Perto do aeroporto

Avião cai e atinge galpão de oficina mecânica em Guarapari

Aeronave experimental caiu logo após decolar; piloto sofreu ferimento leve na mão, recebeu atendimento no local e recusou encaminhamento a uma unidade de saúde

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:47

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, por volta das 7h30 desta segunda-feira (19). A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que ele disse ter realizado um pouso forçado e sofreu um leve ferimento na mão. Os militares realizaram apenas um curativo no local, já que o homem não quis ser encaminhado a uma unidade de saúde.

O avião era experimental e caiu logo após decolar no aeroporto do município. A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil, além da Prefeitura de Guarapari, para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

*Com informações do repórter Breno Alexandre, do g1 ES

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta