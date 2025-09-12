Pelo mercado
IA na produção de notícias é tema de Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação

Vitória sediou o evento que reuniu pela primeira vez representantes de diversos estados para discutir os desafios e inovações no setor durante dois dias

Vitória
Publicado em 12/09/2025 às 18h26
Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação
Elaine foi uma das palestrantes do encontro. Crédito: Vinicius Viana

Tecnologia, transparência e inovação. Esse foi o tema central do 8º Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação realizado pela primeira vez em Vitória. O encontro, que aconteceu nos dias 11 e 12 no Hotel Senac Ilha do Boi reuniu secretários de Comunicação de todo o país que discutiram os desafios da comunicação pública em tempos de IA.

Anfitriã do evento, a secretária de Estado da Comunicação, Flávia Mignoni, disse que "mais do que uma pauta técnica, o encontro fala de cidadania, de como a informação correta, acessível e responsável transforma vidas e consolida a confiança nas instituições".

Flávia Mignoni

Secretária de Estado da Comunicação

"É uma honra para o Espírito Santo sediar este Fórum e receber lideranças da comunicação pública de todo o país. Este encontro reafirma a importância da comunicação como um direito do cidadão e um dever dos governos, sendo um instrumento essencial para aproximar Estado e sociedade, fortalecer a democracia e garantir a transparência"

A gerente executiva de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, foi uma das palestrantes do encontro, falou sobre “O uso da Inteligência Artificial para a Produção de Notícias” e trouxe uma visão prática sobre como a IA vem transformando a rotina das redações, auxiliando na apuração, produção e distribuição de conteúdo jornalístico, além de apontar tendências e desafios éticos para o setor.

A programação incluiu ainda a eleição da nova presidência do Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação. O secretário de Estado da Comunicação do Rio de Janeiro, Igor Marques, deixa o cargo para a entrada de Frederico de Souza, secretário de Comunicação do Mato Grosso do Sul, eleito no dia 11 durante o evento.

Realizado pelo Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (Consec), o evento reforça o papel estratégico da comunicação pública na promoção de transparência, cidadania e inovação no diálogo entre governos e sociedade.

Confira a fala de Igor, Frederico e Elaine:

Leandro Karnal e Marcos Piangers
Leandro Karnal e Marcos Piangers. Crédito: Divulgação

Acaps 2025 terá Marcos Piangers, Leandro Karnal e muito mais

Leandro Karnal na solenidade de abertura e Marcos Piangers como a principal atração do último dia. A 37ª edição da Acaps Trade Show terá isso e muito mais. Com uma programação recheada, a maior convenção e feira de negócios do varejo capixaba começa na próxima terça-feira, 16 de setembro, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

Escritor com mais de um milhão de livros vendidos sobre tecnologia, educação e paternidade, Piangers é autor do best-seller “O Papai é Pop”. Na palestra “Protagonismo e Felicidade – A mudança que você faz no mundo”, Marcos desconstrói os mitos em torno da motivação e revela o que realmente inspira as equipes nos tempos modernos.

Já Leandro Karnal  é historiador, professor, escritor e sobe ao palco do auditório principal logo após a solenidade de abertura para falar sobre “Recriar, Reinventar ou Desaparecer”. Ele colocará o público para refletir sobre a zona de conforto, lém de abordar o desafio que é sair dessa posição, compartilhará dicas de como estabelecer práticas estratégicas de atualização e de como enfrentar um mundo líquido em eterna transformação.


Campanha Darwin
Crédito: divulgação

Darwin lança campanha sobre a importância da primeira escolha na educação infantil

“O primeiro passo na vida escolar de uma criança começa com a escolha dos pais.” Com esse conceito, o Colégio Darwin lançou sua nova campanha publicitária voltada para a Educação Infantil. A proposta destaca a importância de uma escola que respeite o tempo e as necessidades de cada criança, valorizando segurança e acolhimento nos primeiros anos de aprendizado. 

Criada pela Aquatro Comunicação, a campanha traz uma abordagem lúdica, inspirada no universo imaginativo das crianças. A narrativa reforça que cada aluno é único em seus sonhos e potencialidades, e que a fase inicial da vida escolar é fundamental para o desenvolvimento do futuro. O projeto inclui três filmes para TV, além de anúncios, peças de mídia externa (OOH) e conteúdos para redes sociais, reforçando a presença da marca em diferentes canais.

Hospital Vitória Apart lança campanha
Crédito: divulgação

Hospital Vitória Apart lança campanha destacando excelência em saúde e atendimento humanizado

Com o mote “Se a vida pede cuidado, escolha o melhor”, o Hospital Vitória Apart, do Grupo Athena Saúde, apresentou sua nova campanha publicitária, criada pela Fire. 

A iniciativa tem como objetivo apresentar a nova marca da instituição e reforçar seus diferenciais, como a referência em alta complexidade e o fato de ser o único hospital do Espírito Santo com o selo de qualidade do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). 

A campanha também destaca o reconhecimento internacional, já que o Vitória Apart foi eleito o melhor hospital do Estado pela revista americana Newsweek. Além disso, a comunicação valoriza o atendimento humanizado, colocando o paciente no centro de cada decisão. 

O filme de estreia foi exibido durante o intervalo do programa Fantástico, marcando o início de uma estratégia de mídia 360º, que envolve OOH, outdoors, redes sociais e outros canais. A ação posiciona o Vitória Apart como uma instituição em constante evolução, dedicada a oferecer cuidado completo e de qualidade.

