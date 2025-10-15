Pelo mercado
Banestes celebra 88 anos com lançamento de nova marca e conceito renovado

Banco do Estado do Espírito Santo passou por rebranding, assinado pela agência Fire, com design mais acolhedor, acessível e moderno

Vitória
Publicado em 15/10/2025 às 16h45
Banestes lança nova marca no aniversário de 88 anos
Banestes lança nova marca no aniversário de 88 anos. Crédito: Divulgação

Celebrando 88 anos de história, tradição e conexão com os capixabas, o Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo, acaba de passar por um rebranding e lançou, nesta quarta-feira (15), uma nova marca, com a proposta de um design mais acolhedor, acessível e moderno. Além disso, o banco passa também a adotar o novo conceito “Juntos para o futuro”.

O rebranding, assinado pela agência Fire, marca o tempo de mudanças e transformações da empresa. O novo visual, segundo o Banestes, tem como objetivo trazer mais leveza, modernidade e contemporaneidade, sem perder a essência característica do banco capixaba de valorização dos clientes, acionistas, colaboradores e de toda a comunidade, contribuindo também com o desenvolvimento do Estado.

José Amarildo Casagrande, presidente do Banestes, afirma que banco vai agilizar liberação de recursos para empresários
Para o presidente do Banestes, a  modernização da marca é um investimento em capital, que se traduz em um ciclo positivo de maior atratividade  . Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

O diretor-presidente do banco, Amarildo Casagrande, detalhou a tomada de decisão estratégica para a transformação da marca. “A estratégia de modernização da marca é um investimento em capital, que se traduz em um ciclo positivo de maior atratividade, maior retenção e maior valorização de mercado. A nova identidade visual apoia toda a estratégia de crescimento do Sistema Financeiro Banestes”, destacou.

Casagrande pontuou ainda que o rebranding representa o importante legado do Banestes para os capixabas. “A nova marca surge como uma evolução natural, não uma ruptura. Mais do que uma mudança estética, essa evolução reafirma o compromisso do Banestes com o futuro, com a inovação e com as pessoas. Uma nova identidade visual que preserva a essência de uma marca sólida e capixaba, mas se adapta às transformações do mundo, às novas formas de se comunicar e aos novos mercados onde queremos chegar”.

De acordo com o gerente de marketing do Banestes, Rodolfo Harckbart, a iniciativa tem como premissa a manutenção da competitividade e relevância do Banestes frente à evolução do mercado bancário. “A solidez e a confiança construídas ao longo de décadas são a base para a modernização e a inovação. A mudança da logo não é um abandono do passado, mas sim uma evolução natural de uma marca que está sempre se renovando para se conectar ainda mais com o seu público”, disse Harckbart.

Banestes lança nova marca no aniversário de 88 anos
A nova marca traz como principais mudanças a integração do ícone “b” ao logotipo e o uso de letras minúsculas. Crédito: Divulgação

A nova marca traz como principais mudanças a integração do ícone “b” ao logotipo e o uso de letras minúsculas. “Ao integrar o ícone ao próprio nome, elimina-se a separação entre símbolo e tipografia, tornando o logotipo mais funcional e versátil em qualquer suporte, físico ou digital. O uso de letras minúsculas e da nova tipografia, desenhada exclusivamente para o Banestes, é mais fluida e contemporânea, traduzindo a modernidade e a proximidade que o Banestes busca transmitir”, afirmou o diretor da Fire, Bruno Weigert.

A equipe desenvolvedora defende ainda que essa escolha também reflete um movimento do próprio setor bancário, iniciado pelos bancos digitais e já incorporado pelos tradicionais, de adotar identidades visuais mais simples, marcantes e conectadas com o universo digital. Uma nova paleta de cores também foi incorporada. “As novas cores reforçam essa renovação, sem perder a sobriedade e a confiança que sempre caracterizaram a instituição”, complementou Bruno Weigert.

A apresentação da "nova cara" do Banestes começou a ser apresentada ao público nesta quarta-feira (15) em canais digitais, como as redes sociais oficiais do banco, o site institucional da companhia e também no Aplicativo Banestes. Além disso, uma campanha de marketing em mídias como TVs, outdoors, ações de influenciadores, rádios e portais on-line também faz parte do portfólio de ações de divulgação da novidade.

Evolução da marca do Banestes ao longo dos anos
Evolução da marca do Banestes ao longo dos anos. Última marca havia sido lançada em 2012. Crédito: Divulgação

Cooabriel reuniu conselheiros e ex-conselheiros em imersão estratégica
Conselheiros e ex-conselheiros fizeram uma imersão estratégica voltada ao fortalecimento da liderança e do cooperativismo. Crédito: Divulgação

Cooabriel reforça liderança e propósito em imersão com conselheiros

A Cooabriel reuniu conselheiros e ex-conselheiros em uma imersão estratégica voltada ao fortalecimento da liderança e da cultura cooperativista.  Sob o tema “Visão, Cultura e Protagonismo no Papel do Conselheiro”, o encontro estimulou reflexões sobre propósito, responsabilidade e o legado que cada integrante deixa na cooperativa. A condução foi da consultora e mentora Ellen Cavalcanti, que provocou o grupo com uma pergunta central: “Qual legado você quer deixar para a Cooabriel?”. 

A partir dela, vieram discussões sobre mentalidade de crescimento, visão sistêmica e o papel estratégico dos conselheiros. “Buscamos despertar uma visão mais ampla, refletindo sobre as soluções necessárias para manter a competitividade e a inovação. O objetivo foi identificar habilidades a desenvolver e incentivar o aperfeiçoamento contínuo, em benefício comum dos cooperados e da cooperativa”, explicou Ellen.

Entre os participantes, o cooperado Gustavo Josuel dos Santos, de Rio Bananal (ES), destacou a importância do encontro: “O aprendizado foi muito bom, abriu nosso olhar para aspectos que nem sempre percebemos no dia a dia. Foi uma oportunidade de entender como contribuir para a evolução da cooperativa e dos cooperados.” 

Para o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, a imersão reforçou o autoconhecimento como base para a boa governança. “Essas ferramentas ajudam a trabalhar fragilidades e potenciais, agregando valor às atividades desempenhadas pelos conselheiros e fortalecendo a cooperativa como um todo”, afirmou.

As peças levadas para Dallas são da coleção New Wave. Crédito: divulgação
As peças levadas para Dallas são da coleção New Wave. Crédito: divulgação

Carolina Neves leva suas joias autorais para Dallas

A joalheria capixaba Carolina Neves segue ampliando sua presença internacional. Nos dias 10 e 11 de outubro, ela realizou um trunk show exclusivo na icônica loja de luxo Stanley Korshak, em Dallas (EUA).

Com 11 pontos de venda em cidades como Nova York, Miami, Paris, Saint-Tropez e São Paulo, a marca leva ao exterior o design autoral brasileiro, reconhecido pelo uso de gemas naturais, cores vibrantes e produção sustentável.

“O nosso trabalho sempre foi mostrar que a joia pode ser mais que um acessório — ela carrega memórias e identidade”, afirma a designer Carolina Neves, fundadora da marca.

O formato trunk show, já adotado com sucesso no Brasil, aproxima a marca de suas clientes ao apresentar de perto coleções e lançamentos. 

Em Dallas, a Carolina Neves destaca a fase New Wave, com peças fun, atemporais e cheias de personalidade — símbolo do atual momento criativo da joalheria.

EDP e da Secult impulsiona a 10ª edição do Encontro das Pretas
O festival será realizado de 17 a 19 de outubro, no Shopping Vitória. Crédito: divulgação

Apoio da EDP e da Secult impulsiona a 10ª edição do Encontro das Pretas

Com patrocínio da EDP, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), e apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), o Encontro das Pretas chega à sua 10ª edição como um dos maiores eventos de valorização da cultura negra no Espírito Santo. O festival será realizado de 17 a 19 de outubro, no Shopping Vitória, com o tema “Longevidade em Afrofuturo”, celebrando a força, a criatividade e o protagonismo da população negra.

Idealizado pelo Instituto Das Pretas, o evento reúne 50 afroempreendedoras de diferentes segmentos, além de uma programação cultural que inclui música, arte, gastronomia e literatura afro-brasileira. A proposta é conectar ancestralidade e inovação, fortalecendo redes de afroempreendedorismo e criando oportunidades de geração de renda e visibilidade. 

O Caminhão da Boa Energia, projeto itinerante da EDP, também fará parte da programação, levando experiências educativas sobre sustentabilidade e eficiência energética de forma interativa ao público. 

Para o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, o Encontro das Pretas representa “um dos movimentos mais importantes de valorização da cultura negra no Espírito Santo e no Brasil, por fortalecer identidades, ampliar redes e evidenciar o papel da mulher negra na arte, na economia e na inovação”.

A criadora do evento e CEO do Instituto Das Pretas, Priscila Gama, reforça o caráter transformador da iniciativa: "Num cenário em que a população negra é historicamente excluída do acesso à terra, crédito, patrimônio e remuneração justa, o Encontro se afirma como espaço de resistência. Resistir, aqui, não é apenas sobreviver, mas florescer: criar redes, gerar renda, formar referências positivas e ampliar o imaginário sobre o que significa prosperidade negra".

