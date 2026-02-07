Em Viana

Incêndio em galpão: combate ao fogo mobiliza 80 bombeiros e passa de dez horas

Sobre as causas do incidente, coronel do Corpo de Bombeiros informou que os peritos já iniciaram as investigações para descobrir o que deu início às chamas

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 20:54

O combate ao incêndio que destruiu um gapão logístico, em Viana, mobilizou uma grande operação do Corpo de Bombeiros ao longo deste sábado (7). Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o coronel da corporação explicou que o trabalho começou logo cedo e já somava, até o fim da tarde, mais de dez horas de atuação ininterrupta, contando com um efetivo de aproximadamente 80 militares.

Sobre as causas do incidente que destruiu local que funciona como depósito e centro de distribuição de cinco empresas — entre elas uma de cosméticos e o supermercado BH —, o coronel Siwamy informou que os peritos já iniciaram as investigações para descobrir o que deu início às chamas. No entanto, o laudo oficial detalhando o que aconteceu só deve ser emitido em até 20 dias. Por enquanto, o foco total das equipes é garantir a extinção completa de todos os focos de fogo.

O trabalho não parou desde o início da manhã. Também temos dificuldade de saber tudo o que tem dentro do galpão, porque não há segurança para entrar; as estruturas oferecem risco. Então, fazemos o combate por proximidade Siwamy Coronel do Corpo de Bombeiros

De acordo com o oficial, a operação é complexa porque o galpão armazenava diversos tipos de produtos, como alimentos, plásticos e derivados de petróleo, o que, segundo ele, gera uma alta temperatura e causa estalos constantes. O coronel ainda destacou que os bombeiros estão trabalhando apenas do lado de fora do prédio, por uma questão de segurança, já que a estrutura está muito abalada e existe risco de desabamento.

Leia mais Incêndio em centro logístico atinge empresa de cosméticos e supermercado

Para dar conta da ocorrência, os bombeiros montaram uma estrutura de abastecimento com caminhões de grande capacidade e o apoio de carros-pipa cedidos pela Prefeitura de Viana e pelos proprietários do espaço. Apesar da gravidade, o militar reforçou que as chamas se concentram apenas no galpão atingido, sem se espalhar para outras empresas vizinhas.

Empresa confirma perda total após incêndio

A rede BH Supermercados informou que houve perda total da estrutura e das mercadorias. A empresa lamenta os danos, que classificou como "severos", mas ressaltou que não houve feridos. O presidente da empresa, Pedro Lourenço, veio ao Espírito Santo acompanhar a situação e adotar as medidas necessárias para garantir a continuidade do abastecimento das lojas.

"O Supermercados BH lamenta informar que um incêndio de grandes proporções atingiu o Centro de Distribuição localizado em Viana. Os danos foram severos, causando a perda total de estrutura e mercadorias. Felizmente, não houve feridos. As causas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. Reforçamos que a segurança de nossos colaboradores é prioridade absoluta", diz a empresa, em nota.

O fogo atingiu um galpão logístico onde operam cinco empresas. Além do BH Supermercados, foi identificada a Ybera Group, do setor de cosméticos, onde também não houve feridos. Uma intensa cortina de fumaça se formou e pôde ser vista de diversos pontos da Grande Vitória.

