Terminal do Ibes tem mudança em linhas após fim da reforma

Terminal do Ibes tem mudança em linhas após fim da reforma

Plataforma provisória na Rua São Cristóvão, para a qual as linhas troncais haviam sido remanejadas, foi desativada

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:18

Operação do Terminal do Ibes tem mudanças neste domingo (8)
Linhas do Terminal do Ibes, em Vila Velha, mudaram neste domingo (8) Crédito: Ceturb-ES/ Divulgação

Usuários do Sistema Transcol que utilizam o Terminal Ibes devem ficar atentos a mudanças em algumas linhas. Com o fim das obras da plataforma 2, todas as linhas voltam a operar dentro do terminal já neste domingo (8). Com isso, a plataforma provisória na Rua São Cristóvão, para a qual as linhas troncais haviam sido remanejadas, foi desativada

A linha 507 (Terminal Laranjeiras / Terminal Vila Velha via Reta da Penha / Terceira Ponte), que opera, em sua maioria, com veículos articulados, volta a fazer ponto final no Terminal Ibes. Além disso, a linha agora trafega pela Avenida Carlos Lindenberg, passando pelos bairros Glória e Centro, em Vila Velha, pelo Terminal Vila Velha e seguindo o itinerário já realizado atualmente.

Criada provisoriamente para atender ao trecho que antes era realizado pela 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes, via Terceira Ponte / Reta da Penha), a linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular) passa a operar de forma definitiva. No local há informativos mostrando onde ficam as linhas remanejadas com as novas mudanças.

A reforma do Terminal do Ibes durou um ano e teve um investimento de R$ 20 milhões, feito pelo governo do Espírito Santo. As plataformas 1 e 2 receberam nova cobertura metálica termoacústica, reforma estrutural, piso podotátil, pintura geral e substituição completa da rede elétrica, com novas luminárias.

Na primeira etapa, finalizada em outubro de 2025, também foram entregues o novo prédio administrativo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), banheiros, lojas comerciais, bicicletário e bilheteria. Já nesta segunda fase, concluída neste domingo, as intervenções incluíram a reconstrução das pistas de rolamento e a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial.

Confira a lista de linhas por plataforma:

PLATAFORMA 1

  • 580 – Padre Gabriel / Terminal Ibes, via Jardim Palmares / Cobilândia
  • 586 – T. Ibes / Vista Linda, via Cobilândia
  • 590 – Bandeirantes / T. Ibes, via Jardim Marilândia
  • 592 – T. Ibes / Alzira Ramos, via Jardim de Alah / Cobilândia
  • 600 – T. Itaparica / T. Ibes, via Araçás (circular)
  • 601 – T. Ibes / Santos Dumont
  • 603 – T. Itaparica/ T. Ibes, via Jardim Colorado (circular)
  • 604 – T. São Torquato / T. Ibes, via Santa Rita / Alvorada (circular)
  • 605 – T. Vila Velha / T. Ibes, via Coqueiral de Itaparica/ Novo México (circular)
  • 606 - T. Vila Velha / T. Ibes, via Coqueiral de Itaparica / Santa Inês (circular)
  • 607 – T. Ibes / Glória
  • 608 – T. Ibes / Boa Vista, via Soteco
  • 625 – T. São Torquato / T. Ibes, via Santa Rita / Ataíde (circular)
  • 633 – T. São Torquato / T. Ibes, via Planalto / Alvorada
  • 650 – T. Vila Velha / T. Ibes, via Praia de Itapoã (circular)
  • 658 – T. São Torquato / T. Ibes, via Aribiri / Paul (circular)
  • 671 – T. Ibes / Terminal São Torquato, via Vila Garrido

PLATAFORMA 2

  • 503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha via Reta da Penha / Av. Carlos Lindenberg
  • 507 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha via Reta da Penha / Terceira Ponte
  • 514 - T. Ibes / T. Vila Velha via Terceira Ponte / Av. Beira-Mar
  • 516 - T. Jacaraípe / T. Ibes via T. Carapina / Maruípe / T. São Torquato
  • 518 - T. Carapina / T. Ibes via Serafim Derenzi
  • 519 - T. Carapina / T. Ibes via Av. Leitão da Silva
  • 525 - T.Vila Velha / T. Itacibá via Av. Carlos Lindenberg / T. Ibes / T. Jardim América
  • 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Av. Expedito Garcia
  • 533 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Centro de Vila Velha – Expresso
  • 674 - T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo (circular)

