Sábado de altas temperaturas com máxima de até 37ºC no ES
Publicado em 07/02/2026 às 09h35
Apesar de algumas regiões estarem sob alertas de chuvas intensas, o sábado (7) promete ser quente no Espírito Santo. Segundo meteorologistas do Incaper, a temperatura pode chegar a 37ºC no sul capixaba.
As temperaturas máximas devem ser de:
- 36ºC na Grande Vitória
- 37ºC na Região Sul
- 32ºC na Região Serrana
- 35ºC na Região Norte
- 35º na Região Noroeste
Há previsão de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana.