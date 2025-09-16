Litoral FM promove Encontro Marcado com Thierry

O cantor Tierry no palco Litoral. Crédito: Carlos Alberto Silva

Em um show de hits e conexão com o público, a rádio líder de audiência Litoral FM realizou, na última sexta-feira (12), mais uma edição do projeto Encontro Marcado, desta vez com o cantor e compositor Tierry, um dos grandes nomes do arrocha sertanejo no Brasil. O evento aconteceu no auditório da Rede Gazeta, em Vila Velha, em um clima intimista e repleto de emoção para os fãs, que foram escolhidos por meio de sorteios da rádio.



Assim, o público teve a oportunidade de ficar bem próximo do artista e cantar junto alguns de seus maiores sucessos. Conhecido inicialmente como compositor de grandes hits gravados por artistas de renome nacional, Tierry decidiu investir na carreira solo em 2015 e, desde então, emplacou canções que se tornaram fenômenos, como “HB20”, "Hackearam-me", "Rita", entre outras que seguem no topo das playlists dos fãs.

Para Geazi Marques, gerente de Marketing da Dalla Home Center, o evento é uma oportunidade única para as marcas serem lembradas junto a um momento tão feliz para o público. "Todo evento que envolve a Litoral FM fortalece e cria um vínculo com o capixaba. Seja pela música, seja por meio de outro tipo de mídia, as marcas precisam se posicionar para além da venda e do serviço, mas têm de estar junto do público em momentos de alegria", afirmou.

Para o gerente de Rádios da Rede Gazeta, Tiago Silvares, o Encontro Marcado reforça o compromisso da Litoral FM de aproximar grandes artistas do público capixaba. O evento com Tierry consolidou mais uma vez o sucesso do formato, que já trouxe outros artistas para encontros exclusivos com os ouvintes, como Pixote e Suel.

"O Encontro Marcado é um presente da Litoral FM para os ouvintes. É um momento único, de proximidade e interação, que reforça a conexão entre o artista e o público capixaba. Receber o Tierry aqui é uma alegria enorme, porque sabemos o quanto ele é querido”, destaca Tiago.

