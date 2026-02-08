Terminal do Ibes tem mudança em linhas após fim da reforma

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:18
Usuários do Sistema Transcol que utilizam o Terminal Ibes devem ficar atentos a mudanças em algumas linhas. Com o fim das obras da plataforma 2, todas as linhas voltam a operar dentro do terminal já neste domingo (8). Com isso, a plataforma provisória na Rua São Cristóvão, para a qual as linhas troncais haviam sido remanejadas, foi desativada
A linha 507 (Terminal Laranjeiras / Terminal Vila Velha via Reta da Penha / Terceira Ponte), que opera, em sua maioria, com veículos articulados, volta a fazer ponto final no Terminal Ibes. Além disso, a linha agora trafega pela Avenida Carlos Lindenberg, passando pelos bairros Glória e Centro, em Vila Velha, pelo Terminal Vila Velha e seguindo o itinerário já realizado atualmente.
Criada provisoriamente para atender ao trecho que antes era realizado pela 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes, via Terceira Ponte / Reta da Penha), a linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular) passa a operar de forma definitiva. No local há informativos mostrando onde ficam as linhas remanejadas com as novas mudanças.
A reforma do Terminal do Ibes durou um ano e teve um investimento de R$ 20 milhões, feito pelo governo do Espírito Santo. As plataformas 1 e 2 receberam nova cobertura metálica termoacústica, reforma estrutural, piso podotátil, pintura geral e substituição completa da rede elétrica, com novas luminárias.
Na primeira etapa, finalizada em outubro de 2025, também foram entregues o novo prédio administrativo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), banheiros, lojas comerciais, bicicletário e bilheteria. Já nesta segunda fase, concluída neste domingo, as intervenções incluíram a reconstrução das pistas de rolamento e a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial.
Confira a lista de linhas por plataforma:
PLATAFORMA 1
PLATAFORMA 2
