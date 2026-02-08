Home
Vídeo mostra estragos causados por incêndio em galpão em Viana

As chamas atingiram o galpão logístico na manhã de sábado (7) e, mais de 30 horas depois, Corpo de Bombeiros ainda está no local, apagando focos de incêndio

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:55

Corpo de Bombeiros trabalha há mais de 24 horas no local, apagando focos de incêndio

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) mostra a dimensão dos estragos provocados pelo incêndio que atingiu um galpão logístico no bairro Canaã, em Viana, no sábado (7). A corporação ainda trabalha no local, mais de 30 horas após o incidente, para controlar possíveis novos focos de incêndio. 

Com focos ativos há mais de 24 horas, corporação mobiliza 70 militares para combate direto em galpão logístico desde o início das ações ainda na manhã de sábado (8)

Bombeiros trabalham há mais de um dia no combate a incêndio de galpão em Viana

A escola mais antiga do carnaval capixaba atravessou a avenida com um desfile que resgatou a história, identidade e legado da agremiação desde a sua fundação

Exaltando a própria história, Andaraí desfila com o dia já raiando no Sambão

Nas imagens feitas por um drone, é possível ver que parte do telhado colapsou e que fumaça continua sendo dispersada em alguns pontos.

No local, operam cinco empresas, incluindo o BH Supermercados e a Ybera Group. Segundo a rede BH, houve perda total da estrutura e das mercadorias.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram estragos após incêndio em galpão logístico em Viana
Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram estragos após incêndio em galpão logístico em Viana Crédito: CBMES/Reprodução

De acordo com as informações mais recentes do Corpo de Bombeiros, a operação de combate ao incêndio conta agora com o empenho de 70 militares, além de caminhões de combate, uma plataforma e o posto de comando móvel da Defesa Civil.

Durante a madrugada deste domingo (8), as equipes monitoraram a área e, embora não tenha havido aumento das chamas, focos seguem ativos na área interna do galpão, onde a temperatura ainda é considerada muito elevada. O planejamento prevê a abertura de acessos para permitir o combate direto aos focos remanescentes.

Questionado sobre a previsão do fim dos trabalhos de rescaldo, o CBMES informou que ainda não é possível afirmar quando serão concluídos.

