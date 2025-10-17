Pedra Azul Summit

Público terá novas formas de interagir com a TV, diz diretor-presidente da Globo

Durante o Pedra Azul Summit 2025, Paulo Marinho destacou as transformações do setor de mídia, impulsionadas pela digitalização e pelas mudanças no comportamento do público

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:11

Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, compartilhou experiências no Pedra Azul Summit 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

As novas formas de assistir e interagir com a TV, para se conectar, cada vez mais, com a audiência, e o papel do jornalismo profissional na construção de uma sociedade democrática foram os principais temas abordados pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, durante a 20ª edição do Pedra Azul Summit, nesta sexta-feira (17). O evento, realizado pela Rede Gazeta, em Domingos Martins, na Região Serrana capixaba, reúne lideranças públicas, empresariais e jornalistas para discutir o futuro do Espírito Santo e do país.

Marinho compartilhou sua visão sobre as transformações pelas quais o setor de mídia vem passando nas últimas décadas, impulsionadas pela digitalização e pelas mudanças no comportamento do público.

Marinho detalhou como o processo de digitalização da jornada do consumidor redefiniu a forma como o público acessa informação e consome entretenimento. Ele lembrou que o consumo de conteúdo passou por diferentes fases — do predomínio da TV aberta à expansão da TV por assinatura e, posteriormente, à consolidação da internet como principal ambiente de acesso a informação e lazer.

“Estamos passando por uma digitalização muito grande da jornada do consumidor. Por isso é importante estar atento a essas mudanças e buscar maneiras de construir o melhor para nós e para nosso telespectador” Paulo Marinho Diretor-presidente da Globo

O dirigente apontou que o consumo digital acelerou de forma expressiva nos últimos anos, impulsionando o crescimento do mercado de streaming e exigindo das empresas de mídia uma adaptação constante a novas linguagens e formatos. Essa transformação, segundo ele, também reflete o surgimento de uma nova geração de consumidores, majoritariamente digitais, que consome conteúdo de maneira fragmentada, direta e sob demanda.

Nesse contexto, Marinho ressaltou que a Globo vem ampliando seu portfólio de atuação como empresa de mídia, com foco em tecnologia, inovação e diversidade de formatos. Entre as tendências observadas estão a ascensão dos vídeos curtos e verticais, as novelas e séries de dramaturgia condensadas e a oferta de conteúdo com capacidade multigeracional — ou seja, capaz de dialogar com públicos de diferentes faixas etárias e perfis de consumo. Destacam-se também as estratégia de interação, que permitem fazer compras diretas pela TV e participar de enquetes.

“Em função dessa digitalização no mercado de mídia, todo mundo buscou alternativas para ter uma relação direta, se conectar diretamente com o consumidor. O streaming é o melhor exemplo disso” Paulo Marinho Diretor-presidente da Globo

TV aberta ainda reina

O executivo também destacou que, apesar da transformação digital, a TV aberta continua exercendo papel central no cenário publicitário e informativo brasileiro.

Ele afirmou que a televisão é hoje um dispositivo entre vários, mas que mantém a liderança na entrega de alcance e relevância para marcas e audiências. Ao mesmo tempo, o setor disputa atenção com as redes sociais e plataformas digitais, o que exige uma entrega cada vez mais segmentada e criativa.

“A TV continua como um device (dispositivo) extremamente importante. Vou pegar o YouTube como exemplo. O YouTube se desenvolveu com consumo muito baseado no celular. Hoje em dia, o consumo do YouTube é maior na televisão do que é nos celulares, tanto aqui, no Brasil, quanto nos Estados Unidos."

Marinho enfatizou ainda a força do regionalismo como diferencial competitivo da Globo. Para ele, a emissora é resultado de uma soma entre a capilaridade nacional e a potência das afiliadas regionais, que garantem proximidade com as realidades locais e conexão com a sociedade.

Por fim, o diretor-presidente da Globo observou que o futuro da comunicação passa pela capacidade de gerar engajamento e audiência de maneira simultânea e multicanal, conectando conteúdo, tecnologia e propósito. E destacou a relevância do jornalismo para a construção e fortalecimento da democracia. Segundo Marinho, em meio à enxurrada de informações falsas que circulam, o jornalismo profissional se faz cada vez mais necessário para, realmente, informar.

