Inmet emite novos alertas de chuvas intensas e ventos fortes para o ES

Dois novos alertas de chuvas intensas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para cidades capixabas nesta sexta-feira (6). Os avisos seguem válidos até domingo (8) e indicam risco de volumes elevados de chuvas e ventos fortes.

O alerta de risco intermediário (cor laranja) abrange oito municípios, indicando risco de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

Alegre Apiacá Bom Jesus do Norte Dores do Rio Preto Guaçuí Mimoso do Sul Muqui São José do Calçado



Já o aviso de risco baixo (cor amarela) e contempla outras 23 cidades, com acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 60 km/h.