível identificar um outro caso, ocorrido em 1975. Trata-se de um mistério, considerando que a aeronave, o piloto e os três passageiros nunca foram localizados (veja abaixo).

O levantamento foi feito a partir das informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer).

Os relatórios dos casos já investigados apontam alguns fatores que podem ter ocasionado os acidentes ou incidentes. Confira:

Falha ou mau funcionamento de sistema, de componentes ou do motor

de sistema, de componentes ou do motor Problemas em equipamentos e em um caso afetou a qualidade do combustível, que foi contaminado

e em um caso afetou a qualidade do combustível, que foi contaminado Perda de controle do voo

do voo Condições meteorológicas precárias

precárias Manutenção da aeronave



Além dos problemas técnicos e de componentes, são apontadas outras questões que também podem repercutir nos acidentes e que envolvem as decisões tomadas pelo piloto.

Os casos

Desde 2016 foram registrados os seguintes casos em Guarapari:

Destruição do bico e trem de pouso - ocorreu em 28 de dezembro de 2016. Estavam a bordo de uma pequena aeronave um piloto e um aluno, em um voo de instrução. No regresso relataram que houve forte trepidação no motor acompanhada de ruído, mas conseguiram pousar. Houve danos no trem de pouso e no nariz do avião

ocorreu em 28 de dezembro de 2016. Estavam a bordo de uma pequena aeronave um piloto e um aluno, em um voo de instrução. No regresso relataram que houve forte trepidação no motor acompanhada de ruído, mas conseguiram pousar. Houve danos no trem de pouso e no nariz do avião Colisão e mortes - O acidente foi registrado em 19 de fevereiro de 2020 e duas pessoas morreram. A aeronave decolou do Aeródromo de Guarapari (SNGA) por volta das 18h30 com destino ao Aeroporto de Vitória com um piloto e um passageiro. Logo após a decolagem houve a colisão contra uma empresa, um material de construção

O acidente foi registrado em 19 de fevereiro de 2020 e duas pessoas morreram. A aeronave decolou do Aeródromo de Guarapari (SNGA) por volta das 18h30 com destino ao Aeroporto de Vitória com um piloto e um passageiro. Logo após a decolagem houve a colisão contra uma empresa, um material de construção Pouso forçado em mangue - Era um voo de instrução com dois pilotos. Logo após a decolagem houve mau funcionamento do motor e a tripulação fez um pouso de emergência em uma área de mangue. O acidente ocorreu em 4 de julho de 2021 e resultou na destruição do avião e deixou duas vítimas com lesões graves

Era um voo de instrução com dois pilotos. Logo após a decolagem houve mau funcionamento do motor e a tripulação fez um pouso de emergência em uma área de mangue. O acidente ocorreu em 4 de julho de 2021 e resultou na destruição do avião e deixou duas vítimas com lesões graves Voo para plataforma - Em março do ano passado, uma aeronave fazia o percurso até uma plataforma a fim de realizar transporte de pessoal quando, logo após o pouso, foram identificados problemas técnicos e ela foi encaminhada para manutenção

Em março do ano passado, uma aeronave fazia o percurso até uma plataforma a fim de realizar transporte de pessoal quando, logo após o pouso, foram identificados problemas técnicos e ela foi encaminhada para manutenção Problemas no sistema de alerta de colisão - Situação ocorreu em novembro do ano passado com um avião que seguia de Vitória para o Aeroporto Viracopos, em Campinas (SP), a fim de realizar transporte aéreo público regular. Ao passar por Guarapari ocorreu um alerta no Sistema Anticolisão de Tráfego (TCAS). Após a execução dos procedimentos previstos, o voo prosseguiu para o seu destino.

Situação ocorreu em novembro do ano passado com um avião que seguia de Vitória para o Aeroporto Viracopos, em Campinas (SP), a fim de realizar transporte aéreo público regular. Ao passar por Guarapari ocorreu um alerta no Sistema Anticolisão de Tráfego (TCAS). Após a execução dos procedimentos previstos, o voo prosseguiu para o seu destino. Queda em cima de oficina - Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (19), logo após decolar no aeroporto do município. A aeronave era particular e pertencia ao piloto, de 37 anos, que estava sozinho a bordo e sofreu ferimentos na mão

Reportagens de A Gazeta sobre acidente com Cessna em 1975. Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O avião desaparecido

Em janeiro de 1975, o voo de um Cessna de São Mateus para Campos (RJ) foi interrompido na região de Guarapari, quando a aeronave desapareceu. Relatório do Sipaer aponta que as condições meteorológicas entre Campos e Vitória eram precárias e o voo era visual.

“Condições que poderiam ter contribuído para o acidente, ou provavelmente uma falha mecânica teria obrigado o piloto a efetuar a aterragem no mar sem condições de sobrevivência”, é informado no relatório.

Em matéria publicada em A Gazeta, na época, foi informado que no último contato feito com o piloto ele informou que havia sido surpreendido por forte temporal e tentaria pousar em Guarapari, o que não aconteceu porque a pista estava alagada.

A ele também foi informado que não poderiam retornar para Campos, que estava fechado pelo mesmo motivo. Foi o último contato da aeronave.

A bordo estavam quatro pessoas: o piloto, a esposa e um casal amigo deles. Eram de famílias conhecidas na região de Campos (Rio). As buscas foram suspensas onze dias após o desaparecimento da aeronave.

A Gazeta integra o Saiba mais