"Perda total", diz BH sobre incêndio que atingiu galpão no ES

A rede BH Supermercados, que opera um centro de distribuição no galpão logístico que pegou fogo na manhã deste sábado (7), em Viana, no Espírito Santo, informou que houve perda total da estrutura e das mercadorias. A empresa lamenta os danos, que classificou como "severos", mas ressaltou que não houve feridos. O presidente da empresa, Pedro Lourenço, veio ao Espírito Santo acompanhar a situação e adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do abastecimento das lojas.

"O Supermercados BH lamenta informar que um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Distribuição localizado em Viana. Os danos foram severos, causando a perda total de estrutura e mercadorias. Felizmente, não houve feridos. As causas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Reforçamos que a segurança de nossos colaboradores é prioridade absoluta", diz a empresa, em nota.