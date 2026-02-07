Incêndio atinge galpões de centro logístico em Viana, no ES

Um incêndio atingiu pelo menos quatro galpões de um centro logístico localizado no bairro Canaã, em Viana, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (7). O fogo teria começado no espaço de uma empresa de cosméticos e se alastrado para outras unidades próximas, inclusive de uma rede de supermercados. O Corpo de Bombeiros está no local.