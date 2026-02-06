A Gazeta - Agora

Inmet emite novos alertas de chuvas intensas e ventos fortes para o ES

Publicado em 06/02/2026 às 11h40

Dois novos alertas de chuvas intensas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para cidades capixabas nesta sexta-feira (6). Os avisos seguem válidos até domingo (8) e indicam risco de volumes elevados de chuvas e ventos fortes.

O alerta de risco intermediário (cor laranja) abrange oito municípios, indicando risco de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]

CIDADES SOB ALERTA LARANJA

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Dores do Rio Preto
  5. Guaçuí
  6. Mimoso do Sul
  7. Muqui
  8. São José do Calçado

Já o aviso de risco baixo (cor amarela) e contempla outras 23 cidades, com acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 60 km/h.

CIDADES SOB ALERTA AMARELO

  1. Afonso Cláudio
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Atílio Vivacqua
  5. Brejetuba
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Conceição do Castelo
  9. Divino de São Lourenço
  10. Domingos Martins
  11. Ibatiba 
  12. Ibitirama
  13. Iconha
  14. Irupi
  15. Itapemirim
  16. Iúna
  17. Jerônimo Monteiro
  18. Marataízes
  19. Muniz Freire
  20. Piúma
  21. Presidente Kennedy
  22. Rio Novo do Sul
  23. Vargem Alta
  24. Venda Nova do Imigrante
