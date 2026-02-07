Resgatada com anemia e tumores, tartaruga reabilitada é solta no mar de Guriri Crédito: Jota Júnior

Uma tartaruga-verde voltou ao seu habitat natural pelo mar de Guriri, em São Mateus, Norte do Espírito Santo, após passar por um longo processo de reabilitação. O animal foi solto neste sábado (7), depois de ser resgatado com anemia profunda e tumores. De acordo com o médico veterinário Luciano Reis, do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram), a "paciente" foi resgatada engalhada em novembro de 2025, em uma praia de Piúma, no Sul do Estado. Na ocasião, estava engalhada — presa em rede ou detritos — com sinais de afogamento e bastante magra.

O tratamento começou na unidade do Ipram em Vila Velha, onde exames identificaram deficiências nutricionais, anemia grave e fibropapilomatose, uma doença viral que causa tumores na pele e nos órgãos internos. Segundo o veterinário, a condição afeta a visão, a locomoção e a alimentação do animal, sendo agravada pela poluição e pelo aquecimento das águas.