Robôs estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas, diz  especialista em inovação

Robôs estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas, diz  especialista em inovação

Falando diretamente da China, In Hsieh traçou  o cenário de transformações tecnológicas e os impactos nos negócios durante a  20ª edição do Pedra Azul Summit

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:41

Pedra Azul Summit
In Hsieh, sócio da Chinnovation, e Rubens Monteiro, da Heartman House, participaram do Pedra Azul Summit 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os robôs vão invadir o mercado e estar cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. É o que  projeta o especialista em negócios inovadores In Hsieh, sócio da Chinnovation e da IEST Group, empresas focadas em acelerar negócios e investimentos chineses no Brasil, com atuação no Espírito Santo. 

Falando diretamente da China, ele participou, neste sábado (18), do painel Inovação e Tecnologia do Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta, realizado na Região Serrana do Espírito Santo, que analisou as transformações tecnológicas e seus impactos nos negócios. 

O painel também contou com a presença de Rubens Monteiro, diretor de pesquisa e estratégia na Heartman House.

Posso dizer, em primeira mão, que a presença dos robôs nos stands das grandes feiras que tenho visitado mostra o quanto eles estão deixando de ser simplesmente um produto de tecnologia para ser um produto de consumo e um produto de consumo em massa e em escala

In Hsieh

Sócio da Chinnovation e da IEST Group

Ainda se referindo ao aumento da presença de robôs no cotidiano, o executivo crava que essa realidade não está muito distante de ser concretizada.

Nos próximos meses, vamos ver os robôs não só em espaços comerciais, mas em ambientes do dia a dia. Ainda não no volume gigantesco, mas a gente vai começar a ver uma grande transformação e, talvez, muitas coisas que a gente só assistia nos filmes

In Hsieh

Sócio da Chinnovation e da IEST Group

Para In Hsieh, nenhuma barreira comercial, tarifa ou lei pode impedir o avanço de um país quando sua força vem do talento humano, do investimento em formar e desenvolver pessoas qualificadas, a partir da base (educação fundamental) até os profissionais do futuro (pesquisa, ciência, tecnologia).

“O que costumo dizer é que esse desenvolvimento todo tem uma base muito forte e que não pode ser embargada por nenhuma política comercial, não pode ser embargada por nenhuma tarifa, regras ou de leis”, pondera o executivo.

Simplificar o processo  de gestão

Já Rubens Monteiro, diretor de pesquisa e estratégia da consultoria  Heartman House, apontou caminhos para gestões empresariais e institucionais mais simplificadas. Ele defendeu que a verdadeira transformação nas empresas e no país acontece por meio de uma gestão simples, objetiva e sensível.

 Monteiro argumentou que, diante de um mundo cada vez mais incerto e complexo — descrito pelo conceito de “BANI”, em que tudo é frágil, ansioso, não linear e difícil de compreender —, a busca por soluções complicadas é uma distração. O segredo, segundo ele, está em pensar de forma sistêmica, testar e aprender continuamente, com foco no essencial e naquilo que realmente gera valor.

"Se a gente conseguir pensar alguma coisa simples, a gente consegue olhar para a frente. Mas tem três coisas que a gente faz que eu acho que é o segredo aqui: objetividade, simplicidade e sensibilidade.  Quando é muito complexo, saia disso, vamos ser simples”, destaca Rubens.

Por fim,  o palestrante explicou que toda organização precisa entender quatro pilares fundamentais: proposta de valor, arquitetura de valor, rede de valor e finanças de valor. A estratégia, afirmou, nasce de como esses elementos são combinados para entregar algo único e competitivo. 

