Atiradores em moto atacam adolescentes na saída de barbearia em Linhares
Publicado em 07/02/2026 às 10h02
Uma menina de 16 anos e um adolescente de 17 foram baleados ao saírem de uma barbearia em Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (6). O ataque ocorreu na região conhecida como "Pó do Aviso" e as vítimas relataram à Polícia Militar que os atiradores estavam em uma moto.
A adolescente foi atingida na perna e o rapaz foi baleado no braço. Os dois foram levados para um hospital.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber sobre a investigação, mas não houve retorno.