Terminal do Ibes tem mudança em linhas após fim da reforma

Plataforma provisória na Rua São Cristóvão, para a qual as linhas troncais haviam sido remanejadas, foi desativada

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 18:18

Linhas do Terminal do Ibes, em Vila Velha, mudaram neste domingo (8) Crédito: Ceturb-ES/ Divulgação

Usuários do Sistema Transcol que utilizam o Terminal Ibes devem ficar atentos a mudanças em algumas linhas. Com o fim das obras da plataforma 2, todas as linhas voltam a operar dentro do terminal já neste domingo (8). Com isso, a plataforma provisória na Rua São Cristóvão, para a qual as linhas troncais haviam sido remanejadas, foi desativada

A linha 507 (Terminal Laranjeiras / Terminal Vila Velha via Reta da Penha / Terceira Ponte), que opera, em sua maioria, com veículos articulados, volta a fazer ponto final no Terminal Ibes. Além disso, a linha agora trafega pela Avenida Carlos Lindenberg, passando pelos bairros Glória e Centro, em Vila Velha, pelo Terminal Vila Velha e seguindo o itinerário já realizado atualmente.

Criada provisoriamente para atender ao trecho que antes era realizado pela 507 (T. Laranjeiras / T. Ibes, via Terceira Ponte / Reta da Penha), a linha 674 (T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo – Circular) passa a operar de forma definitiva. No local há informativos mostrando onde ficam as linhas remanejadas com as novas mudanças.

A reforma do Terminal do Ibes durou um ano e teve um investimento de R$ 20 milhões, feito pelo governo do Espírito Santo. As plataformas 1 e 2 receberam nova cobertura metálica termoacústica, reforma estrutural, piso podotátil, pintura geral e substituição completa da rede elétrica, com novas luminárias.

Na primeira etapa, finalizada em outubro de 2025, também foram entregues o novo prédio administrativo da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), banheiros, lojas comerciais, bicicletário e bilheteria. Já nesta segunda fase, concluída neste domingo, as intervenções incluíram a reconstrução das pistas de rolamento e a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial.

Confira a lista de linhas por plataforma:

PLATAFORMA 1

580 – Padre Gabriel / Terminal Ibes, via Jardim Palmares / Cobilândia

586 – T. Ibes / Vista Linda, via Cobilândia



590 – Bandeirantes / T. Ibes, via Jardim Marilândia



592 – T. Ibes / Alzira Ramos, via Jardim de Alah / Cobilândia



600 – T. Itaparica / T. Ibes, via Araçás (circular)



601 – T. Ibes / Santos Dumont



603 – T. Itaparica/ T. Ibes, via Jardim Colorado (circular)



604 – T. São Torquato / T. Ibes, via Santa Rita / Alvorada (circular)



605 – T. Vila Velha / T. Ibes, via Coqueiral de Itaparica/ Novo México (circular)



606 - T. Vila Velha / T. Ibes, via Coqueiral de Itaparica / Santa Inês (circular)



607 – T. Ibes / Glória



608 – T. Ibes / Boa Vista, via Soteco



625 – T. São Torquato / T. Ibes, via Santa Rita / Ataíde (circular)



633 – T. São Torquato / T. Ibes, via Planalto / Alvorada



650 – T. Vila Velha / T. Ibes, via Praia de Itapoã (circular)



658 – T. São Torquato / T. Ibes, via Aribiri / Paul (circular)



671 – T. Ibes / Terminal São Torquato, via Vila Garrido



PLATAFORMA 2

503 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha via Reta da Penha / Av. Carlos Lindenberg



507 - T. Laranjeiras / T. Vila Velha via Reta da Penha / Terceira Ponte



514 - T. Ibes / T. Vila Velha via Terceira Ponte / Av. Beira-Mar



516 - T. Jacaraípe / T. Ibes via T. Carapina / Maruípe / T. São Torquato



518 - T. Carapina / T. Ibes via Serafim Derenzi



519 - T. Carapina / T. Ibes via Av. Leitão da Silva



525 - T.Vila Velha / T. Itacibá via Av. Carlos Lindenberg / T. Ibes / T. Jardim América



526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Av. Expedito Garcia



533 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Centro de Vila Velha – Expresso



674 - T. Vila Velha / T. Ibes, via Cristóvão Colombo (circular)



