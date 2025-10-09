Semana de Inovação Capixaba coloca marketing de influência em pauta

O InsightES 2024 aconteceu na Rede Gazeta, onde também acontecerá a edição deste ano. Crédito: Arjuna Mello

O marketing de influência terá lugar de destaque na Semana de Inovação Capixaba - InsightES, promovida pela Rede Gazeta entre os dias 21 e 23 de outubro, em Vitória. Uma das participações confirmadas é a de Mariana Lima, gerente da VIU, agência de influenciadores da Globo em São Paulo, que vai conduzir um painel sobre o papel da influência digital nas estratégias de comunicação das marcas.



A presença de Mariana reforça o movimento de expansão desse mercado, que hoje ultrapassa o universo das redes sociais e se consolida como um dos pilares das campanhas publicitárias. Segundo ela, os influenciadores atuam cada vez mais como parceiros criativos, gerando narrativas autênticas que aproximam empresas de seus públicos.

"Estou muito feliz em participar como painelista convidada no InsightES. Terei a oportunidade de falar sobre a Creator Economy, um assunto que me move e que faz parte da minha trajetória, sempre unindo estratégia e propósito no marketing de influência. É uma honra estar ao lado da TV Gazeta e de outros profissionais incríveis para debater os caminhos e as oportunidades desse mercado em constante evolução", disse Mari.

Philipe Ferreira, coordenador de Audiovisual e Creators do Estúdio Gazeta - laboratório de conteúdo para marcas da Rede Gazeta - mediará o painel "Economia da Influência: tendência e oportunidades". Para Philipe, participar da InsightES é uma grande oportunidade de trocar ideias sobre o futuro da comunicação e da influência digital.

"Ter no mesmo espaço a Mari Lima e a Thayná Bahia representa a força da diversidade de olhares, desde as grandes estratégias de marca até a vivência de quem constrói comunidades nas redes todos os dias. É uma honra e também uma responsabilidade conduzir essa conversa em um evento que valoriza a inovação e o diálogo como caminhos para transformar o mercado e inspirar novos projetos no Espírito Santo", disse ele.

Além do painel de marketing de influência, a InsightES também vai abordar outros eixos ligados ao futuro dos negócios. O consultor Eduardo Carmello fala sobre como construir uma cultura de inovação dentro das organizações; o capixaba Afonso Dalvi mostra aplicações práticas de blockchain e tokenização de ativos; e a executiva Izabela Anholet debate os impactos da inteligência artificial na transformação digital das empresas.

Ao longo de três dias, o evento pretende reunir empreendedores, gestores, pesquisadores e profissionais de diversas áreas para refletir sobre como a inovação pode transformar o futuro do trabalho e dos negócios no Espírito Santo.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no https://www.sympla.com.br/evento/insightes-2025-semana-da-inovacao-capixaba/3128611?referrer=www.agazeta.com.br

