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Vitória vai instalar nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá

Vitória vai instalar nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá

Espaço começou a ser preparado por profissionais do município e deve ficar pronto nas próximas semanas, já que a estrutura é pré-moldada

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de março de 2026 às 10:47

Projeção de como deve ficar a nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá, em Vitória
Projeção de como deve ficar a nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

A Enseada do Suá, em Vitória, vai ganhar uma nova base da Guarda Municipal nas próximas semanas. A estrutura ficará ao lado da Terceira Ponte, em frente ao Centrocor. A área começou a ser preparada por profissionais da prefeitura e a expectativa é de que a inauguração do equipamento de segurança ocorra em 23 de março.

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A nova base da Guarda faz parte de um projeto idealizado pelo senador Marcos do Val (Podemos) e será entregue ao município. A reportagem questionou qual o valor gasto no equipamento e se a aquisição foi feita via emenda parlamentar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

A estrutura a ser instalada é pré-moldada. A Prefeitura de Vitória começou a pavimentar o espaço e fazer a concretagem do pedestal para, em seguida, instalar a base com o auxílio de um guindaste.

Por estar localizada em um ponto de grande movimentação da cidade, a expectativa é de que a base contribua para fortalecer o trabalho preventivo e dar mais agilidade no atendimento às ocorrências, além de ampliar a capacidade de monitoramento e apoio às ações operacionais da corporação.

Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Amarilio Boni, a iniciativa representa um avanço na modernização da segurança pública municipal. “Estamos incorporando novas tecnologias que ampliam nossa capacidade de atuação e contribuem para oferecer mais segurança à população”, afirma.

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