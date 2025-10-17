"Brasil vive crise de grandes lideranças políticas", analisa Carlos Melo

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 19:27
Natuza Nery, jornalista e comentarista da Globo News, e Carlos Melo, mestre e doutor em Ciência Política, comandaram o terceiro painel da programação do Pedra Azul Summit, nesta sexta-feira (17), em Pedra Azul, região Serrana do Espírito Santo. O evento, realizado pela Rede Gazeta, que reúne lideranças empresariais e políticas para debater o futuro do Estado e do país, chega, neste ano, à sua 20ª edição.
Durante a condução do painel “Panorama Político”, Marcos Melo respondeu a indagações de Natuza Nery sobre o cenário político no Brasil e no mundo. Na avaliação do especialista, há uma crise de grandes líderes políticos.
Carlos MeloMestre e doutor em Ciência Política
Para Carlos Melo, o Poder Executivo tem perdido protagonismo frente ao Legislativo, que, por sua vez, no caso do Congresso, foca cada vez mais em projetos voltados para os municípios em que possuem redutos eleitorais, deixando de lado as demandas do país.
Já Natuza chamou a atenção para o baixo interesse da população em buscar conhecer melhor candidatos a vagas na Câmara dos Deputados e no Senado.
Natuza NeryJornalista e comentarista da Globo News
Em outro momento do painel, os palestrantes discutiram o cenário de incertezas no qual a geração Z se encontra, e que, ainda segundo Carlos Melo, deverá perdurar pelas próximas gerações.
“A gente está vivendo a era do imprevisto. Todas as gerações anteriores conseguiram vislumbrar um futuro. Essa não terá. E essa incerteza (sobre futuro) se reflete na política também”, concluiu o especialista.
