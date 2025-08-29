Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Voando alto: Rede Gazeta tem 9 indicações no Oscar da Publicidade

A maior premiação da publicidade capixaba conta com 9 trabalhos da Rede em diferentes categorias, incluindo criação, design e campanhas institucionais. As indicações reforçam a força criativa da Rede Gazeta e de suas agências parceiras

Vitória
Publicado em 29/08/2025 às 11h37
Crédito: divulgação

Todos os anos a Rede Gazeta se destaca no Festival Colibri, e este ano não foi diferente. A maior premiação da publicidade capixaba conta com 9 trabalhos da rede de comunicação em diferentes categorias, incluindo criação, design e campanhas institucionais.  Entre os profissionais e trabalhos indicados estão Bruninho Andrade, o creator Bruninho, da Agência Ampla, com a ação Atacadão Vem; o executivo de grandes contas Guilherme Marcheti, da Agência Prósper, com projetos para o Sebrae-ES; e a creator Natizinha, da Agência MP, com campanhas para o Governo do Espírito Santo.

A agência Prosper soma três indicações com a campanha Eleições 2024 – Você pronto para o debate, nas categorias spot institucional, impressos institucionais e campanha institucional, assim como a agência Conteúdo, de Cachoeiro de Itapemirim, com Revistinha Caravana Biguá (design gráfico), Belezas do Sul (identidade visual) e Momento Agro (identidade visual). 

As indicações reforçam a força criativa da Rede Gazeta e de suas agências parceiras, consolidando sua presença e reconhecimento na publicidade capixaba.

Credenciamento

O credenciamento de imprensa para o Festival Colibri 2025 foi aberto para a programação nos dias 2 e 3 de setembro, em Vitória. No dia 2 acontece o Colibri Summit 2025, no Clube A – Praia do Canto, das 13h às 22h. Gratuito, o evento reunirá palestras e painéis sobre criatividade, mídia programática, tecnologia e inteligência artificial aplicadas à propaganda.

Entre os nomes confirmados estão Inês Pimpão (Puzzle Ads), Nelson Martinez (Adobe), Eduardo Marques – Dudu Capixaba (VML Brasil) e Rapha Borges (Tiger.ai). Durante o Summit também serão premiados estudantes e profissionais da área.

Já no dia 3 de setembro, a Noite de Gala Colibri, no Embrazado, celebrará a publicidade capixaba com a divulgação dos vencedores nas categorias Agências e Fornecedores. 

Para cobertura da premiação, é necessário enviar previamente o nome completo e função dos profissionais de imprensa que estarão presentes. O credenciamento deve ser feito previamente pelo Sympla: Colibri Summit 2025

O Colibri 2025 destaca a força criativa do Espírito Santo, com mais de 350 trabalhos inscritos, avaliados por um júri nacional e internacional. A premiação valoriza toda a cadeia produtiva da comunicação, incluindo agências, fornecedores, profissionais e estudantes, consolidando-se como referência na divulgação e reconhecimento da propaganda capixaba.

Israel Guariento Neto é diretor-executivo do Mercadão. Crédito: divulgação

Mercadão aposta em modernização e lança novo modelo de loja no Espírito Santo

Com 52 anos de atuação no varejo capixaba, o Mercadão passa por uma fase de renovação para acompanhar as transformações do mercado e as novas demandas dos consumidores. 

Além da reestruturação societária e da modernização de sua diretoria, a empresa aposta em inovação e diversificação de serviços para fortalecer sua presença no estado. 

Um dos principais movimentos é a criação do Mercadão Magazine, conceito de loja que reúne em um único espaço todos os segmentos da marca — Moda Adulto, Moda Plus, Moda Infantil e artigos para Cama, Mesa, Banho e Decoração. 

A proposta é oferecer praticidade e variedade em cidades menores e shoppings. Estão em andamento obras para inaugurações em Castelo, Afonso Cláudio, Terra Vermelha (Vila Velha) e no Centro de Vitória. A primeira unidade dentro de um shopping será aberta no Mestre Álvaro, na Serra. 

A modernização também chega ao ambiente digital. A empresa prepara o lançamento de seu e-commerce, integrando vendas físicas e online, e amplia soluções financeiras. Além do tradicional crediário próprio, será lançado ainda em 2025 o Cartão Digital MPay, que permitirá parcelamento em até oito vezes fixas. 

"Com as marcas Mercadão Moda, Mercadão Casa, Mercadão Infantil e Mercadão Plus, nossa empresa se consolidou como referência no varejo capixaba. Agora, busca reforçar sua identidade de proximidade e acessibilidade, aliando tradição à inovação para oferecer uma experiência de compra completa aos clientes", explicou Israel Guariento Neto, diretor-executivo do Mercadão.

ES Gás leva interatividade ao Encontro das Chefs no Parque Cultural Casa do Governador
Parque Cultural Casa do Governador. Crédito: divulgação

ES Gás leva interatividade ao Encontro das Chefs no Parque Cultural Casa do Governador

A ES Gás será patrocinadora do Encontro das Chefs 2025, evento dedicado à gastronomia feminina de 26 a 30 de agosto, em Vila Velha. Além do apoio, a concessionária levará ao público um painel interativo de perguntas e respostas sobre o setor, com distribuição de brindes e informações educativas.

Totalmente gratuito, o encontro reúne workshops, aulas-show e degustações com quase 20 chefs renomadas, entre elas Kátia Barbosa, eleita pelo Guia MICHELIN como “Rainha da Comida Popular Brasileira” e criadora do icônico bolinho de feijoada. Também participam nomes como Karla Brandão, Júlia Faria, Flávia Gama e Marcela Bourguignon. 

Segundo o diretor-presidente da ES Gás, Fabio Bertollo, a parceria reforça o compromisso da companhia com a diversidade e a cultura capixaba. A programação inclui ainda recreação e oficinas infantis, além de apresentações culturais com artistas como DJ Larissa TanTan, Filarmônica de Mulheres e a dançarina flamenca Ivna Messina. 

O Encontro das Chefs é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (Licc), com apoio do Governo do Estado, Secult, Instituto Energisa, Instituto ArteCidadania e Parque Cultural Casa do Governador.

Nova diretoria do Creci ES
Crédito: divulgação

VISITA - Representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) estiveram na Rede Gazeta nesta quarta (27/09): Jade Olimpio, assessora de imprensa; Aires Ribeiro, diretor tesoureiro; Dalva Cardozo, executiva de contas; Manoel Dias, presidente do Creci-ES; Valdecir Monteiro, primeiro diretor tesoureiro do Cofeci; Dayana Ladeira, executiva de contas digitais, e a coordenadora da editoria de Imóveis, Flávia Martins.

Méqui tem McFlurry com Trento Bites
Crédito: divulgação

McDonald’s e Trento lançam McFlurry Trento Bites em collab inédita

O McDonald’s anunciou uma parceria inédita com a Trento para lançar o McFlurry Trento Bites com Farofa Crocante de Amendoim, que chega aos restaurantes de todo o Brasil a partir de 2 de setembro. 

A sobremesa nasceu de pedidos feitos por fãs nas redes sociais e combina a cremosidade do clássico McFlurry com a crocância e o sabor característico dos Trento Bites. A pré-venda exclusiva acontece no app do Méqui entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro. 

Segundo Ilca Sierra, diretora de Marketing da Arcos Dorados no Brasil, a novidade mostra a conexão da marca com os consumidores. Já para Ricardo Motta, diretor de marketing da Peccin, dona de Trento, a parceria reforça o posicionamento da marca como uma das principais no mercado de chocolates.

O lançamento ganhou campanha criada pela Galeria.ag, com ações digitais, OOH e participação de influenciadores como Lucas Guedes e Álvaro. Fãs que pediram a sobremesa nas redes foram convidados para experimentar o produto em primeira mão durante um evento especial.

