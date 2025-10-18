Robôs estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas, diz  especialista em inovação

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 13:41
Os robôs vão invadir o mercado e estar cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. É o que projeta o especialista em negócios inovadores In Hsieh, sócio da Chinnovation e da IEST Group, empresas focadas em acelerar negócios e investimentos chineses no Brasil, com atuação no Espírito Santo.
Falando diretamente da China, ele participou, neste sábado (18), do painel Inovação e Tecnologia do Pedra Azul Summit, evento da Rede Gazeta, realizado na Região Serrana do Espírito Santo, que analisou as transformações tecnológicas e seus impactos nos negócios.
O painel também contou com a presença de Rubens Monteiro, diretor de pesquisa e estratégia na Heartman House.
In HsiehSócio da Chinnovation e da IEST Group
Ainda se referindo ao aumento da presença de robôs no cotidiano, o executivo crava que essa realidade não está muito distante de ser concretizada.
In HsiehSócio da Chinnovation e da IEST Group
Para In Hsieh, nenhuma barreira comercial, tarifa ou lei pode impedir o avanço de um país quando sua força vem do talento humano, do investimento em formar e desenvolver pessoas qualificadas, a partir da base (educação fundamental) até os profissionais do futuro (pesquisa, ciência, tecnologia).
“O que costumo dizer é que esse desenvolvimento todo tem uma base muito forte e que não pode ser embargada por nenhuma política comercial, não pode ser embargada por nenhuma tarifa, regras ou de leis”, pondera o executivo.
Já Rubens Monteiro, diretor de pesquisa e estratégia da consultoria Heartman House, apontou caminhos para gestões empresariais e institucionais mais simplificadas. Ele defendeu que a verdadeira transformação nas empresas e no país acontece por meio de uma gestão simples, objetiva e sensível.
Monteiro argumentou que, diante de um mundo cada vez mais incerto e complexo — descrito pelo conceito de “BANI”, em que tudo é frágil, ansioso, não linear e difícil de compreender —, a busca por soluções complicadas é uma distração. O segredo, segundo ele, está em pensar de forma sistêmica, testar e aprender continuamente, com foco no essencial e naquilo que realmente gera valor.
"Se a gente conseguir pensar alguma coisa simples, a gente consegue olhar para a frente. Mas tem três coisas que a gente faz que eu acho que é o segredo aqui: objetividade, simplicidade e sensibilidade. Quando é muito complexo, saia disso, vamos ser simples”, destaca Rubens.
Por fim, o palestrante explicou que toda organização precisa entender quatro pilares fundamentais: proposta de valor, arquitetura de valor, rede de valor e finanças de valor. A estratégia, afirmou, nasce de como esses elementos são combinados para entregar algo único e competitivo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o