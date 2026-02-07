Imperatriz do Forte celebra cultura afro com enredo "Xirê: Festejo às Raízes"

Reporter / [email protected]
Estagiária / [email protected]
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 08:15
Última escola a se apresentar no primeiro dia de apresentações do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, a Imperatriz do Forte encerrou a noite de desfiles, já na madrugada deste sábado (7), com o enredo “Xirê: Festejo às Raízes”, celebrando a cultura afro-brasileira por um ponto de vista decolonial.
A agremiação apostou na valorização da cultura negra, a ancestralidade africana e a potência da identidade brasileira no Sambão do Povo.
No início do desfile, o carro abre-alas — que havia sido danificado pelas chuvas da última semana — enfrentou dificuldades para entrar na avenida. Apesar disso, a escola se superou e conseguiu concluir sua passagem pelo Sambão dentro do tempo.
A escola verde e rosa buscou representar a história da cultura brasileira numa perspectiva diferente do comum. Em vez de reforçar a ideia de dor e violência associada à chegada dos africanos no Brasil, escolheu dar luz a espaços de memórias, saberes ancestrais e resistência, com foco no xirê, palavra em iorubá para roda, como expressão sagrada.
Confira o desfile da Imperatriz do Forte no Carnaval 2026
O desfile reafirmou a educação cultural, a valorização das raízes afro-brasileiras e do carnaval como celebração da vida, reexistência, ressignificação do passado e afirmação da cultura preta como força viva do Brasil. A Imperatriz do Forte entrou no sambódromo sob a criação do carnavalesco Marcus Paulo.
A agremiação foi fundada em 1972 no bairro Forte São João, em Vitória. No último ano, voltou para o Grupo Especial, após um período de alternância entre a elite do samba capixaba e o grupo de acesso.
