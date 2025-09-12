IA na produção de notícias é tema de Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação

Elaine foi uma das palestrantes do encontro. Crédito: Vinicius Viana

Tecnologia, transparência e inovação. Esse foi o tema central do 8º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação realizado pela primeira vez em Vitória. O encontro, que aconteceu nos dias 11 e 12 no Hotel Senac Ilha do Boi reuniu secretários de Comunicação de todo o país que discutiram os desafios da comunicação pública em tempos de IA.



Anfitriã do evento, a secretária de Estado da Comunicação, Flávia Mignoni, disse que "mais do que uma pauta técnica, o encontro fala de cidadania, de como a informação correta, acessível e responsável transforma vidas e consolida a confiança nas instituições".

Flávia Mignoni Secretária de Estado da Comunicação "É uma honra para o Espírito Santo sediar este Fórum e receber lideranças da comunicação pública de todo o país. Este encontro reafirma a importância da comunicação como um direito do cidadão e um dever dos governos, sendo um instrumento essencial para aproximar Estado e sociedade, fortalecer a democracia e garantir a transparência"

A gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, foi uma das palestrantes do encontro, falou sobre “O uso da Inteligência Artificial para a Produção de Notícias” e trouxe uma visão prática sobre como a IA vem transformando a rotina das redações, auxiliando na apuração, produção e distribuição de conteúdo jornalístico, além de apontar tendências e desafios éticos para o setor.

A programação incluiu ainda a eleição da nova presidência do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação. O secretário de Estado da Comunicação do Rio de Janeiro, Igor Marques, deixa o cargo para a entrada de Frederico de Souza, secretário de Comunicação do Mato Grosso do Sul, eleito no dia 11 durante o evento.

Realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (Consec), o evento reforça o papel estratégico da comunicação pública na promoção de transparência, cidadania e inovação no diálogo entre governos e sociedade.

