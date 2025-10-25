Amarildo Casagrande é presidente do Banestes. Crédito: divulgação

“A nova marca reafirma o compromisso do Banestes com o futuro, com a inovação e com as pessoas”. A frase resume o momento vivido pelo Banestes sob a liderança de seu presidente, que há seis anos conduz uma transformação profunda na instituição sem abrir mão de suas raízes. À frente de um banco que completa 88 anos de história, ele tem sido peça-chave na modernização do Banestes — um banco que se reinventa, lança uma nova identidade visual e reforça sua conexão com os capixabas.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "Mais do que uma mudança estética, o rebranding marca um novo ciclo de inovação, proximidade e visão de futuro, alinhado a um propósito claro: seguir 'juntos para o futuro', com um olhar atento às pessoas, à tecnologia e ao desenvolvimento do Espírito Santo"

À frente do Banestes desde 2019, Amarildo Casagrande tem sido um dos principais nomes por trás da modernização do Banco do Estado do Espírito Santo. Sob sua liderança, a instituição, que nasceu há 88 anos para impulsionar o desenvolvimento capixaba, vive hoje um dos momentos mais significativos de sua história — uma fase de transformação, inovação e aproximação com novas gerações de clientes.

Mais do que atualizar a logomarca ou lançar um novo slogan, o Banestes tem buscado se reposicionar como um banco moderno, tecnológico e, ao mesmo tempo, profundamente humano. É esse equilíbrio - entre o digital e o relacionamento, entre o futuro e as raízes - que orienta a visão de Amarildo.

O novo conceito, “Juntos para o futuro”, traduz o espírito de uma gestão que enxerga o Banestes como um patrimônio dos capixabas, mas também como uma marca que se abre para o mundo, conectada às tendências e desafios do setor financeiro.

Nesta entrevista, o presidente fala sobre o novo ciclo da instituição, os investimentos em tecnologia, o papel do Banestes no desenvolvimento do Espírito Santo e o legado de uma marca que se reinventa sem perder sua essência.

O Banestes completa 88 anos com uma trajetória sólida e uma forte conexão com o Espírito Santo. Que novo ciclo o banco vive agora?

O Banestes vive um importante momento de transformação e renovação. Um momento muito marcante para o banco, que participa de forma ativa do desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo. Os 88 anos de história representam uma trajetória de sucesso e transformação contínua, de um banco moderno que está cada vez mais ao lado do capixaba e com a capacidade de oferecer tudo aquilo que o cliente precisa, tanto em produtos quanto em serviços.

Como vocês estão se preparando para os próximos anos? Há metas específicas de crescimento ou transformação digital?

Estamos continuamente investindo na transformação digital, mas sem perder a nossa essência de atendimento humanizado e presencial. Estamos atentos e atualizados quanto às principais tecnologias atuais e as que estão em desenvolvimento, por meio da capacitação técnica de nossas equipes e também por meio das nossas parcerias. Seguimos focados em manter um desenvolvimento sustentável, positivo e crescente, que seja significativo para o controlador majoritário, o Governo do Estado do Espírito Santo, e também para os acionistas do banco, sempre com muita responsabilidade e com o compromisso de fazer a diferença principalmente para a população capixaba.

A nova marca vem acompanhada de uma nova forma de pensar o negócio? O que muda na prática para o banco e para o cliente?

A nova marca surge como uma evolução natural, não uma ruptura. Mais do que uma mudança estética, essa evolução reafirma o compromisso do Banestes com o futuro, com a inovação e com as pessoas. Uma nova identidade visual que preserva a essência de uma marca sólida e capixaba, mas se adapta às transformações do mundo, às novas formas de se comunicar e aos novos mercados onde queremos chegar.

O senhor acredita que a modernização da marca também é uma forma de atrair talentos e renovar o olhar interno da instituição?

A estratégia de modernização da marca é um investimento em capital de marca, que se traduz em um ciclo positivo de maior atratividade, maior retenção e maior valorização de mercado. A nova identidade visual apoia toda a estratégia de crescimento do Sistema Financeiro Banestes.

O processo chamado de rebranding é uma importante ação que marca o tempo de mudanças e transformações da empresa. O novo visual tem como objetivo trazer mais leveza, modernidade e contemporaneidade, sem perder a essência característica do banco capixaba de valorização dos clientes, acionistas, colaboradores e de toda a comunidade, em consonância com o desenvolvimento do Estado. Além disso, o banco passa também a adotar o novo conceito “Juntos para o futuro”. A nova marca representa o importante legado do Banestes para os capixabas.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "A modernização interage ainda mais com a transformação interna da cultura da empresa sobre se modernizar, atrair novas gerações de clientes e também de talentos do mercado que queiram sonhar em fazer parte do time Banestes"

Qual é a visão de futuro que o senhor tem para o Banestes? A ideia é ser um banco capixaba, mas também competitivo nacionalmente?

O Banestes já oferece um portfólio completo de soluções, produtos e serviços financeiros aos seus clientes, além de deter a maior rede bancária do Estado do Espírito Santo.

A visão de futuro é a de ampliar ainda mais as soluções de serviços e vantagens que o cliente Banestes possa alcançar pelo próprio aplicativo, por exemplo, com ainda mais parcerias sólidas com a nossa rede. Além do constante fomento ao acesso ao crédito, sempre com condições justas e aderentes às necessidades do mercado.

Atualmente o Banestes já possui atuação nacional, com a agência empresarial localizada em São Paulo capital, com a agência de varejo localizada em São José do Rio Preto (SP), com convênios de administração de fundos de investimento em municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, dentre outros; com o Pix na Arrecadação e por meio do Bizi, o banco digital especializado em crédito consignado para servidores públicos brasileiros. A ideia é que o banco amplie ainda mais a sua atuação em território nacional.

Como o Banestes equilibra o atendimento humano, tão importante na sua história, com a automatização crescente do setor?

Estamos em constante acompanhamento dos cenários do mercado econômico-financeiro. Tivemos, inclusive, dois executivos do banco participando recentemente do Huawei Connect 2025, em Xangai, um evento de grande alcance mundial que apresenta todo o ferramental de computação e inteligência artificial atualmente existente.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "Em relação à digitalização, o último relatório trimestral do Banestes, divulgado ao mercado, informa que no segundo trimestre de 2025, o App Banestes registrou um volume impressionante de quase 51 milhões de transações, incluindo consultas como, por exemplo, o extrato da conta"

Esse número representa um aumento de 10,8% em comparação com ao mesmo período do ano anterior, solidificando o aplicativo como o canal de interação preferencial. Ele já responde pela maioria das mais de 58 milhões de transações totais (financeiras e de consulta), realizadas em todos os canais do banco no período. Juntos, os canais digitais impulsionaram as transações financeiras, que ultrapassaram a marca de 20 milhões de operações no trimestre. Um notável aumento de 11,7% em relação ao ano anterior, reforçando a migração dos clientes para as plataformas digitais no atendimento das suas necessidades bancárias.

Com isso, o Banestes permanece investindo em Tecnologia da Informação e Comunicação. O valor investido foi de mais de R$ 96 milhões no último semestre, proporcionando melhorias nos serviços bancários, como a modernização de sistemas de informação, da infraestrutura de comunicação, da segurança da informação e da rede de autoatendimento. Todos esses serviços são imprescindíveis e de grande importância para todo o Sistema Financeiro Banestes, e têm o propósito de acelerar a adaptação digital.

No entanto, O Banestes permanece investindo tanto na presença física quanto na presença digital, para proporcionar a melhor experiência aos seus clientes.

O banco mantém à disposição de seus clientes e usuários uma extensa rede de atendimento, sendo o único banco presente em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Ao todo, são 753 pontos de atendimento, compostos por 148 unidades de agências e postos de atendimento, 274 de autoatendimento e 331 correspondentes Banesfácil.

De 2019 para cá, o banco tem realizado grande investimento na modernização de suas agências, tendo concluído, até o momento, 32 reformas de agências adaptadas ao novo conceito nas diversas regiões do Espírito Santo.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "O novo modelo de layout do Banestes preza principalmente por uma melhor experiência tanto dos clientes quanto dos empregados, trazendo ambientes ainda mais seguros, aconchegantes, modernos, conectados, funcionais e permitindo um maior foco no atendimento presencial"

Ou seja, o Banestes permanece investindo na presença física e a modernização tem como objetivo principal beneficiar os clientes, com produtos de confiança e qualidade.

Como o Banestes tem se posicionado no financiamento ao desenvolvimento do Espírito Santo?

Em seus 88 anos de história e como banco do Estado, o Banestes contribui decisivamente para o desenvolvimento socioeconômico do Espírito Santo por meio de todos os seus serviços e soluções financeiras, mantendo e fortalecendo a relevância de um banco estadual, um verdadeiro case de sucesso no cenário nacional.

Quais são hoje os principais setores ou programas de crédito que o banco tem fortalecido?

O Banestes possui forte atuação tanto nas carteiras de crédito de pessoa física quanto jurídica. Podemos destacar o Crédito Consignado, o Crédito Pessoal, o Microcrédito (reconhecido nacionalmente como um grande case de sucesso por meio do Programa Nossocrédito, do Governo do Estado), o Crédito Rural, o Capital de Giro, o Crédito Imobiliário e ainda o sistema de repactuação de dívidas do Programa Zera Dívida Banestes. Além de planos de previdência, odontológico, consórcios, seguros

Como o senhor avalia o papel do Banestes como banco público estadual num cenário de competição intensa com grandes bancos privados e digitais?

O Banestes possui uma atuação estratégica de grande relevância, e não deixa a desejar em relação a nenhuma outra instituição financeira, além de possuir condições de crédito extremamente atrativa e diferenciadas pelo relacionamento com a base de mais de 1,4 milhão de clientes. Tudo isso com o diferencial do atendimento digital e presencial de qualidade, sendo a única instituição financeira presente em todos os municípios do Espírito Santo.

Como o banco integra a pauta ESG (ambiental, social e de governança) à sua estratégia de negócio?

O Banestes aderiu ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), que estimula empresas a adotarem práticas que promovam o crescimento sustentável e a cidadania. Ao filiar-se à iniciativa, o Banestes assume o compromisso de apoiar e implementar os dez princípios da agenda, nas áreas de meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção, além desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios na sociedade.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "Fazemos parte de um grupo de mais de 16 mil membros no mundo (entre empresas, entidades governamentais e agências oficiais e multilaterais de 160 países), que se comprometem com práticas nesses quatro campos e em comunicar para a sociedade os esforços nesse sentido, como, por exemplo, de informar anualmente o impacto das ações do banco em cada uma das áreas temáticas"

Estamos empenhados em tornar o Pacto Global e seus princípios parte da estratégia, da cultura e das operações cotidianas de nossa empresa. Também nos envolvermos em projetos cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em todo o Espírito Santo.

Atividades sustentáveis, responsabilidade social e práticas de governança corporativa são temas tratados no dia a dia do Banestes. O Banco já disponibiliza, por exemplo, o produto "Crédito Verde", empresas e residências são estimuladas a investirem no uso fontes renováveis de energia.

Além disso, o banco conquistou recentemente a certificação prata do Programa Brasileiro GHG Protocol. A conquista veio com a divulgação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, ciclo 2025, um documento produzido pela gerência de ESG do Banestes (GEESG). Este é o primeiro ano em que o Banestes produz e registra publicamente seu inventário, usando a metodologia internacionalmente reconhecida do GHG Protocol.

Ressalto ainda os investimentos do Banestes em projetos sociais, culturais, de formação, ambientais e esportivos em toda a sua área de abrangência. Somente em 2025, o Banestes já investiu mais de R$ 15 milhões em 147 projetos.

E, pessoalmente, o que mais o motiva nesse momento de transição e modernização da instituição?

Assumi a presidência do Banestes em 2019 com a missão de promover a transformação digital do banco, com desenvolvimento técnico, pessoal e inovação. Desde então, estamos colhendo os méritos com resultados recordes a cada ano, fruto do trabalho sério e competente de uma equipe extremamente dedicada e capacitada.

Costumamos dizer que somos uma empresa de tecnologia que presta serviços bancários. É importantíssimo termos produtos e serviços em âmbito digital e também, conforme já falado, sem perder a importância e o investimento também no presencial. Prezamos muito pelo relacionamento com o nosso cliente.

Não podemos esquecer de onde viemos. Se hoje completamos 88 anos, é fruto de muito trabalho desde a concepção do Banestes ainda como Banco de Crédito Agrícola do Estado. Somos um banco moderno, com todos os produtos e serviços que os clientes necessitam, graças ao trabalho sério e de credibilidade de uma equipe sólida.

Amarildo Casagrande presidente do Banestes "Sinto muito orgulho pela relevância que o Banestes tem conquistado a cada ano, sempre com resultados sólidos e com a expansão da base de clientes e também de acionistas. Esse é um dado muito relevante, inclusive, para se destacar. Em 2019 o Banestes tinha pouco mais de 3 mil acionistas. Atualmente já estamos com mais de 43 mil acionistas, um crescimento de mais de 1289%"

Temos construído uma trajetória de grande sucesso, com investimentos assertivos, desenvolvimento coerente com as necessidades dos clientes e do Estado, inovação, tecnologia, parcerias e também com investimento no nosso capital humano.

Acredito e por isso busco praticar uma gestão próxima às equipes, que dialoga e participa do dia a dia das áreas, dos projetos e das transformações. Busco manter uma rotina dinâmica, com visita aos clientes, para tornar o Banestes um ativo cada vez mais valioso para o capixaba, um banco conceituado, de respeito, com repertório e eficiência.

