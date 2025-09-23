Pelo mercado
Multivix realiza primeira edição do Med Day com rotina do curso de Medicina

A programação do evento combinou palestras rápidas com conversas sobre a profissão e a vida acadêmica. Também teve oficinas práticas e informações sobre o Vestibular de Medicina 2026 da instituição

Vitória
Publicado em 23/09/2025 às 11h41
Multivix realiza primeira edição do Med Day
A ação aconteceu na unidade de Vitória e reuniu futuros estudantes e familiares interessados . Crédito: MAX PARADELLA

A Multivix realizou, no último dia 20 de setembro, a primeira edição do Med Day, evento gratuito voltado para quem sonha em cursar Medicina. A ação aconteceu na unidade de Vitória, das 9h às 13h, e reuniu futuros estudantes e familiares interessados em conhecer de perto a rotina do curso.

A programação combinou palestras rápidas, as Med Talks, com conversas sobre a profissão e a vida acadêmica, além das Med Experiences, oficinas práticas que simularam atendimentos em áreas como anatomia, primeiros socorros e partos. Um dos destaques foi a visita ao primeiro centro de simulação médica realística de alta fidelidade do Espírito Santo, que demonstra o padrão de ensino oferecido pela instituição.

Ao todo, foram oferecidas 600 vagas gratuitas para as atividades práticas, realizadas em três turnos ao longo da manhã, com preenchimento por ordem de chegada.

Durante o evento, os visitantes também tiveram acesso a informações sobre o Vestibular de Medicina 2026, cujas inscrições estão abertas até esta quarta (24/09). A prova será aplicada no dia 3 de outubro, com mais de 500 vagas disponíveis para as unidades de Vitória, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim e São Mateus.

Com 20 anos de tradição e mais de 1.000 médicos formados, a Multivix tem investido em infraestrutura, tecnologia e parcerias estratégicas, como com o Hospital Sírio-Libanês e a Galileo Global Education, que ampliam a formação prática e oferecem oportunidades de intercâmbio acadêmico.

As inscrições para o vestibular podem ser feitas em multivix.edu.br/med-day.

Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Fabiano Pimentel, Dejair Cordeiro, Claudney Guimarães e Bruno Passoni. Crédito: divulgação
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Fabiano Pimentel, Dejair Cordeiro, Claudney Guimarães e Bruno Passoni. Crédito: divulgação

Unimed Vitória promove 21º Fórum Empresarial sobre liderança estratégica

A Unimed Vitória promoveu o 21º Fórum Empresarial sobre liderança estratégica. O evento reuniu clientes, parceiros e colaboradores da cooperativa A Unimed Vitória no último dia 19, no Ilha Buffet, em Vitória.

Com o tema “Liderança Estratégica em um Mundo Conectado”, o encontro contou com palestra de Caito Maia, fundador da Chilli Beans, que compartilhou experiências sobre liderança e inovação em ambientes dinâmicos. 

O fórum tem o objetivo de promover reflexão, aprendizado e troca de experiências sobre gestão e estratégias de negócios, fortalecendo a rede de conexões entre profissionais, clientes e parceiros. 

Para o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel, o evento é uma oportunidade de discutir o papel da liderança na construção de negócios mais conectados e inovadores. Já o diretor de Mercado, Dejair Cordeiro, destacou que o fórum fortalece conexões estratégicas que impulsionam crescimento e inovação.

A diretoria da Rede Gazeta esteve presente no evento. Na foto: O gerente de Negócios Públicos, Giliard Ferreira; o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes; o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fabiano Pimentel; o diretor de Mercado da Unimed Vitória, Dejair Cordeiro; o superintendente de Mercado da Unimed Vitória, Claudney Guimaraes; e o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.

InterFarmes deve movimentar R$ 45 milhões
Com 28 anos de atuação, o Grupo Farmes é a maior rede de farmácias do Estado . Crédito: divulgação

InterFarmes 2025 deve movimentar R$ 45 milhões em negócios no setor farmacêutico capixaba

Vitória recebe a InterFarmes 2025, maior feira de negócios do Espírito Santo voltada ao varejo farmacêutico. O evento, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, será promovido pelo Grupo Farmes e realizado no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia a partir das 14h.

Serão cerca de 600 participantes, entre empresários, compradores e representantes da indústria farmacêutica e distribuidoras. 

Com 28 anos de atuação, o Grupo Farmes é a maior rede de farmácias do Estado, com mais de 200 lojas em 46% dos municípios capixabas e uma unidade na Bahia. O faturamento anual ultrapassa R$ 600 milhões, representando mais de 10% do mercado estadual, segundo dados da IQVIA (julho/2025). 

O mercado farmacêutico capixaba segue em expansão, registrando crescimento de 12,6% no último ano e 10% no setor de e-commerce. Nesse cenário, a InterFarmes se consolida como espaço estratégico para fortalecer negócios e conexões. 

A Rodada de Negócios será o destaque desta edição, retomando o formato clássico com condições especiais para associados, distribuidores e indústrias. A expectativa é movimentar R$ 45 milhões, superando em 20% os resultados de 2024. 

De acordo com o presidente do Grupo Farmes, Braz Luiz Bosi, a feira vai além das transações comerciais. “Nosso objetivo é formar laços, germinar ideias e fortalecer conexões que geram negócios”, afirmou. 

A diretora administrativa, Ariane Delevedove, reforça que o evento também traz inovação. “A InterFarmes é a expressão viva da nossa sinergia, onde conexões viram impulsos e parcerias geram valor estratégico e humano.” Segundo o diretor comercial, Elder Marques, a feira é uma oportunidade para aproximar associados de fornecedores e distribuidores, gerando novas oportunidades para o setor.

Bruno Lamas homenageado na InovaWeek 2025
Bruno Lamas recebendo o prêmio durante cerimônia  da InovaWeek 2025. Crédito: divulgação

Bruno Lamas recebe título de Mérito Ciência e Tecnologia durante encerramento da InovaWeek 2025

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas, foi homenageado, na quinta-feira (18), durante a cerimônia de encerramento da InovaWeek 2025, realizada na Universidade Vila Velha (UVV), recebendo o título de Mérito Ciência e Tecnologia.

A honraria reconhece sua atuação marcante na criação e execução de políticas públicas voltadas para a inovação, ciência e educação profissional no Espírito Santo, que transformaram o Estado em referência nacional. 

À frente da Secti, Bruno impulsionou um conjunto de programas e investimentos que aproximaram jovens talentos, pesquisadores, empreendedores e empresas do ecossistema de inovação capixaba.

Primeiro Mundo investe R$ 8,5 milhões na ampliação da unidade de Vila Velha
O projeto inclui 20 novas salas de aula voltadas para a educação infantil, além de brinquedoteca. Crédito: Divulgação

Primeiro Mundo investe R$ 8,5 milhões na expansão da unidade de Vila Velha

O Centro Educacional Primeiro Mundo vai ampliar a unidade de Vila Velha, na Praia da Costa, com um investimento de R$ 8,5 milhões. As obras já começaram e devem ser concluídas até o início do próximo ano letivo. 

O projeto, que soma mais de 2 mil m² de área construída, inclui 20 novas salas de aula voltadas para a educação infantil, além de brinquedoteca, área de interação com a natureza e espaço exclusivo para embarque e desembarque com vagas de estacionamento. 

Os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental também terão ambientes pedagógicos como salas de dança, sala de artes, cozinha experimental e uma nova biblioteca. O objetivo é estimular a criatividade, a autonomia e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. 

Segundo Marcelo Xavier, diretor-geral do Primeiro Mundo e sócio da Inspira Rede de Educadores, a expansão busca ir além do ensino tradicional.

“Pensamos em uma escola em que o aluno possa desenvolver matemática e hábitos alimentares na cozinha experimental, exercitar sensibilidade e cultura na sala de música, e extravasar criatividade em espaços de dança, tudo em contato com a natureza”, explica. 

Com unidades em Vitória e Vila Velha, o Primeiro Mundo está em processo de certificação pelo International Baccalaureate (IB), prevista para 2026. A escola também oferece projeto quadrilíngue (Português, Inglês, Espanhol e Francês) e parcerias internacionais como TOEFL iBT e Cambridge.  


