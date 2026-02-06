Inmet emite novos alertas de chuvas intensas e ventos fortes para o ES
Dois novos alertas de chuvas intensas foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para cidades capixabas nesta sexta-feira (6). Os avisos seguem válidos até domingo (8) e indicam risco de volumes elevados de chuvas e ventos fortes.
O alerta de risco intermediário (cor laranja) abrange oito municípios, indicando risco de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. [Veja aqui como se mede chuva]
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Alegre
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- São José do Calçado
Já o aviso de risco baixo (cor amarela) e contempla outras 23 cidades, com acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos que podem alcançar 60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Muniz Freire
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante