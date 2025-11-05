Rede Gazeta e Camarote Vix firmam parceria para o Carnaval de 2026

Um dos camarotes mais tradicionais do Carnaval capixaba, o Camarote Vix chega à sua 9ª edição em 2026. Crédito: Levi Mori

O Carnaval do Brasil começa em Vitória e, em 2026, ele vai começar em grande estilo. Isso porque a próxima edição marca o reencontro da Rede Gazeta com o Camarote Vix, um dos camarotes mais tradicionais do Sambão do Povo. Os ingressos já estão à venda para a 9ª edição do camarote, que vai abrir as portas nos dias 6 e 7 de fevereiro.



Com capacidade para 2.800 pessoas por dia, a estrutura de três andares do Camarote Vix terá shows ao vivo, DJ’s e espaços para ativações de marcas, além de uma praça de alimentação assinada pelo restaurante Don Camaleone.

A parceria entre a Rede Gazeta e a Booa Produções, que é responsável pela produção e realização do Camarote Vix, já é de outros carnavais – literalmente. As duas empresas estiveram juntas na folia de 2018 a 2020 e, após uma pausa estratégica, retornam com novidades para o ano que vem.

O camarote da Rede Gazeta, que ficará no segundo andar da estrutura, vai contar com um espaço exclusivo para relacionamento com convidados, clientes e marcas parceiras, visando reforçar a inovação, visibilidade e tradição.

O acordo foi oficializado na terça-feira (4), em um evento que contou com a participação de diretores da Rede Gazeta e dos sócios da Booa Produções.

Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta A gente está muito feliz por essa parceria e por estarmos unindo duas marcas fortes como a Rede Gazeta e o Camarote Vix, que está há 9 anos vendendo todos os ingressos. Essa união tem tudo a ver com o Carnaval e nós acreditamos que ela pode contribuir para essa grande festa, que tem contribuído muito para o turismo capixaba. Afinal, o Carnaval começa aqui

O acordo foi oficializado na terça-feira (4), em um evento que contou com a participação de diretores da Rede Gazeta e dos sócios da Booa Produções. Segundo Mateus Carvalho, um dos sócios da produtora, o objetivo do camarote é levar conforto, segurança e bom atendimento para os foliões.

Mateus Carvalho Sócio da Booa Produções O carnaval faz parte do capixaba, ainda mais em Vitória, que é uma cidade praiana, que respira samba e pagode. A gente entendeu que isso tudo está na veia dos capixabas e, a partir dessa identidade forte e de anos de experiência com carnaval, construímos uma experiência capaz de agregar mais ao folião

Mateus Carvalho destaca que o objetivo do camarote é levar conforto, segurança e bom atendimento para os foliões. Crédito: Carlos Alberto Silva

Na edição 2026, o acesso ao Camarote Vix será pelo Setor G do Sambão do Povo e os portões abrem às 20h da sexta-feira (6), dia em que o cantor - e ator - Thiago Martins se apresenta no camarote. Os ingressos já estão à venda, por meio da plataforma Brasil Ticket e nos pontos de venda físicos, em Vitória e Cariacica.

Camarote Vix 2026

Local: Setor G — Sambão do Povo, Vitória

Datas: 6 e 7 de fevereiro de 2026

Valores: R$ 90 (meia), R$ 180 (inteira) ou R$ 108 (ingresso social); R$ 508 (passaporte)

Ingressos: brasilticket.com.br

Pontos de vendas sem taxa: 247 Bebidas (Vitória) e Loja Country Ville (Campo Grande)

Programação

Sexta (6/2): Thiago Martins + DJ Beleite + DJ residente

Sábado (7/2): Samba Júnior + DJ Bero Costa + DJ residente (Open Bar Premium + Abadá)

