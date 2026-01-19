Home
>
Cotidiano
>
Avião cai e atinge galpão de oficina mecânica em Guarapari

Avião cai e atinge galpão de oficina mecânica em Guarapari

Aeronave experimental caiu logo após decolar; piloto sofreu ferimento leve na mão, recebeu atendimento no local e recusou encaminhamento a uma unidade de saúde

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 08:47

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari.

Um avião de pequeno porte caiu e atingiu o galpão de uma oficina mecânica no bairro Jardim Bela Vista, em Guarapari, no Espírito Santo, por volta das 7h30 desta segunda-feira (19). A aeronave era particular e apenas o piloto estava a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que ele disse ter realizado um pouso forçado e sofreu um leve ferimento na mão. Os militares realizaram apenas um curativo no local, já que o homem não quis ser encaminhado a uma unidade de saúde.

Recomendado para você

Aeronave experimental caiu logo após decolar; piloto sofreu ferimento leve na mão, recebeu atendimento no local e recusou encaminhamento a uma unidade de saúde

Avião cai e atinge galpão de oficina mecânica em Guarapari

Transmissão ao vivo desta segunda-feira (19) marca o início de projeto de A Gazeta em parceria com a Gama Pré-Vestibular, com orientações sobre inscrições, notas de corte e concorrência

Primeira live do 'Plantão Sisu' orienta candidatos sobre inscrições e concorrência

Homem sofreu lesão completa na medula após queda; aplicação de medicação experimental ocorre por decisão judicial e segue critérios rigorosos, segundo a Sesa

Idoso de 70 anos recebe polilaminina após cair do telhado no ES

O avião era experimental e caiu logo após decolar no aeroporto do município. A reportagem de A Gazeta procurou as polícias Militar e Civil, além da Prefeitura de Guarapari, para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

*Com informações do repórter Breno Alexandre, do g1 ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais