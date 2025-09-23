Multivix realiza primeira edição do Med Day com rotina do curso de Medicina

A ação aconteceu na unidade de Vitória e reuniu futuros estudantes e familiares interessados . Crédito: MAX PARADELLA

A Multivix realizou, no último dia 20 de setembro, a primeira edição do Med Day, evento gratuito voltado para quem sonha em cursar Medicina. A ação aconteceu na unidade de Vitória, das 9h às 13h, e reuniu futuros estudantes e familiares interessados em conhecer de perto a rotina do curso.



A programação combinou palestras rápidas, as Med Talks, com conversas sobre a profissão e a vida acadêmica, além das Med Experiences, oficinas práticas que simularam atendimentos em áreas como anatomia, primeiros socorros e partos. Um dos destaques foi a visita ao primeiro centro de simulação médica realística de alta fidelidade do Espírito Santo, que demonstra o padrão de ensino oferecido pela instituição.

Ao todo, foram oferecidas 600 vagas gratuitas para as atividades práticas, realizadas em três turnos ao longo da manhã, com preenchimento por ordem de chegada.

Durante o evento, os visitantes também tiveram acesso a informações sobre o Vestibular de Medicina 2026, cujas inscrições estão abertas até esta quarta (24/09). A prova será aplicada no dia 3 de outubro, com mais de 500 vagas disponíveis para as unidades de Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Com 20 anos de tradição e mais de 1.000 médicos formados, a Multivix tem investido em infraestrutura, tecnologia e parcerias estratégicas, como com o Hospital Sírio-Libanês e a Galileo Global Education, que ampliam a formação prática e oferecem oportunidades de intercâmbio acadêmico.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas em multivix.edu.br/med-day.

