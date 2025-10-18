Ponto de virada do ES foi ter a responsabilidade fiscal como meio e não como fim, diz Casagrande

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:45
Fazendo um retrospecto dos últimos anos da sua administração, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fechou o segundo dia de programação do Pedra Azul Summit 2025, evento da Rede Gazeta, que completou 20 edições, reunindo líderes empresariais e políticos para debater o futuro do Estado e do país.
No painel Espírito Santo: Oportunidades e Desafios, Casagrande celebrou a virada conquistada pelo Estado, deixando para trás problemas do passado e destacando como a gestão fiscal foi essencial para acelerar os investimentos ano a ano.
“Nossa grande virada foi compreender que responsabilidade fiscal é um meio e não um fim. A gente economiza, tem controle de gasto, e todo dia observa como está a despesa para poder fazer mais investimento e ofertar mais serviços”, afirmou o governador do Espírito Santo.
Casagrande lembrou que é a disciplina fiscal que garante ao Espírito Santo a nota máxima A+, do Tesouro Nacional, classificação que contribui para gerar capacidade de financiamento e recursos próprios.
A mudança de paradigma fiscal se traduziu diretamente em um crescimento exponencial dos investimentos públicos, aponta Casagrande. Em 2019, o investimento direto do Tesouro era de R$ 1,37 bilhão e, em 2024, atingiu R$ 4,2 bilhões. Nos oito anos de governo, a previsão é alcançar cerca de R$ 30 bilhões em investimentos públicos.
O governador enfatizou que o Espírito Santo faz um investimento de 20% de sua receita, enquanto na média brasileira dos Estados brasileiros o patamar é de 7%. "Onde você andar Espírito Santo, vai tropeçar numa obra do governo do Estado" garantiu.
Além disso, o Estado se tornou o único no Brasil a possuir um Fundo Soberano, com R$ 2,2 bilhões reservados para o futuro, sendo R$ 1 bilhão já destinado à poupança intergeracional.
Para Casagrande, outro fator determinante na guinada capixaba foi a adoção massiva de tecnologia e a digitalização dos serviços públicos. Casagrande relembrou que seu primeiro governo (2011-2014) era um governo analógico, com tudo tramitando no papel.
Ao retornar em 2019, o cenário era outro, e o governo precisou se adaptar completamente à nova realidade tecnológica. "A gente vivenciou uma transformação, a gente se adequava a essa realidade ou morria literalmente politicamente", afirmou.
O governador lembrou que atualmente o Estado utiliza inteligência artificial e plataformas digitais para ofertar serviços de maneira mais ágil e amigável para as pessoas. Na saúde, por exemplo, o governo realiza consultas por videoconferência em todos os 78 municípios e utiliza comunicação por WhatsApp para campanhas de multivacinação. Mais da metade dos mais de 600 serviços do Estado já estão em uma plataforma de inteligência artificial, segundo Casagrande.
A segurança pública, historicamente um ponto de vulnerabilidade do Estado, também passou por uma profunda transformação, afirmou o governador em sua fala. Ele lembrou que, em 2011, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento do Brasil, com sete cidades entre as 35 mais violentas, e chegou a registrar 2.034 homicídios em 2009.
Para o governador, os investimentos em segurança pública e a criação do programa Estado Presente tiveram papel essencial para reverter essa trajetória.
“Estamos investindo forte em tecnologia. Desde que a gente passou a usar a biometria facial, já prendemos 460 pessoas que tinham decisão judicial para serem presas. A gente usa biometria facial, leitura de placa de veículos e trabalha muito na Polícia Civil para poder alcançar os criminosos na sua parte financeira. A inteligência artificial é utilizada por nós na segurança pública. Implantamos 40 torres de segurança com toda essa tecnologia embarcada”, afirmou.
Os resultados demonstram a queda acentuada nos indicadores: os homicídios caíram para 852 até julho de 2024. Casagrande projeta que, se o ritmo for mantido, o ano pode fechar com menos de 800 homicídios, informação antecipada pela coluna Vilmara Fernandes.
A expectativa é que o Estado, que já registra a menor taxa em 29 anos, possa fechar 2025 entre os 10 a 12 estados mais seguros do Brasil.
Casagrande concluiu dizendo que o Espírito Santo está em um momento de crescimento em várias áreas, destacando o fato de ser o quarto Estado que mais cresce em turismo. E acrescentou que a virada capixaba só começou. Para ele, o legado mais importante é que a sociedade capixaba resolveu reagir e precisa e manter esse caminho de desenvolvimento
