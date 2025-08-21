InsightES: café com conexões inicia preparativos para a Semana de Inovação Capixaba

Café da manhã reuniu lideranças do ecossistema de inovação para pensar o InsightES. Crédito: Ricardo Medeiros

Mais que uma reunião, o momento foi estratégico. Diretores da Rede Gazeta, lideranças do ecossistema de inovação e representantes de grandes empresas locais e autoridades se reuniram para trocar experiências, fortalecer parcerias e colaborar na construção dos temas que vão guiar a próxima edição do evento, marcada para os dias 21 a 23 de outubro, em Vitória.



Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a InsightES é uma chance de projetar o Espírito Santo no cenário nacional. “A gente acredita muito nesse modelo de construção conjunta, porque acaba sendo algo de interesse de todos nós. O Espírito Santo deveria estar dentro do calendário de grandes eventos de tecnologia”, destacou.

Dudu Lindenberg, diretor de inovação e novos negócios da Rede Gazeta, reforçou o papel transformador da inovação dentro da empresa. “O Hub é uma entrega física, mas, acima de tudo, é uma mudança cultural que estamos construindo. O nosso desafio é acompanhar as transformações do mundo com humildade, inovação e colaboração, entendendo as oportunidades e dores do mercado, para que possamos criar algo que de fato agregue valor ao Espírito Santo e às pessoas que participam dessa jornada”, reforça.

A gerente-executiva de produto digital da Rede Gazeta, Elaine Silva, destacou a importância de estar próxima da audiência: “Nosso foco com o produto digital é ir além do virtual. A estratégia está em ouvir a audiência capixaba, aproximar, gerar impacto real no desenvolvimento do Estado e construir conexões que façam sentido.”

Além do lançamento oficial, o encontro também anunciou uma novidade, pela primeira vez, a InsightES terá uma edição regional em Cachoeiro de Itapemirim, ampliando o alcance e reforçando o propósito do evento de se tornar referência em inovação em todo o Estado.

