Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Pedra Azul Summit 2025: parcerias fortalecem debate sobre o futuro do ES

Lideranças empresariais que participaram do encontro realizado pela Rede Gazeta, nesta sexta e sábado (17 e 18), ressaltam a relevância dos debates, do networking e dos insights que ajudam a nortear novos negócios e investimentos no Estado

Vitória
Publicado em 19/10/2025 às 19h19
Summit 2025
Público durante o Pedra Azul Summit 2025. Crédito: Carlos Alberto Silva

Os rumos da política e da economia para o próximo ano, como as novas tecnologias vão impactar negócios em diferentes setores e quais investimentos são esperados para o Estado. Em sua 20ª edição, o Pedra Azul Summit, evento realizado pela Rede Gazeta em parceria com Grupo Águia Branca e Unimed, reuniu as principais lideranças empresariais e do poder público capixabas para debater o futuro do Espírito Santo, com foco no desenvolvimento econômico e social, de forma cada vez mais sustentável e inovadora.

Durante os dois dias de evento, na sexta-feira (17) e no sábado (18), passaram pelo auditório da Pousada Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, nomes como Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, e Gustavo Pimenta, CEO da Vale. Marinho falou sobre as transformações que o setor de mídia vem passando e como a TV aberta tem buscado inovar, ampliando a interação com o telespectador e proporcionando novas possibilidades de conexão com o público. Já Pimenta destacou as potencialidades e oportunidades de investimentos da companhia no Espírito Santo, inclusive com iniciativas voltadas à descarbonização.

Pedra Azul Summit
O governador Renato Casagrande apresentou investimentos no ES durante o Pedra Azul Summit. Crédito: Carlos Alberto Silva

Também foram debatidos o cenário econômico e político do Estado e do Brasil e as perspectivas para 2026, com palestra do governador Renato Casagrande sobre os investimentos em áreas como infraestrutura, tecnologia, segurança e turismo. Na abertura do encontro, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou as transformações pelas quais o Estado passou nesses 20 anos, e como o grupo de comunicação não apenas testemunhou a história, mas também manteve um elo profundo com a os capixabas, como porta-voz daqueles que precisam recorrer à imprensa para serem vistos e ouvidos.

"O Pedra Azul Summit é um compromisso que se renova a cada ano. Já estamos no 20º encontro, é um encontro sempre muito bem avaliado. Eu acho que a parte principal que atrai as pessoas é justamente essa interação, esses consensos que a gente cria aqui, as discussões... É sempre um momento muito rico para todo mundo", afirmou Café Lindenberg, em entrevista para a TV Gazeta.

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta, Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, e o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes
Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta; Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo; e o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Líderes empresariais que participaram do encontro também ressaltaram a relevância dessa parceria e afirmaram que o Pedra Azul Summit, além dos debates, proporciona networking e insights que ajudam a nortear novos negócios e investimentos.

“Este evento é um momento único para os empresários terem a oportunidade de escutar políticos e profissionais fantásticos, trazendo informações bem atuais, o que nos ajuda a nos prepararmos, por exemplo, para o ano de 2026, já indicando um norte do que pode acontecer. Venho sempre com altas expectativas, pois são muitas palestras e painéis interessantes. E saio daqui sempre com muito conhecimento, além da oportunidade de excelentes relacionamentos”, afirmou Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi.

Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi
Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

O advogado tributarista Luiz Cláudio Silva Allemand, sócio da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial, também destaca que o networking e o conhecimento transmitido pelos painelistas tornam o Summit essencial para o planejamento dos negócios.

“É uma honra estar nessa parceria já de cinco anos. A Rede Gazeta tem tradição e é formadora de opinião, então é o congraçamento de uma carreira poder contribuir com esse debate. As expectativas para este evento são sempre as melhores. Imagina termos aqui empresários debatendo, dialogando… sem falar no networking, que é fundamental. Todos os anos, levei daqui informação relevantíssima para a minha vida e para o meu negócio. E acredito que todos que participam vivenciam o mesmo. Por isso, a Rede Gazeta está de parabéns pela iniciativa”, destacou.

Luiz Cláudio Silva Allemand, sócio da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial
Luiz Cláudio Silva Allemand, sócio da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Na avaliação do CFO da Nazca, Eduardo Magalhães, o Pedra Azul Summit proporciona uma comunicação transparente e positiva entre poder público, sociedade e líderes empresariais. “Essa interlocução permite fomentar negócios e fazer com que o futuro seja projetado. A Nazca participa desse projeto por entender a importância da comunicação entre os setores e por apoiar o desenvolvimento do Espírito Santo, atuando junto aos líderes e aos grandes players do Estado, trazendo benefícios não só para os clientes, mas também para a sociedade de modo geral”, afirmou.

Eduardo Magalhães, CFO da Nazca
Eduardo Magalhães, CFO da Nazca. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

O presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, Fabrício Tristão, destacou que o Pedra Azul Summit já faz parte do calendário da entidade há anos. “É um evento muito importante que debate os temas da atualidade e se propõe a discutir o que pode vir no próximo ano. Nossa entidade, que representa os exportadores de café capixabas, é engajada nesse projeto pela relevância que ele tem. Sempre trazemos mais de uma pessoa nossa da diretoria para uma atualização, pois aqui é possível encontrar os diversos segmentos da economia capixaba e acompanhar os debates e as tendências. O Espírito Santo tem essa característica de ter todos os setores relevantes engajados e integrados no mesmo projeto. Isso já faz parte do DNA das empresas capixabas”, ressaltou.

Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória
Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Desse encontro podem surgir, inclusive, novas parcerias, como avalia o CEO da Le Card, Erly Vieira. “O Pedra Azul Summit é uma oportunidade de nos reunirmos com parceiros e também com aqueles que podem vir a se tornar futuros parceiros. Aqui, a gente sente muita proximidade com os participantes. Além disso, o espírito da Rede Gazeta tem tudo a ver com o da Pedra Azul: um espírito nobre, de alegria e amizade. Tudo o que ouvimos aqui também faz com que a gente acerte e direcione melhor o nosso alvo, o que, certamente, terá repercussão nos negócios”, acredita.

Erly Vieira, CEO da Le Card
Erly Vieira, CEO da Le Card. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Compartilhar o conhecimento adquirido no evento com os milhares de cooperados é um dos objetivos de Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop. “Aqui, podemos encontrar vários outros empresários, lideranças, sejam públicas, sejam privadas, e acabamos adquirindo mais conhecimento. Isso faz com que a nossa cooperativa possa crescer de uma forma cada vez mais sustentável. Levo muito aprendizado, pois precisamos estar sempre atentos às inovações”, pontuou ele, que também proporcionou para os convidados a degustação de uma das inovações da cooperativa: o Doce de Leite Veneza zero açúcar.

Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop
Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), destacou que a instituição participa do Pedra Azul Summit desde o início, por acreditar na importância do evento, onde é possível analisar as ações do presente e pensar o futuro. “Isso nos permite criar produtos que possam atender e ir ao encontro das necessidades do setor produtivo capixaba, em prol do desenvolvimento do Estado. São muitas as reflexões a partir do que ouvimos aqui, como os temas ligados à inovação e à descarbonização. E o nosso planejamento, que está conectado ao do governo do Estado, permite-nos olhar adiante e ver que estamos no caminho certo de apoiar cada vez mais projetos sustentáveis e inovadores, trazendo mais competitividade para a indústria capixaba”, frisou.

Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes
Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Para Claudio Farina, sócio do Grupo Fibra/Garra, essa visão de futuro proporcionada pelo Pedra Azul Summit também é fundamental. “É um evento que representa muito para o Espírito Santo, além de todo o networking que proporciona, permitindo troca de ideias. Sempre saio daqui com boas ideias, pensamentos positivos e planejamento, com informações que agregam, principalmente, para planejarmos o próximo ano de 2026, que tem eleições e traz expectativa sobre os rumos da política e da economia”, refletiu.

Claudio Farina, sócio do Grupo Fibra/Garra
Claudio Farina, sócio do Grupo Fibra/Garra. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Veja como foi o primeiro dia do Pedra Azul Summit:

Confira o segundo dia do Pedra Azul Summit:

As experiências exclusivas do Pedra Azul Summit 2025:

Sandra Annenberg e Evandro Mesquita dão show no Pedra Azul Summit:

LEIA MAIS SOBRE O PEDRA AZUL SUMMIT

Ponto de virada do ES foi ter a responsabilidade fiscal como meio e não como fim, diz Casagrande
Robôs estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas, diz  especialista em inovação
"Cenário da economia do Brasil é de pouso suave", diz Samuel Pessôa
Público terá novas formas de interagir com a TV, diz diretor-presidente da Globo
Café Lindenberg: "O ES, que já foi sinônimo de retrocesso, hoje é exemplo de eficiência"

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Pedra Azul Desenvolvimento Sustentável

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.