Pedra Azul Summit

Ponto de virada do ES foi ter a responsabilidade fiscal como meio e não como fim, diz Casagrande

Em palestra de encerramento da 20ª edição do evento da Rede Gazeta, o governador Renato Casagrande falou sobre a evolução das contas públicas do Espírito Santo

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:45

Governador Renato Casagrande fez a palestra de encerramento do Pedra Azul Summit Crédito: Carlos Alberto Silva

Fazendo um retrospecto dos últimos anos da sua administração, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fechou o segundo dia de programação do Pedra Azul Summit 2025, evento da Rede Gazeta, que completou 20 edições, reunindo líderes empresariais e políticos para debater o futuro do Estado e do país.

No painel Espírito Santo: Oportunidades e Desafios, Casagrande celebrou a virada conquistada pelo Estado, deixando para trás problemas do passado e destacando como a gestão fiscal foi essencial para acelerar os investimentos ano a ano.

“Nossa grande virada foi compreender que responsabilidade fiscal é um meio e não um fim. A gente economiza, tem controle de gasto, e todo dia observa como está a despesa para poder fazer mais investimento e ofertar mais serviços”, afirmou o governador do Espírito Santo.

Casagrande lembrou que é a disciplina fiscal que garante ao Espírito Santo a nota máxima A+, do Tesouro Nacional, classificação que contribui para gerar capacidade de financiamento e recursos próprios.

A mudança de paradigma fiscal se traduziu diretamente em um crescimento exponencial dos investimentos públicos, aponta Casagrande. Em 2019, o investimento direto do Tesouro era de R$ 1,37 bilhão e, em 2024, atingiu R$ 4,2 bilhões. Nos oito anos de governo, a previsão é alcançar cerca de R$ 30 bilhões em investimentos públicos.

O governador enfatizou que o Espírito Santo faz um investimento de 20% de sua receita, enquanto na média brasileira dos Estados brasileiros o patamar é de 7%. "Onde você andar Espírito Santo, vai tropeçar numa obra do governo do Estado" garantiu.

Além disso, o Estado se tornou o único no Brasil a possuir um Fundo Soberano, com R$ 2,2 bilhões reservados para o futuro, sendo R$ 1 bilhão já destinado à poupança intergeracional.

Digitalização de serviços

Para Casagrande, outro fator determinante na guinada capixaba foi a adoção massiva de tecnologia e a digitalização dos serviços públicos. Casagrande relembrou que seu primeiro governo (2011-2014) era um governo analógico, com tudo tramitando no papel.

Ao retornar em 2019, o cenário era outro, e o governo precisou se adaptar completamente à nova realidade tecnológica. "A gente vivenciou uma transformação, a gente se adequava a essa realidade ou morria literalmente politicamente", afirmou.

O governador lembrou que atualmente o Estado utiliza inteligência artificial e plataformas digitais para ofertar serviços de maneira mais ágil e amigável para as pessoas. Na saúde, por exemplo, o governo realiza consultas por videoconferência em todos os 78 municípios e utiliza comunicação por WhatsApp para campanhas de multivacinação. Mais da metade dos mais de 600 serviços do Estado já estão em uma plataforma de inteligência artificial, segundo Casagrande.

Redução da violência

A segurança pública, historicamente um ponto de vulnerabilidade do Estado, também passou por uma profunda transformação, afirmou o governador em sua fala. Ele lembrou que, em 2011, o Espírito Santo era o segundo estado mais violento do Brasil, com sete cidades entre as 35 mais violentas, e chegou a registrar 2.034 homicídios em 2009.

Para o governador, os investimentos em segurança pública e a criação do programa Estado Presente tiveram papel essencial para reverter essa trajetória.

“Estamos investindo forte em tecnologia. Desde que a gente passou a usar a biometria facial, já prendemos 460 pessoas que tinham decisão judicial para serem presas. A gente usa biometria facial, leitura de placa de veículos e trabalha muito na Polícia Civil para poder alcançar os criminosos na sua parte financeira. A inteligência artificial é utilizada por nós na segurança pública. Implantamos 40 torres de segurança com toda essa tecnologia embarcada”, afirmou.

Os resultados demonstram a queda acentuada nos indicadores: os homicídios caíram para 852 até julho de 2024. Casagrande projeta que, se o ritmo for mantido, o ano pode fechar com menos de 800 homicídios, informação antecipada pela coluna Vilmara Fernandes.

A expectativa é que o Estado, que já registra a menor taxa em 29 anos, possa fechar 2025 entre os 10 a 12 estados mais seguros do Brasil.

Casagrande concluiu dizendo que o Espírito Santo está em um momento de crescimento em várias áreas, destacando o fato de ser o quarto Estado que mais cresce em turismo. E acrescentou que a virada capixaba só começou. Para ele, o legado mais importante é que a sociedade capixaba resolveu reagir e precisa e manter esse caminho de desenvolvimento

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta