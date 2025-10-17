Pedra Azul Summit

"Brasil vive crise de grandes lideranças políticas", analisa Carlos Melo

Jornalista Natuza Nery e cientista político participaram de painel do Pedro Azul Summit 2025, evento realizado pela Rede Gazeta em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:27

Jornalista Natuza Nery conduziu painel de análise política com o cientista político Carlos Melo, Crédito: Carlos Alberto Silva

Natuza Nery, jornalista e comentarista da Globo News, e Carlos Melo, mestre e doutor em Ciência Política, comandaram o terceiro painel da programação do Pedra Azul Summit, nesta sexta-feira (17), em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo. O evento, realizado pela Rede Gazeta, que reúne lideranças empresariais e políticas para debater o futuro do Estado e do país, chega, neste ano, à sua 20ª edição.

Durante a condução do painel “Panorama Político”, Marcos Melo respondeu a indagações de Natuza Nery sobre o cenário político no Brasil e no mundo. Na avaliação do especialista, há uma crise de grandes líderes políticos.

“O Congresso Nacional brasileiro vive um momento muito ruim. Vivemos hoje, não só no Brasil, uma crise de grandes lideranças políticas. Há uma queda na qualidade. Os quadros da esquerda e direita eram melhores. Não existe mais o termo ´baixo clero´, porque não há mais ‘alto clero'" Carlos Melo Mestre e doutor em Ciência Política

Para Carlos Melo, o Poder Executivo tem perdido protagonismo frente ao Legislativo, que, por sua vez, no caso do Congresso, foca cada vez mais em projetos voltados para os municípios em que possuem redutos eleitorais, deixando de lado as demandas do país.

Já Natuza chamou a atenção para o baixo interesse da população em buscar conhecer melhor candidatos a vagas na Câmara dos Deputados e no Senado.

“Há desinteresse da população nas eleições para o Legislativo. É importante olhar com atenção para o processo de escolha de deputados e senadores. A eleição do Legislativo é tão importante quando a de presidente da República” Natuza Nery Jornalista e comentarista da Globo News

Em outro momento do painel, os palestrantes discutiram o cenário de incertezas no qual a geração Z se encontra, e que, ainda segundo Carlos Melo, deverá perdurar pelas próximas gerações.

“A gente está vivendo a era do imprevisto. Todas as gerações anteriores conseguiram vislumbrar um futuro. Essa não terá. E essa incerteza (sobre futuro) se reflete na política também”, concluiu o especialista.

