Crédito: divulgação

Todos os anos a Rede Gazeta se destaca no Festival Colibri, e este ano não foi diferente. A maior premiação da publicidade capixaba conta com 9 trabalhos da rede de comunicação em diferentes categorias, incluindo criação, design e campanhas institucionais. Entre os profissionais e trabalhos indicados estão Bruninho Andrade, o creator Bruninho, da Agência Ampla, com a ação Atacadão Vem; o executivo de grandes contas Guilherme Marcheti, da Agência Prósper, com projetos para o Sebrae-ES; e a creator Natizinha, da Agência MP, com campanhas para o Governo do Espírito Santo.

A agência Prosper soma três indicações com a campanha Eleições 2024 – Você pronto para o debate, nas categorias spot institucional, impressos institucionais e campanha institucional, assim como a agência Conteúdo, de Cachoeiro de Itapemirim, com Revistinha Caravana Biguá (design gráfico), Belezas do Sul (identidade visual) e Momento Agro (identidade visual).

As indicações reforçam a força criativa da Rede Gazeta e de suas agências parceiras, consolidando sua presença e reconhecimento na publicidade capixaba.

Credenciamento

O credenciamento de imprensa para o Festival Colibri 2025 foi aberto para a programação nos dias 2 e 3 de setembro, em Vitória. No dia 2 acontece o Colibri Summit 2025, no Clube A – Praia do Canto, das 13h às 22h. Gratuito, o evento reunirá palestras e painéis sobre criatividade, mídia programática, tecnologia e inteligência artificial aplicadas à propaganda.

Entre os nomes confirmados estão Inês Pimpão (Puzzle Ads), Nelson Martinez (Adobe), Eduardo Marques – Dudu Capixaba (VML Brasil) e Rapha Borges (Tiger.ai). Durante o Summit também serão premiados estudantes e profissionais da área.

Já no dia 3 de setembro, a Noite de Gala Colibri, no Embrazado, celebrará a publicidade capixaba com a divulgação dos vencedores nas categorias Agências e Fornecedores.

Para cobertura da premiação, é necessário enviar previamente o nome completo e função dos profissionais de imprensa que estarão presentes. O credenciamento deve ser feito previamente pelo Sympla: Colibri Summit 2025

O Colibri 2025 destaca a força criativa do Espírito Santo, com mais de 350 trabalhos inscritos, avaliados por um júri nacional e internacional. A premiação valoriza toda a cadeia produtiva da comunicação, incluindo agências, fornecedores, profissionais e estudantes, consolidando-se como referência na divulgação e reconhecimento da propaganda capixaba.

Israel Guariento Neto é diretor-executivo do Mercadão. Crédito: divulgação

Parque Cultural Casa do Governador. Crédito: divulgação

Crédito: divulgação

VISITA - Representantes do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) estiveram na Rede Gazeta nesta quarta (27/09): Jade Olimpio, assessora de imprensa; Aires Ribeiro, diretor tesoureiro; Dalva Cardozo, executiva de contas; Manoel Dias, presidente do Creci-ES; Valdecir Monteiro, primeiro diretor tesoureiro do Cofeci; Dayana Ladeira, executiva de contas digitais, e a coordenadora da editoria de Imóveis, Flávia Martins.

Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais