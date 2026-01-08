Folia

Carnaval 2026: confira as regras para blocos em cidades do ES

Os desfiles devem ocorrer nos horários estabelecidos pelos municípios, como em Vila Velha e Vitória, onde a apresentação deve terminar até as 19h; saiba mais

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 17:01

O tradicional bloco Regional da Nair anima multidão na Avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Curtir o carnaval no Espírito Santo tem endereço certo para muitos foliões: os blocos que desfilam pelas ruas das cidades. Mas, para participar, é bom saber que os grupos têm que cumprir as regras definidas pelas prefeituras de cada município, seja no período oficial da festa, de 14 a 17 de fevereiro, seja nos desfiles de pré e pós-carnaval. E, para quem está na organização, é importante ficar atento ao prazo de solicitar autorização para colocar os blocos na rua.

Para aproveitar bem a folia, confira o que pode e o que não pode em cidades capixabas:

Vitória

Em Vitória, serão permitidos, no máximo, dois blocos por dia. Exceções podem ser abertas pela Comissão dos Desfiles de Blocos de Rua, coordenada pela Secretaria de Cultura após avaliação de impacto.

A festa de rua tem hora de início e fim pré-definidos. Os desfiles devem ocorrer estritamente entre 8h e 19h. É válido destacar que os blocos não podem permanecer parados em pontos fixos e é proibida a montagem de infraestruturas fixas, como palcos ou tendas, em vias públicas.

O município também proíbe o uso de pirotecnia e a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e o consumo de bebidas em garrafas de vidro. Em blocos realizados com a parceria do município, é proibido o uso de cordas, correntes ou grades para separar o público, exceto para proteção de músicos e equipamentos.

O uso de vestuário próprio como abadás é permitido para identificar o grupo, mas não pode ser uma condição para que outras pessoas participem do bloco. O descumprimento dessas normas pode levar à interrupção imediata do desfile, além de multas, reparação de danos e impedimento de realizar novos eventos no futuro.

Ao fim do circuito, os blocos devem orientar os foliões a se dispersarem. Desde 2024, o carnaval em Vitória conta com o Circuito da Folia, que leva as pessoas até o Sambão do Povo, onde acontecem shows até a meia-noite, com atrações musicais diversas. Este ano, apenas no sábado de carnaval, o destino dos trios após a dispersão será o Tancredão. No mesmo dia, acontece o desfile das escolas de samba do Grupo Ouro que se apresentam no sambódromo capixaba.

De acordo com o secretário de governo, Luciano Forrechi, os bares do Centro de Vitória podem funcionar normalmente. “Todos os bares podem funcionar no horário que desejarem, desde que não façam algo além da rotina deles, como promover algum evento, por exemplo”.

Forrechi também afirmou que os blocos terão o apoio da prefeitura e que o circuito vai contar com lixeiras extras, bebedouros e caminhão-pipa. “A segurança municipal e a estadual estarão sempre dando apoio no entorno. A Guarda Municipal e a Polícia Militar participam dessas ações, em especial no Centro”, diz.

O secretário reforça a proibição de aparelhos de som durante e após a passagem dos blocos. “As pessoas não podem ficar circulando com essas caixas de som em Vitória, sujeito a recolhimento imediato do aparelho e aplicação de multa ao cidadão”, completa Forrechi.

Na Capital, os responsáveis pelos blocos devem protocolar um pedido de autorização com antecedência mínima de 15 dias da data do desfile, pelo site da prefeitura, na área de protocolo virtual.

Vila Velha

Os blocos autorizados terão direito a sair, no máximo, um dia no período de pré-carnaval e até dois dias no período de carnaval de Vila Velha. Os blocos terão a responsabilidade de contratar segurança privada. Uma das restrições impostas pelo município aos blocos carnavalescos da Região I e II é a de não fazer o percurso até a avenida da orla. Além disso, serão autorizados somente dois blocos por região por dia, a depender do tamanho e percurso a ser realizado.

A Guarda Municipal deverá aprovar o percurso de cada um dos blocos para o período do Carnaval. Os blocos que solicitarem a autorização para o período do pré-carnaval, em formato de circuito pelas ruas de Vila Velha, também terão o pedido avaliado pela Guarda Municipal.

Os blocos deverão ter a duração de seis horas e devem encerrar a folia até, no máximo, as 19 horas, do mesmo dia. Após o encerramento das atividades, os blocos carnavalescos deverão promover o desligamento da sonorização e proporcionar a sua dispersão.

O município canela-verde definiu que não será autorizada a saída de nenhum bloco de carnaval após a Quarta-Feira de Cinzas. Também fica proibido a realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício, de qualquer tipo, em área pública.

Conforme informações da prefeitura, só será permitido a utilização de trio elétrico, com a apresentação de toda a documentação de regularidade do veículo e a inspeção do mesmo pelo setor competente da administração municipal. A fiscalização ao descumprimento das normas será feita pelos agentes dentro das competências de cada secretaria, em conjunto com a Guarda Municipal e demais órgãos de segurança pública necessários.

Mas, para levar os blocos de carnaval para as ruas de Vila Velha, é preciso solicitar a autorização à Comissão Municipal de Eventos (Comune), pelo site https://www.vilavelha.es.gov.br/fichas/comune.aspx. O pedido deve ser feito com antecedência de 30 (trinta) dias da data da realização da folia, conforme previsto no decreto 466/2021.

Guarapari

Em Guarapari, as regras foram estabelecidas pela prefeitura com foco em ordem pública, segurança, controle de horários e padronização dos percursos, definindo limite de blocos por dia, com grade horária escalonada, evitando sobreposição de desfiles no mesmo trecho. A programação feita pela Secretaria de Cultura do município prevê, em média, de cinco a sete blocos por dia, distribuídos entre sábado e terça-feira de carnaval, conforme cronograma oficial.

A prefeitura destaca que cada bloco pode desfilar mais de uma vez durante o período de carnaval, desde que esteja expressamente autorizado e inserido na programação oficial definida pela secretaria. Desfiles fora do calendário oficial ou em horários não autorizados não serão permitidos. O município estabelece que os blocos devem cumprir rigorosamente os horários definidos no cronograma, com tempo delimitado para concentração, desfile e dispersão.

O percurso dos blocos estará restrito aos trechos definidos pela Prefeitura de Guarapari, com destaque a Avenida Joaquim da Silva Lima, no Centro da cidade. O município reforça a importância de seguir as orientações: o descumprimento de horário pode gerar advertência, penalidades e até impedimento de futuras participações. A folia vai contar com a fiscalização da Polícia Militar e equipes da prefeitura.

Os organizadores dos blocos de rua são responsáveis pela segurança de seus desfiles, devendo obrigatoriamente contratar seguranças e cordeiros, além de manter representantes do bloco junto ao caminhão de som, comunicar imediatamente qualquer ocorrência ou incidente e garantir o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) quando necessário.

