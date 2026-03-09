Nova redução

Transporte por app e bike elétrica derrubam número de passageiros no Transcol

Especialista aponta que população ganhou novas formas de se locomover; governo do Estado, por sua vez, cita que mais pessoas têm tentado burlar o pagamento da passagem

Publicado em 9 de março de 2026 às 11:52

Índice de passageiros do Sistema Transcol cai pelo segundo ano consecutivo Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar do investimento do governo do Estado em novos ônibus com ar-condicionado e de melhorias nos terminais da Grande Vitória, o número de passageiros do Sistema Transcol caiu nos últimos dois anos e, em 2025, voltou ao mesmo patamar de duas décadas atrás. Esse cenário pode estar sendo influenciado pela popularização do Uber Moto e das bikes elétricas, na avaliação de especialistas.

A Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), por sua vez, acredita que a redução pode estar sendo impactada pelo aumento na taxa de evasão, com pessoas burlando as catracas para não pagar passagem, e avalia medidas para combater a prática.

O levantamento foi feito pela consultoria 4 Intelligence, a partir de dados da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). Os dados evidenciam que o número de passageiros cresceu fortemente por 10 anos no Estado, saindo de 139 milhões em 2004 para quase 200 milhões em 2014. Depois, começou a cair e atingiu o menor nível de pessoas transportadas em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

Na época, o governo do Estado limitou o número de passageiros nos ônibus, determinando que os coletivos só saíssem dos terminais com ocupação equivalente ao número de assentos disponíveis. Além disso, houve um receio da população em usar o transporte público com medo de ser contaminada com o coronavírus.

Após a pandemia, o número de passageiros voltou a crescer, superou o nível pré-pandemia e chegou a 179 milhões em 2023, mas passou a cair novamente em 2024 e chegou a 168 milhões em 2025, número semelhante ao de duas décadas atrás, conforme é possível ver no infográfico abaixo.

Entenda o cálculo O índice de passageiros compreende cada vez que uma pessoa entra no ônibus. Por exemplo, se em um mês ela entra 30 vezes, esse número equivale a 30 passageiros.

O que chama a atenção é que a população da Grande Vitória cresceu 30,74% entre os Censos 2000 e 2022, saindo de 1,4 milhão de pessoas para 1,8 milhão, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Somado a isso, o número de pessoas desempregadas diminuiu e o Estado atingiu a menor taxa da série histórica, que começou em 2012.

Com esses índices, atrelados aos investimentos feitos no setor nos últimos anos, era de se esperar que mais pessoas passassem a utilizar o transporte público, mas não é o que tem ocorrido.

Uber Moto vira opção ao transporte na Grande Vitória

Na avaliação do economista Bruno Imaizumi, da 4Intelligence, as quedas recentes estão relacionadas a mudanças na forma como as pessoas passaram a se movimentar na Grande Vitória nos últimos anos, por meio do transporte por aplicativo. A chegada da Uber Moto, por exemplo, possibilitou corridas em valores mais baixos que em carros.

“A Uber começou a oferecer serviços, então as pessoas passaram a ter uma alternativa para o transporte coletivo. Mais recentemente, surgiu a opção da moto, algo que não tem em outras grandes áreas, como São Paulo. Essas viagens tendem a ser mais baratas e, de certa maneira, a depender do trajeto, competem com o preço da passagem do Sistema Transcol”, destaca.

O passageiro pode pagar um pouco mais caro ao usar as motos por aplicativo, mas pode ganhar tempo e se estressar menos Bruno Imaizumi Economista

R$ 5,10 É O VALOR DA PASSAGEM DO TRANSCOL

Bikes elétricas viram febre e se popularizam

Outro fator que pode estar fazendo as pessoas abandonarem o transporte público é a popularização das bikes elétricas na Grande Vitória. Isso ocorre porque as cidades não são muito extensas e tem havido investimento em novas ciclovias, como a da Terceira Ponte, que passou a ligar Vitória a Vila Velha.

“São hipóteses que podem nos ajudar a entender essa queda consecutiva. Em São Paulo, você até tem, em alguns lugares, como na região da Faria Lima, as bikes elétricas, mas a geografia da cidade não permite. No Rio de Janeiro (RJ) também teve um 'boom', mas não é algo tão expressivo como tenho observado em Vitória. É um dos fatores que talvez tenham contribuído um pouquinho para observar essa redução anual”, avalia o economista.

Bruno Imaizumi reflete que, em anos anteriores, o índice de passageiros era usado para medir o ritmo da economia. Mas agora, pegando pelo exemplo do Espírito Santo, não ocorre uma correlação, uma vez que os indicadores econômicos estão em alta, mas o de passageiros tem apontado para repetidas baixas.

As perspectivas para 2026 apontam que o Brasil vai continuar crescendo, com geração de emprego. Mas isso não necessariamente vai impactar o número de passageiros Bruno Imaizumi Economista

Aumento da evasão nas catracas

Na avaliação do secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fabio Damasceno, tem ocorrido aumento na taxa de evasão de passageiros, com pessoas que não passam pela catraca para evitar pagar a passagem. Dessa forma, não são contabilizadas como usuárias do Sistema Transcol.

“O ponto mais preocupante e motivo de estudos e avaliações é o aumento da evasão de receita em 2025, com pessoas utilizando o sistema sem pagar passagem, entrando pelos locais de entrada e saída dos ônibus nos terminais, pulando muros, descendo pela porta da frente do ônibus e pulando a roleta”, destaca. Por conta disso, o governo do Estado estuda um pacote de medidas para coibir a prática.

O secretário avalia ainda que o número de passageiros pode estar sendo influenciado por fatores como:

a integração do Aquaviário;

a expansão da malha cicloviária;

o fim do pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, que elevou o fluxo de veículos particulares;

melhorias viárias em municípios como Serra e Vila Velha, que geram um efeito duplo, facilitando a operação do transporte coletivo, mas também incentivando o uso do transporte individual.

Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte Crédito: Fernando Madeira

Sobre a percepção de que as bikes elétricas podem estar atraindo as pessoas a usá-las em vez dos ônibus, o secretário entende que o modal não substitui o transporte público, mas integra o sistema de mobilidade, ampliando as opções do cidadão.

Mesmo com essas variações, o sistema mantém um nível de usuários compatível com o período pré-pandemia e com tendência de estabilizar. Fabio Damasceno Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura

