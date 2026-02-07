Home
Unidos de Jucutuquara exalta a força de mulheres que romperam silêncios

O desfile apresentou Maria Padilha como símbolo das encruzilhadas e dos caminhos, destacando a presença das entidades afro-brasileiras nos rituais, cantos e na vivência cotidiana das comunidades

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 07:54

Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval 2026
Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval 2026 Crédito: Fernando Madeira

Valorizando a força feminina e a ancestralidade, a escola Unidos de Jucutuquara foi a terceira a desfilar no Sambão do Povo, na primeira noite do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A agremiação verde e vermelha entrou na avenida com o enredo "Arreda Homem Que Aí Vem Mulher". A apresentação celebrou a força e o poder feminino, exaltando mulheres que romperam silêncios, ocuparam caminhos e escreveram suas próprias histórias.

A escola contou a história de Maria Padilha, uma figura religiosa cultuada em religiões afro-brasileiras. A entidade é apresentada como uma pombagira das encruzilhadas, dos caminhos e das passagens. O enredo trouxe a ideia de que essas figuras espirituais se manifestam de diferentes formas, presentes em gestos, rituais, símbolos e cantos na vida das comunidades que as cultuam.

Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval 2026

Confira o desfile da Jucutuquara no Carnaval 2026 por Fernando Madeira

A agremiação buscou afirmar e celebrar a expressão de fé, ancestralidade e resistência cultural no carnaval. O desfile deste ano foi idealizado pelo carnavalesco Marcelo Braga, com a presidência de Ewerton Fernandes.

A Unidos de Jucutuquara foi fundada em 1972 e foi tetracampeã do carnaval capixaba, com vitórias nos desfiles de 2006, 2007, 2008 e 2009.

