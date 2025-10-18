Home
>
Pedra Azul Summit
>
"Cenário da economia do país é de pouso suave", diz Samuel Pessôa

"Cenário da economia do país é de pouso suave", diz Samuel Pessôa

Pesquisador do BTG Pactual e do FGV IBRE participou de painel sobre o panorama econômico do país, ao lado do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, no Pedra Azul Summit 2025

Leticia Orlandi

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:56

Summit 2025
Samuel Pessôa e Paulo Hartung participaram de painel do Pedra Azul Summit 2025 Crédito: Carlos Alberto Silva

Com previsão de desinflação, melhoria na safra e câmbio favorável, o cenário para a economia do Brasil é de pouso suave, com desaceleração, mas sem recessão. Essa é a avaliação feita pelo economista Samuel Pessôa, que é pesquisador do BTG Pactual e do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE ), no Painel Panorama Econômico, do Pedra Azul Summit 2025, neste sábado (18).

Recomendado para você

Falando diretamente da China, In Hsieh traçou  o cenário de transformações tecnológicas e os impactos nos negócios durante a  20ª edição do Pedra Azul Summit

Robôs estarão cada vez mais presentes na vida das pessoas, diz  especialista em inovação

Pesquisador do BTG Pactual e do FGV IBRE participou de painel sobre o panorama econômico do país, ao lado do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung, no Pedra Azul Summit 2025

"Cenário da economia do país é de pouso suave", diz Samuel Pessôa

Jornalista Natuza Nery e cientista político participaram de painel do Pedro Azul Summit 2025, evento realizado pela Rede Gazeta em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo

"Brasil vive crise de grandes lideranças políticas", analisa Carlos Melo

 O evento, realizado pela Rede Gazeta, chega à 20ª edição, reunindo lideranças políticas e econômicas que ajudam a desenhar o futuro do Espírito Santo, do país e do mundo. 

O painel foi mediado pelo editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, e contou também com a participação do economista e presidente-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), Paulo Hartung. 

"Vejo um cenário de pouso suave, o que não é ruim para o presidente Lula. O grande risco desse cenário é que esse ciclo monetário muito longo, que é consequência da escolha que o presidente fez, pode gerar um soluço. E aí, a grande dúvida que fica é como que a política vai tratar do desequilíbrio fiscal no próximo mandato, seja quem for o vitorioso", afirmou Pessôa.

O professor explicou que considera o "pouso suave" como uma economia que está desacelerando. A principal força motriz dessa desaceleração é o fato de que a política monetária está vencendo a fiscal. No ano passado, segundo Pessôa, a política fiscal prevaleceu e a economia surpreendeu para cima, mas, neste ano, o aperto monetário mais rigoroso está superando o fiscal, levando a um crescimento esperado de 2% para este ano e 1,5% para o ano que vem.

Embora a economia como um todo desacelere, ele apontou que os componentes mais cíclicos da economia, aqueles mais sensíveis aos juros, devem registrar uma queda de crescimento de 4% para 1%. O crescimento deste ano tem sido sustentado, em parte, por componentes como a agropecuária e a indústria extrativa mineral.

Como resultado, Pessôa revisou as projeções inflacionárias. Ele acredita que, neste ano, a inflação deve fechar o ano em 4,6% ao invés de 6%, que se imaginava em dezembro do ano passado. Para o próximo ano, a perspectiva é chegar em 2%.

Fatores para queda da inflação

  1. Câmbio favorável: a desvalorização do dólar, fruto de uma percepção de piora institucional dos Estados Unidos, gerou uma pressão desinflacionária em todo o mundo, o que ajuda o Brasil,  na visão de Samuel Pessôa.
  2. Super safra: o Brasil registrou alta na safra, o que ajudou a segurar a inflação de alimentos em 4%, número bem menor a 9%, projetado no início do ano.
  3. Melhora no mercado de trabalho: há uma melhoria no funcionamento do mercado de trabalho, devido a fatores como demografia, escolaridade, reforma trabalhista e novas ocupações na economia digital, segundo Pessôa.
  4. Taxa neutra de desemprego: em função dessas mudanças, a taxa neutra de desemprego, que é o nível que equilibra oferta e demanda, mantendo a inflação estável, parece ter caído de 10% (cerca de 20 anos atrás) para cerca de 7%.

Pessôa concluiu sua análise ressaltando o legado misto do atual governo. Embora o presidente Lula deixe "uma herança muito boa na microeconomia com a reforma tributária", ele também deixa "uma herança pesada no aumento da dívida pública". Na projeção do especialista, a dívida atingirá 83% do Produto Interno Bruto (PIB). 

Hartung critica política econômica atual

Por outro lado, durante conversa no painel, Hartung descreveu o cenário que o próximo governo federal terá que assumir como uma "herança maldita". Essa herança, segundo ele, é resultado de uma política econômica que, em sua visão, está falhando em duas vertentes muito graves.

Uma delas é a trajetória de crescimento da dívida pública, sublinhando que o Brasil, como um país que não possui poupança interna e depende da poupança alheia, precisa ser extremamente cauteloso com o indicador da dívida em proporção ao PIB. 

O segundo ponto de falha crucial é a taxa de juros. Hartung destacou que o país opera com a taxa Selic em 15% e  juro real acima de 10%. Ele questiona onde mais no planeta essa situação é vista, citando a Ucrânia (15,5% após três anos de guerra), e afirma que "nós temos uma guerra em curso no Brasil".

Essa política monetária está, de fato, contendo a inflação, mas a um "custo pesadíssimo", sendo ajudada ainda pela desvalorização do dólar, pontua Hartung. 

Ele enfatiza que o alto custo dessa política recai sobre a microeconomia e, principalmente, sobre os mais vulneráveis. Ele menciona que o agro moderno brasileiro está com um nível de endividamento altíssimo.

Além disso, para ele, a justificativa populista de que os gastos e as políticas visam melhorar a vida dos pobres não se sustenta, pois são os pobres que estão se endividando a essas taxas de juros.

"Eu tenho a certeza que o que está sendo construído é muito ruim para a nação, é muito ruim para o Brasil. E a gente vai pagar caro, de novo, essa conta. É o que eu chamo de marcha da insensatez", disse Hartung.

Comparação com recessão

O professor Samuel Pessôa traçou um paralelo entre o cenário econômico projetado para 2025 e 2026 e o período que antecedeu a maior recessão recente do país, destacando que 2025 e 2026 lembra 2013 e 2014.

Contudo, o economista enfatizou que, embora preveja que 2027 será um ano difícil, ele acredita que a crise resultante "não será tão difícil quanto 2015".

O principal contraste entre o momento atual e o passado, segundo Pessôa, reside no grau do desajuste e desorganização da economia. Ele afirmou que o ciclo de desorganização atual está "muito menos intenso".

O economista lembrou que o período que levou à crise de 2015/2016 foi resultado de "8 anos desarrumando" a economia,  começou no governo Lula e se estendeu até o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff.

Entre 2015 e 2021, ele lembra que a economia passou por um período de arrumação promovido por diversos governos e lideranças. A atual desorganização começou apenas a partir de 2022. Portanto, o "grau de desajuste é menor" agora.

Consequências para governos estaduais

Ao analisar a crise anterior, Pessôa alertou que a crise de 2015 teve um desdobramento nas finanças estaduais importantes.

Ele usou a semelhança entre 2025/2026 e 2013/2014 como um aviso: os governos estaduais, especialmente os que assumirão o próximo mandato, têm que saber que eles vão começar apertando o cinto".

LEIA MAIS

"Brasil vive crise de grandes lideranças políticas", analisa Carlos Melo

"Temos 40 milhões de toneladas de minério ociosas na Vitória a Minas", diz CEO da Vale

Público terá novas formas de interagir com a TV, diz diretor-presidente da Globo

Café Lindenberg: "O ES, que já foi sinônimo de retrocesso, hoje é exemplo de eficiência"

"A oposição favoreceu muito o presidente Lula"

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais