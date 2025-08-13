Óticas Paris integra Luxury Club e coloca o Estado no mapa do luxo nacional

As Óticas Paris, marca 100% capixaba que possui 10 lojas espalhadas na Grande Vitória e um e-commerce de destaque nacional, é integrante do Luxury Club - clube formado pela líder global EssilorLuxottixa, que reúne dez óticas de todo o Brasil, selecionadas por seu desempenho de vendas, excelência em atendimento e posicionamento estratégico no segmento de luxo. A diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, explica que o Luxury Club é uma verdadeira comunidade de parceiros estratégicos da EssilorLuxottica, fabricante e distribuidora de óculos que detém marcas icônicas como Ray-Ban, Prada, Miu Miu, Oakley, Tiffany, Persol, Versace e Vogue, entre outras.

“Participar desse clube significa ter acesso a experiências exclusivas, treinamentos especializados e, principalmente, reconhecimento no mercado de luxo óptico. Nas viagens que fazemos para Milão, para conferir as novidades das principais grifes, temos acesso em primeira mão às novidades das coleções”.

O grupo, que já é referência no Estado e no país pela qualidade dos produtos e dos serviços, hoje também é reconhecida internacionalmente e faz parte do seleto grupo das melhores óticas do Brasil. Estar entre essas poucas e renomadas empresas é uma conquista significativa é motivo de orgulho para o Espírito Santo. “Estar entre as dez melhores do país nesse segmento é o resultado de muito trabalho, visão estratégica e compromisso com nossos clientes em uma trajetória de 46 anos baseada em tradição e inovação”, afirma Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva e responsável pela curadoria de moda das Óticas Paris.