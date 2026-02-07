Viana

Incêndio em centro logístico atinge empresa de cosméticos e supermercado

Cinco empresas estão instaladas no galpão que foi tomado pelas chamas na manhã deste sábado (7), entre elas a Ybera Group (de cosméticos) e a rede de supermercados BH

O incêndio no centro logístico no bairro Canaã, em Viana, na Região Metropolitana do Espírito Santo, na manhã deste sábado (7), atingiu um galpão onde cinco empresas operam, entre as quais a Ybera Group, do segmento de cosméticos, e o BH Supermercados. Uma intensa cortina de fumaça se formou e pode ser vista de diversos pontos da Grande Vitória. O Corpo de Bombeiros está no local e ainda não há informações sobre outras empresas atingidas.

Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio pelo lado de fora. Pelo risco de desabamento, a equipe não entrou no espaço. Pouco depois, parte do galpão teve colapso da estrutura.

A maior concentração de fumaça, segundo os bombeiros, está onde há mais carga característica de depósito de supermercado. A parte dos fundos do galpão possui concentração de paletes que estão concentrados e incendiados.

A Ybera Group, em nota, informa que a preocupação maior é com a segurança das pessoas e que não há feridos. Disse, ainda, que está prestando todo o suporte às equipes e acionou os protocolos de segurança. Veja a nota na íntegra no final da reportagem.

Conforme levantamento do repórter João Brito, da TV Gazeta, no local, o foco do incêndio é em apenas um galpão que atende várias empresas como depósito e centro de distribuição, com maior espaço dedicado à rede de supermercados. Em princípio, a informação era de que quatro galpões haviam sido atingidos. Segundo ele, um funcionário do setor de expedições do BH contou que estava dentro do galpão com a esposa, que também é funcionária, e outros 20 colaboradores. Todos conseguiram sair sem ferimentos. O BH foi procurado para tratar do assunto. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Viana acrescenta que acompanha a situação e presta apoio às equipes de emergência, com o envio de um caminhão-pipa, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. "Como o fato aconteceu dentro da área do galpão logístico, não houve interferência no trânsito da região. A Defesa Civil permanece em contato com os agentes do Corpo de Bombeiros para apoiar em qualquer situação", acrescenta a administração municipal.

Na íntegra | Ybera Group Informamos que ocorreu um incêndio de grandes proporções no Centro Logístico Grande Vitoria, na cidade de Viana, no Espírito Santo, afetando diversas empresas, entre elas uma das unidades operacionais do Ybera Group. A principal preocupação da empresa, desde o primeiro momento, foi com a segurança das pessoas. Felizmente, ninguém ficou ferido.



A empresa está prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas e já acionou seus protocolos de segurança, seguros e retomada operacional. Clientes, parceiros e influenciadores estão sendo informados com transparência e responsabilidade, e todas as medidas estão sendo adotadas para minimizar impactos. As operações administrativas seguem em funcionamento.



Novas informações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. As operações administrativas seguem em funcionamento. Novas informações serão divulgadas exclusivamente pelos canais oficiais da empresa.



