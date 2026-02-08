Bairro Canaã

Vídeo mostra estragos causados por incêndio em galpão em Viana

As chamas atingiram o galpão logístico na manhã de sábado (7) e, mais de 30 horas depois, Corpo de Bombeiros ainda está no local, apagando focos de incêndio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 16:55

Um vídeo divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) mostra a dimensão dos estragos provocados pelo incêndio que atingiu um galpão logístico no bairro Canaã, em Viana, no sábado (7). A corporação ainda trabalha no local, mais de 30 horas após o incidente, para controlar possíveis novos focos de incêndio.



Nas imagens feitas por um drone, é possível ver que parte do telhado colapsou e que fumaça continua sendo dispersada em alguns pontos.

No local, operam cinco empresas, incluindo o BH Supermercados e a Ybera Group. Segundo a rede BH, houve perda total da estrutura e das mercadorias.

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram estragos após incêndio em galpão logístico em Viana Crédito: CBMES/Reprodução

De acordo com as informações mais recentes do Corpo de Bombeiros, a operação de combate ao incêndio conta agora com o empenho de 70 militares, além de caminhões de combate, uma plataforma e o posto de comando móvel da Defesa Civil.

Durante a madrugada deste domingo (8), as equipes monitoraram a área e, embora não tenha havido aumento das chamas, focos seguem ativos na área interna do galpão, onde a temperatura ainda é considerada muito elevada. O planejamento prevê a abertura de acessos para permitir o combate direto aos focos remanescentes.

Questionado sobre a previsão do fim dos trabalhos de rescaldo, o CBMES informou que ainda não é possível afirmar quando serão concluídos.

