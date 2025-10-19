Pedra Azul Summit 2025: parcerias fortalecem debate sobre o futuro do ES

Público durante o Pedra Azul Summit 2025. Crédito: Carlos Alberto Silva

Os rumos da política e da economia para o próximo ano, como as novas tecnologias vão impactar negócios em diferentes setores e quais investimentos são esperados para o Estado. Em sua 20ª edição, o Pedra Azul Summit, evento realizado pela Rede Gazeta em parceria com Grupo Águia Branca e Unimed, reuniu as principais lideranças empresariais e do poder público capixabas para debater o futuro do Espírito Santo, com foco no desenvolvimento econômico e social, de forma cada vez mais sustentável e inovadora.

Durante os dois dias de evento, na sexta-feira (17) e no sábado (18), passaram pelo auditório da Pousada Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, nomes como Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, e Gustavo Pimenta, CEO da Vale. Marinho falou sobre as transformações que o setor de mídia vem passando e como a TV aberta tem buscado inovar, ampliando a interação com o telespectador e proporcionando novas possibilidades de conexão com o público. Já Pimenta destacou as potencialidades e oportunidades de investimentos da companhia no Espírito Santo, inclusive com iniciativas voltadas à descarbonização.

O governador Renato Casagrande apresentou investimentos no ES durante o Pedra Azul Summit. Crédito: Carlos Alberto Silva

Também foram debatidos o cenário econômico e político do Estado e do Brasil e as perspectivas para 2026, com palestra do governador Renato Casagrande sobre os investimentos em áreas como infraestrutura, tecnologia, segurança e turismo. Na abertura do encontro, o presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou as transformações pelas quais o Estado passou nesses 20 anos, e como o grupo de comunicação não apenas testemunhou a história, mas também manteve um elo profundo com a os capixabas, como porta-voz daqueles que precisam recorrer à imprensa para serem vistos e ouvidos.

"O Pedra Azul Summit é um compromisso que se renova a cada ano. Já estamos no 20º encontro, é um encontro sempre muito bem avaliado. Eu acho que a parte principal que atrai as pessoas é justamente essa interação, esses consensos que a gente cria aqui, as discussões... É sempre um momento muito rico para todo mundo", afirmou Café Lindenberg, em entrevista para a TV Gazeta.

Café Lindenberg, presidente da Rede Gazeta; Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo; e o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Líderes empresariais que participaram do encontro também ressaltaram a relevância dessa parceria e afirmaram que o Pedra Azul Summit, além dos debates, proporciona networking e insights que ajudam a nortear novos negócios e investimentos.

“Este evento é um momento único para os empresários terem a oportunidade de escutar políticos e profissionais fantásticos, trazendo informações bem atuais, o que nos ajuda a nos prepararmos, por exemplo, para o ano de 2026, já indicando um norte do que pode acontecer. Venho sempre com altas expectativas, pois são muitas palestras e painéis interessantes. E saio daqui sempre com muito conhecimento, além da oportunidade de excelentes relacionamentos”, afirmou Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi.

Bruno Tommasi, CEO do Grupo Tommasi. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

O advogado tributarista Luiz Cláudio Silva Allemand, sócio da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial, também destaca que o networking e o conhecimento transmitido pelos painelistas tornam o Summit essencial para o planejamento dos negócios.

“É uma honra estar nessa parceria já de cinco anos. A Rede Gazeta tem tradição e é formadora de opinião, então é o congraçamento de uma carreira poder contribuir com esse debate. As expectativas para este evento são sempre as melhores. Imagina termos aqui empresários debatendo, dialogando… sem falar no networking, que é fundamental. Todos os anos, levei daqui informação relevantíssima para a minha vida e para o meu negócio. E acredito que todos que participam vivenciam o mesmo. Por isso, a Rede Gazeta está de parabéns pela iniciativa”, destacou.

Luiz Cláudio Silva Allemand, sócio da Allemand Consultoria e Advocacia Empresarial. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Na avaliação do CFO da Nazca, Eduardo Magalhães, o Pedra Azul Summit proporciona uma comunicação transparente e positiva entre poder público, sociedade e líderes empresariais. “Essa interlocução permite fomentar negócios e fazer com que o futuro seja projetado. A Nazca participa desse projeto por entender a importância da comunicação entre os setores e por apoiar o desenvolvimento do Espírito Santo, atuando junto aos líderes e aos grandes players do Estado, trazendo benefícios não só para os clientes, mas também para a sociedade de modo geral”, afirmou.

Eduardo Magalhães, CFO da Nazca. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

O presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória, Fabrício Tristão, destacou que o Pedra Azul Summit já faz parte do calendário da entidade há anos. “É um evento muito importante que debate os temas da atualidade e se propõe a discutir o que pode vir no próximo ano. Nossa entidade, que representa os exportadores de café capixabas, é engajada nesse projeto pela relevância que ele tem. Sempre trazemos mais de uma pessoa nossa da diretoria para uma atualização, pois aqui é possível encontrar os diversos segmentos da economia capixaba e acompanhar os debates e as tendências. O Espírito Santo tem essa característica de ter todos os setores relevantes engajados e integrados no mesmo projeto. Isso já faz parte do DNA das empresas capixabas”, ressaltou.

Fabrício Tristão, presidente do Centro do Comércio do Café de Vitória. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Desse encontro podem surgir, inclusive, novas parcerias, como avalia o CEO da Le Card, Erly Vieira. “O Pedra Azul Summit é uma oportunidade de nos reunirmos com parceiros e também com aqueles que podem vir a se tornar futuros parceiros. Aqui, a gente sente muita proximidade com os participantes. Além disso, o espírito da Rede Gazeta tem tudo a ver com o da Pedra Azul: um espírito nobre, de alegria e amizade. Tudo o que ouvimos aqui também faz com que a gente acerte e direcione melhor o nosso alvo, o que, certamente, terá repercussão nos negócios”, acredita.

Erly Vieira, CEO da Le Card. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Compartilhar o conhecimento adquirido no evento com os milhares de cooperados é um dos objetivos de Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop. “Aqui, podemos encontrar vários outros empresários, lideranças, sejam públicas, sejam privadas, e acabamos adquirindo mais conhecimento. Isso faz com que a nossa cooperativa possa crescer de uma forma cada vez mais sustentável. Levo muito aprendizado, pois precisamos estar sempre atentos às inovações”, pontuou ele, que também proporcionou para os convidados a degustação de uma das inovações da cooperativa: o Doce de Leite Veneza zero açúcar.

Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), destacou que a instituição participa do Pedra Azul Summit desde o início, por acreditar na importância do evento, onde é possível analisar as ações do presente e pensar o futuro. “Isso nos permite criar produtos que possam atender e ir ao encontro das necessidades do setor produtivo capixaba, em prol do desenvolvimento do Estado. São muitas as reflexões a partir do que ouvimos aqui, como os temas ligados à inovação e à descarbonização. E o nosso planejamento, que está conectado ao do governo do Estado, permite-nos olhar adiante e ver que estamos no caminho certo de apoiar cada vez mais projetos sustentáveis e inovadores, trazendo mais competitividade para a indústria capixaba”, frisou.

Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

Para Claudio Farina, sócio do Grupo Fibra/Garra, essa visão de futuro proporcionada pelo Pedra Azul Summit também é fundamental. “É um evento que representa muito para o Espírito Santo, além de todo o networking que proporciona, permitindo troca de ideias. Sempre saio daqui com boas ideias, pensamentos positivos e planejamento, com informações que agregam, principalmente, para planejarmos o próximo ano de 2026, que tem eleições e traz expectativa sobre os rumos da política e da economia”, refletiu.

Claudio Farina, sócio do Grupo Fibra/Garra. Crédito: Arthur Louzada e Cloves Louzada

