Banestes celebra 88 anos com lançamento de nova marca e conceito renovado

Banestes lança nova marca no aniversário de 88 anos. Crédito: Divulgação

Celebrando 88 anos de história, tradição e conexão com os capixabas, o Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, acaba de passar por um rebranding e lançou, nesta quarta-feira (15), uma nova marca, com a proposta de um design mais acolhedor, acessível e moderno. Além disso, o banco passa também a adotar o novo conceito “Juntos para o futuro”.



O rebranding, assinado pela agência Fire, marca o tempo de mudanças e transformações da empresa. O novo visual, segundo o Banestes, tem como objetivo trazer mais leveza, modernidade e contemporaneidade, sem perder a essência característica do banco capixaba de valorização dos clientes, acionistas, colaboradores e de toda a comunidade, contribuindo também com o desenvolvimento do Estado.

Para o presidente do Banestes, a modernização da marca é um investimento em capital, que se traduz em um ciclo positivo de maior atratividade . Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

O diretor-presidente do banco, Amarildo Casagrande, detalhou a tomada de decisão estratégica para a transformação da marca. “A estratégia de modernização da marca é um investimento em capital, que se traduz em um ciclo positivo de maior atratividade, maior retenção e maior valorização de mercado. A nova identidade visual apoia toda a estratégia de crescimento do Sistema Financeiro Banestes”, destacou.

Casagrande pontuou ainda que o rebranding representa o importante legado do Banestes para os capixabas. “A nova marca surge como uma evolução natural, não uma ruptura. Mais do que uma mudança estética, essa evolução reafirma o compromisso do Banestes com o futuro, com a inovação e com as pessoas. Uma nova identidade visual que preserva a essência de uma marca sólida e capixaba, mas se adapta às transformações do mundo, às novas formas de se comunicar e aos novos mercados onde queremos chegar”.

De acordo com o gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, a iniciativa tem como premissa a manutenção da competitividade e relevância do Banestes frente à evolução do mercado bancário. “A solidez e a confiança construídas ao longo de décadas são a base para a modernização e a inovação. A mudança da logo não é um abandono do passado, mas sim uma evolução natural de uma marca que está sempre se renovando para se conectar ainda mais com o seu público”, disse Harckbart.

A nova marca traz como principais mudanças a integração do ícone “b” ao logotipo e o uso de letras minúsculas. Crédito: Divulgação

A nova marca traz como principais mudanças a integração do ícone “b” ao logotipo e o uso de letras minúsculas. “Ao integrar o ícone ao próprio nome, elimina-se a separação entre símbolo e tipografia, tornando o logotipo mais funcional e versátil em qualquer suporte, físico ou digital. O uso de letras minúsculas e da nova tipografia, desenhada exclusivamente para o Banestes, é mais fluida e contemporânea, traduzindo a modernidade e a proximidade que o Banestes busca transmitir”, afirmou o diretor da Fire, Bruno Weigert.

A equipe desenvolvedora defende ainda que essa escolha também reflete um movimento do próprio setor bancário, iniciado pelos bancos digitais e já incorporado pelos tradicionais, de adotar identidades visuais mais simples, marcantes e conectadas com o universo digital. Uma nova paleta de cores também foi incorporada. “As novas cores reforçam essa renovação, sem perder a sobriedade e a confiança que sempre caracterizaram a instituição”, complementou Bruno Weigert.

A apresentação da "nova cara" do Banestes começou a ser apresentada ao público nesta quarta-feira (15) em canais digitais, como as redes sociais oficiais do banco, o site institucional da companhia e também no Aplicativo Banestes. Além disso, uma campanha de marketing em mídias como TVs, outdoors, ações de influenciadores, rádios e portais on-line também faz parte do portfólio de ações de divulgação da novidade.

Evolução da marca do Banestes ao longo dos anos. Última marca havia sido lançada em 2012. Crédito: Divulgação

