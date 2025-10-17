Home
Café Lindenberg: "O ES, que já foi sinônimo de retrocesso, hoje é exemplo de eficiência"

Presidente da Rede Gazeta abre a 20ª edição do Pedra Azul Summit, encontro de líderes empresariais e políticos que discute o futuro do ES sob a ótica da economia, da política e do potencial inovativo

Eduardo Fachetti

Gerente de Relações Institucionais / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:09

Summit 2025
Café Lindenberg abre o Pedra Azul Summit 2025 Crédito: Caros Alberto Silva

Vinte anos separam o primeiro discurso de abertura do então Encontro de Lideranças de Pedra Azul, feito pelo fundador da Rede Gazeta, Cariê Lindenberg, do ato inaugural do Pedra Azul Summit, no começo da tarde desta sexta-feira (17), agora feito por Café Lindenberg, sucessor do empresário e, também, presidente da Rede Gazeta. Além da mudança no nome do evento, outra coisa salta aos olhos: o panorama do Espírito Santo diante do Brasil, sob a análise dos principais líderes políticos e empresariais do território capixaba.

Se em 2006 o Estado fechava o primeiro ciclo de quatro anos após a histórica virada de página contra o crime organizado e a desorganização das contas públicas, em 2025 a fotografia é outra. O ES coleciona 14 anos consecutivos sendo avaliado com nota A+ pelo Tesouro Nacional, o ambiente de estabilidade institucional parece sólido e o Brasil busca aqui boas práticas e soluções para construir políticas públicas e diálogos construtivos.

"Vimos o Estado virar o jogo e se tornar referência nacional em gestão pública. Um Estado que, há não muito tempo, enfrentava uma conjuntura caótica e perdia empresas, hoje é um dos mais atrativos do país. O Espírito Santo, que um dia foi visto como sinônimo de desorganização e retrocesso, hoje é exemplo de estabilidade, eficiência e seriedade", analisou Café, ao abrir a 20ª edição do evento que a Rede Gazeta realiza, junto da Unimed Vitória e do Grupo Águia Branca.

Para o presidente da Rede Gazeta, o grupo de comunicação foi testemunha das mudanças sociais sentidas pelos capixabas e contribuiu com os novos tempos ao colocar as ferramentas de comunicação à disposição das pessoas. "Essas transformações reforçam o elo profundo que temos com os capixabas, como testemunhas da história e porta-vozes daqueles que, tantas vezes, precisam recorrer à imprensa para serem vistos e ouvidos".

100 anos do Grupo Globo

Na plateia do 20º Pedra Azul Summit, o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, recebeu menção especial de Café. Neste ano, o Grupo Globo completou seu centenário, e a TV Globo celebrou seis décadas de conexão com os telespectadores: "Quero te dizer, Paulo, o quanto me orgulha ver a Gazeta fazer parte desta trajetória. Sei o quanto meu pai, Cariê, e seu avô, Roberto Marinho, imprimiram em seus negócios a paixão pelo que acreditaram", destacou Café.

A partir desta sexta-feira, e até o começo da tarde de sábado (18), o Pedra Azul Summit vai reunir especialistas, jornalistas, formadores de opinião e investidores para painéis e palestras que miram o futuro do ES e analisam a conjuntura nacional e internacional. O governador Renato Casagrande (PSB) encerra a programação com o panorama político-econômico previsto para o próximo ano.

