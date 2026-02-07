Carnaval de Vitória

MUG une ciência e preservação ambiental em homenagem a Teresa da Baviera

A Mocidade Unida da Glória (MUG) foi a quarta escola a desfilar no Sambão do Povo, em Vitória, na primeira noite do Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial

O Sambão do Povo foi palco de um desfile que uniu a ciência e a preservação ambiental em uma homenagem à princesa e cientista alemã Teresa de Baviera. A Mocidade Unida da Glória (MUG) se apresentou na primeira noite do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, já na madrugada deste sábado (7), com o enredo "O Diário Verde de Teresa", que narrou a passagem da pesquisadora por terras capixabas e sua obra chamada "Viagem ao Espírito Santo - 1888".

Apesar de um atraso causado pela demora na entrada do último carro alegórico, a agremiação conseguiu se reorganizar e completar a apresentação dentro do tempo.

A agremiação canela-verde celebrou o trabalho feito por Teresa, nascida em 1850 na cidade de Munique, na Alemanha. A princesa chegou em terras capixabas em 1888, registrando com sensibilidade científica a fauna, a flora, os povos e os modos de vida locais. Também realizou um dos mais completos inventários da biodiversidade do Estado.

Além disso, a homenageada era fluente em 12 idiomas e era uma estudiosa das áreas de zoologia, botânica, história natural e etnografia em uma época que as mulheres não podiam frequentar universidades. Em meio ao enredo biográfico, a MUG celebrou o carnaval de 2026 com reflexão e consciência social valorizando o objeto estudado pela princesa: a biodiversidade, a natureza e os povos originários.

A criação do desfile deste ano foi do carnavalesco Petterson Alves. Também chamada de Leão da Glória, a MUG foi fundada em 1960 e é uma das escolas que acumulam mais títulos no carnaval capixaba, somando 9 conquistas, nos anos 2003, 2005, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2023 e 2024, além de dez vice-campeonatos.

