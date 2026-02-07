Tartaruga-cabeçuda volta a praia no ES para desovar há quase 40 anos

O reencontro representa o registro mais longo de recaptura da espécie no Brasil Crédito: Projeto Tamar

Uma cena rara e emocionante foi registrada em dezembro — mas divulgada somente agora — na praia de Povoação, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma tartaruga-cabeçuda voltou a desovar no mesmo local onde foi registrada pela primeira vez há 37 anos. O reencontro representa o registro mais longo de recaptura da espécie no Brasil.

De acordo com o Projeto Tamar, a fêmea foi marcada pela primeira vez em 1988 e, desde então, já foi reencontrada sete vezes, sempre retornando à mesma região para desovar — um comportamento bem comum entre as tartarugas marinhas.

Esse tipo de registro, segundo o projeto, permite aos pesquisadores compreenderem melhor aspectos fundamentais da biologia da espécie, como longevidade reprodutiva, a estimativa de sobrevivência e outras curiosidades sobre o ciclo da vida dos animais.