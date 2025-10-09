Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Semana de Inovação Capixaba coloca marketing de influência em pauta

A InsightES, promovida pela Rede Gazeta, vai acontecer entre os dias 21 e 23 de outubro e contará com a presença de Mariana Ribeiro, gerente da VIU, agência de influenciadores da Globo São Paulo

Vitória
Publicado em 09/10/2025 às 16h55
InsightES 2024
O InsightES 2024 aconteceu na Rede Gazeta, onde também acontecerá a edição deste ano. Crédito: Arjuna Mello

O marketing de influência terá lugar de destaque na Semana de Inovação Capixaba - InsightES, promovida pela Rede Gazeta entre os dias 21 e 23 de outubro, em Vitória. Uma das participações confirmadas é a de Mariana Lima, gerente da VIU, agência de influenciadores da Globo em São Paulo, que vai conduzir um painel sobre o papel da influência digital nas estratégias de comunicação das marcas.

A presença de Mariana reforça o movimento de expansão desse mercado, que hoje ultrapassa o universo das redes sociais e se consolida como um dos pilares das campanhas publicitárias. Segundo ela, os influenciadores atuam cada vez mais como parceiros criativos, gerando narrativas autênticas que aproximam empresas de seus públicos.

"Estou muito feliz em participar como painelista convidada no InsightES. Terei a oportunidade de falar sobre a Creator Economy, um assunto que me move e que faz parte da minha trajetória, sempre unindo estratégia e propósito no marketing de influência. É uma honra estar ao lado da TV Gazeta e de outros profissionais incríveis para debater os caminhos e as oportunidades desse mercado em constante evolução", disse Mari.

Philipe Ferreira, coordenador de Audiovisual e Creators do Estúdio Gazeta - laboratório de conteúdo para marcas da Rede Gazeta - mediará o painel "Economia da Influência: tendência e oportunidades". Para Philipe, participar da InsightES é uma grande oportunidade de trocar ideias sobre o futuro da comunicação e da influência digital.

"Ter no mesmo espaço a Mari Lima e a Thayná Bahia representa a força da diversidade de olhares, desde as grandes estratégias de marca até a vivência de quem constrói comunidades nas redes todos os dias. É uma honra e também uma responsabilidade conduzir essa conversa em um evento que valoriza a inovação e o diálogo como caminhos para transformar o mercado e inspirar novos projetos no Espírito Santo", disse ele.

Além do painel de marketing de influência, a InsightES também vai abordar outros eixos ligados ao futuro dos negócios. O consultor Eduardo Carmello fala sobre como construir uma cultura de inovação dentro das organizações; o capixaba Afonso Dalvi mostra aplicações práticas de blockchain e tokenização de ativos; e a executiva Izabela Anholet debate os impactos da inteligência artificial na transformação digital das empresas.

Ao longo de três dias, o evento pretende reunir empreendedores, gestores, pesquisadores e profissionais de diversas áreas para refletir sobre como a inovação pode transformar o futuro do trabalho e dos negócios no Espírito Santo.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no https://www.sympla.com.br/evento/insightes-2025-semana-da-inovacao-capixaba/3128611?referrer=www.agazeta.com.br

O trabalho vencedor foi o Back Billboard . Crédito: divulgação

O melhor outdoor do Brasil é da MP para o Extrabom Supermercados

A agência capixaba MP conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o ouro na categoria Clássico do 24º Prêmio Central de Outdoor, a mais importante premiação do OOH brasileiro, realizada em São Paulo.

O trabalho vencedor foi o Back Billboard criado para o Extrabom Supermercados, com uma mensagem contundente contra a violência doméstica. Instalado de costas para a rua, o outdoor trouxe o conceito: “Não vire as costas para a violência doméstica. Denuncie: ligue 180.” — um formato que chamou atenção pelo impacto visual e simbólico. 

A criação é assinada por Louis Debbané e João Paulo Pitanga, com atendimento de Renata Fraga Boechat, mídia de Nerilda Evangelista e aprovação de Yuri F. De Aguiar Corrêa, gerente de marketing do Extrabom. A Maely Mídia OOH foi responsável pela produção e veiculação. 

“Esse trabalho é um convite à reflexão. Usar a publicidade para dar visibilidade a uma causa tão urgente reforça o compromisso do Extrabom com a comunidade”, destacou Yuri Corrêa. 

Para Mônica Debbané, chefe criativa da MP, o reconhecimento tem sabor especial: “O melhor outdoor do Brasil nasceu na Prainha. O ouro é nosso e a causa é de todos.”

Campanha de violência contra a mulher da Prósper. Crédito: divulgação

Prósper assina campanha do Hospital Evangélico de Cachoeiro contra a violência doméstica

Às vésperas do Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci) lança uma nova campanha de conscientização sobre o tema, assinada pela agência capixaba Prósper Comunicação. 

A ação aposta em metáforas visuais para desconstruir desculpas recorrentes e incentivar a denúncia de agressões. Com peças que unem conceito e impacto visual, a campanha apresenta objetos cotidianos - como escadas, portas e móveis - associados a ferimentos no rosto de mulheres. As frases “Não é todo dia que as escadas cortam a boca”, “Normalmente as portas não machucam o nariz” e “Móveis não costumam deixar o olho roxo” expõem a realidade por trás de justificativas usadas para esconder casos de violência doméstica. 

Os anúncios utilizam uma estética em preto e branco, com o vermelho como cor de destaque, simbolizando dor, alerta e resistência. “O hospital é, antes de tudo, um espaço de cuidado. Ser completo também é dar voz a quem sofre em silêncio”, destaca Denise Vieira, gestora de Comunicação do hospital. 

Para a Prósper, o desafio foi transformar um tema sensível em uma narrativa simbólica e direta.  Com uma linguagem poética e provocadora, a campanha reforça que a violência doméstica não pode ser disfarçada por desculpas, e que denunciar é um ato de empatia e coragem.

“Usamos a linguagem da publicidade para dar voz ao silêncio. Mais do que uma campanha, é um alerta. Nosso papel é fazer a sociedade enxergar o que muitas vezes está diante dos olhos, mas disfarçado de desculpa”, explicou Fernando Lisboa, Diretor Executivo agência.

As peças integram a agenda institucional do hospital e serão veiculadas em mídias digitais, redes sociais e materiais internos de conscientização.

Thor celebra o Dia das Crianças em sua loja. Crédito: divulgação

Loja do Thor faz reposicionamento da marca e prevê salto nas vendas na Semana das Crianças

O antigo Atacado Preço Baixo renasce sob nova identidade: agora a marca se chama Loja do Thor e a mudança oficial,  anunciada recentemente nas redes sociais, tem o objetivo de reposicionar o negócio e reforçar a proposta para o varejo. A frase "Mais do que um novo nome, é um novo jeito de cuidar de quem está conosco" é parte da comunicação usada. 

A estratégia é chamar atenção do público com poder aquisitivo maior, dar clareza à marca (evitando confusões com outros atacados) e ampliar presença nos centros urbanos. Há oito anos no mercado, a loja já projeta novos endereços e fortalece sua base de atuação nas unidades de Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

Para o Dia das Crianças deste ano, a empresa estima um aumento de 18% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado, o que representaria o melhor desempenho desde 2015. Esse salto agregado ao reposicionamento mostra confiança na nova fase da marca. 

“O visual extravagante do Thor”, marca registrada do empresário Maycon Ramalhete, é aproveitado para atrair olhares, enquanto o nome reformulado busca trazer solidez e propósito comercial. "As vendas na indústria, na importação e na distribuição foram significativamente superiores aos anos anteriores, demonstrando um crescimento expressivo no setor", explicou Maycon. 

Embora o rebranding seja recente, a expectativa é que ele vá além do nome. Com estrutura ajustada, identidade mais alinhada ao público-alvo e campanhas estratégicas, a Loja do Thor espera vantagem competitiva no mercado capixaba e regional.

A Loja do Thor já veicula anúncios e divulga suas ofertas com uma linguagem visual renovada.

Zio Móveis
A loja Zio Móveis abriu na Henrique Moscoso, em Vila Velha. Crédito: divulgação

Zio Móveis é inaugurada em Vila Velha e já tem previsão de novas unidades

"Zio Móveis. Pode chegar". Com campanha conceitual assinada pela C3 Comunicação, a Zio abriu as portas no Centro de Vila Velha. E a loja de móveis já chegando. O objetivo é inaugurar, em breve, novas unidades em Vitória, Cariacica e Serra, e a meta de crescimento está no planejamento da empresa. 

A estratégia é se consolidar no mercado de móveis como uma loja de excelente custo-benefício, parcelamento em até 21x vezes no cartão e prazo de entrega de 24 horas em dias úteis. 

A campanha da nova marca contou com ações com influencers, anúncios na TV Gazeta e participação da Rádio Litoral FM na ação de inauguração da primeira loja.

Confira a ação com Giovanna Guia Capixaba: https://www.youtube.com/shorts/5u6jkhzu0RY

BKM Advogados
A nova marca também está com nova identidade visual. Crédito: divulgação

Nova marca no mercado jurídico: BK agora é BKM Advogados

Tem novidade no mercado jurídico capixaba. O tradicional BK Advogados agora é BKM Advogados, resultado da fusão entre o Brum Kuster, Marques e Fragoso Advogados e o MPM Advogados, comandado por Marcelo Pacheco Machado — referência na área pública e no meio acadêmico. 

A integração marca uma nova fase, reunindo mais de 50 advogados, cerca de 100 colaboradores e um portfólio com mais de 10 mil processos ativos. A proposta é unir proximidade com o cliente e alta especialização técnica, ampliando a atuação com consistência e mantendo o atendimento personalizado.

“O objetivo é crescer mantendo o cuidado individual que sempre nos diferenciou”, explica o sócio Caio Kuster. Já Marcelo Pacheco Machado destaca que a união representa “uma fusão de valores, ideias e propósito”. Segundo Ricardo Brum, o movimento começou a ser desenhado no planejamento estratégico de 2025 e simboliza um novo ciclo de expansão.

Com sedes em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Nanuque (MG), o BKM Advogados estreia com campanha no digital e nova identidade visual, mais moderna, aberta e voltada para o futuro.

