Sábado de altas temperaturas com máxima de até 37ºC no ES

Publicado em 07/02/2026 às 09h35

Apesar de algumas regiões estarem sob alertas de chuvas intensas, o sábado (7) promete ser quente no Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, a temperatura pode chegar a 37ºC no sul capixaba.

As temperaturas máximas devem ser de:

  • 36ºC na Grande Vitória
  • 37ºC na Região Sul
  • 32ºC na Região Serrana
  • 35ºC na Região Norte
  • 35º na Região Noroeste

Há previsão de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana.

