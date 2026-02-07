Incêndio atinge galpões de centro logístico em Viana, no ES
Um incêndio atingiu pelo menos quatro galpões de um centro logístico localizado no bairro Canaã, em Viana, no Espírito Santo, na manhã deste sábado (7). O fogo teria começado no espaço de uma empresa de cosméticos e se alastrado para outras unidades próximas, inclusive de uma rede de supermercados. O Corpo de Bombeiros está no local.
Conforme informações do repórter João Brito, da TV Gazeta, um funcionário do setor de expedições do supermercado contou que estava dentro do galpão com a esposa, que também é funcionária, e outros 20 colaboradores. Todos conseguiram sair sem ferimentos.
A reportagem tenta mais informações sobre a ocorrência.