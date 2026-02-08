Fogo intenso

Bombeiros trabalham há mais de um dia no combate a incêndio de galpão em Viana

Com focos ativos há mais de 24 horas, corporação mobiliza 70 militares para combate direto em galpão logístico desde o início das ações ainda na manhã de sábado (8)

O combate ao incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão logístico no bairro Canaã, em Viana, entrou no seu segundo dia, sem uma previsão para ser encerrado. Os bombeiros já trabalham há mais de 24 horas de forma ininterrupta para extinguir as chamas no local, onde operam cinco empresas, incluindo o BH Supermercados e a Ybera Group.

De acordo com as informações mais recentes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), a operação conta agora com o empenho de 70 militares, além de caminhões de combate, uma plataforma e o posto de comando móvel da Defesa Civil. O incêndio que iniciou por volta de 6:30 da manhã de sábado (8) já ultrapassou 30 horas.

Durante a madrugada deste domingo (8), as equipes monitoraram a área e, embora não tenha havido aumento das chamas, focos seguem ativos na área interna do galpão, onde a temperatura ainda é considerada muito elevada. O planejamento prevê a abertura de acessos para permitir o combate direto aos focos remanescentes.

Relembre o caso

Incêndio em centro logístico de Viana ultrapassa 24 horas; bombeiros planejam combate direto neste domingo (8). Crédito: Leitor de A Gazeta

A fumaça densa e escura pôde ser vista de diversos pontos da Grande Vitória, após o incêndio em um galpão logístico, na manhã de sábado (07), no bairro Canaã, em Viana. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros realizou o combate apenas pelo lado externo devido ao alto risco de desabamento. Pouco depois, parte do galpão teve colapso da estrutura.

A maior concentração de fumaça foi registrada na área destinada ao supermercado, devido à grande quantidade de carga e paletes estocados. Apesar da gravidade e da perda total de mercadorias e da estrutura física da rede BH, não houve registro de feridos.

Conforme levantamento do repórter João Brito, da TV Gazeta, no local, cerca de 20 funcionários que estavam no local no início do sinistro conseguiram evacuar o prédio com segurança. A perícia para identificar as causas do incêndio foi iniciada pelo CBMES ainda na tarde de ontem.

O laudo técnico com as prováveis causas pode levar cerca de 20 dias, segundo informado pelos Bombeiros.

