Óticas Paris integra Luxury Club e coloca o Estado no mapa do luxo nacional

Grupo óptico capixaba é reconhecido como uma das 10 melhores óticas do Brasil e faz parte do grupo de luxo da EssilorLuxottica

Publicado em 13/08/2025 às 11h02
O Luxury Club reúne dez óticas de todo o Brasil. Crédito: Divulgação

As Óticas Paris, marca 100% capixaba que possui 10 lojas espalhadas na Grande Vitória e um e-commerce de destaque nacional, é integrante do Luxury Club - clube formado pela líder global EssilorLuxottixa, que reúne dez óticas de todo o Brasil, selecionadas por seu desempenho de vendas, excelência em atendimento e posicionamento estratégico no segmento de luxo.

A diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo, explica que o Luxury Club é uma verdadeira comunidade de parceiros estratégicos da EssilorLuxottica, fabricante e distribuidora de óculos que detém marcas icônicas como Ray-Ban, Prada, Miu Miu, Oakley, Tiffany, Persol, Versace e Vogue, entre outras.

A diretora executiva das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo e o pai, Getulio
Getúlio, fundador das Óticas Paris, e Ana Luiza Azevedo, sua filha. Crédito: divulgação

“Participar desse clube significa ter acesso a experiências exclusivas, treinamentos especializados e, principalmente, reconhecimento no mercado de luxo óptico. Nas viagens que fazemos para Milão, para conferir as novidades das principais grifes, temos acesso em primeira mão às novidades das coleções”.

O grupo, que já é referência no Estado e no país pela qualidade dos produtos e dos serviços, hoje também é reconhecida internacionalmente e faz parte do seleto grupo das melhores óticas do Brasil. Estar entre essas poucas e renomadas empresas é uma conquista significativa é motivo de orgulho para o Espírito Santo. “Estar entre as dez melhores do país nesse segmento é o resultado de muito trabalho, visão estratégica e compromisso com nossos clientes em uma trajetória de 46 anos baseada em tradição e inovação”, afirma Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva e responsável pela curadoria de moda das Óticas Paris.

Ca e Fe, influencers criadas por inteligência artificial pela 3 corações
Ca e Fe, influencers criadas por inteligência artificial pela marca 3 corações. Crédito: divulgação

3 Corações retoma posto de café oficial no The Town com estreia de duas influencers criadas por inteligência artificial

A 3 Corações retorna ao The Town 2025 como café oficial do festival, com novidades que combinam sabor, inovação e presença digital. Após os êxitos no Rock in Rio e na edição inaugural do evento em 2023, a grande novidade desta edição é a introdução de suas influenciadoras digitais — ou “IAfluencers” — CA e FE. 

Desenvolvidas com apoio das plataformas ChatGPT e Google VO3, suas identidades fazem uma alusão divertida à palavra “café”. Com personalidades complementares e estilos distintos, CA e FE serão as protagonistas da cobertura digital do evento nos perfis oficiais da 3 Corações, compartilhando bastidores, dicas, curiosidades e interagindo com o público em tempo real Promoview GKPB - Geek Publicitário AdNews .

A marca aposta novamente no copo de refil ilimitado, garantindo praticidade e sustentabilidade para o público, além de contar com dois espaços físicos de atendimento ao público e um ponto exclusivo na área VIP, oferecendo cafés especiais, bebidas geladas, ativações interativas e experiências imersivas, reforçando sua presença no universo do lifestyle e da música.

A RuralturES, maior feira de turismo rural do Espírito Santo
A RuralturES acontece no distrito de Pindobas. Crédito: divulgação

RuralturES 2025 terá seminário inédito sobre uvas de inverno

De 14 (amanhã) a 17 de agosto, o Distrito Turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, recebe a RuralturES, maior feira de turismo rural do Espírito Santo. E a programação deste ano traz uma novidade: o 1º Seminário Capixaba sobre Uvas de Inverno para produção de vinhos finos. 

Promovido por Sebrae/ES, Incaper e Seag, o encontro terá palestras, workshops e visita técnica à propriedade rural Quinta dos Manacás, abordando tecnologias, áreas aptas ao cultivo e potencial do enoturismo no Estado. 

Com entrada gratuita e expectativa de atrair mais de 30 mil visitantes, a feira reúne experiências pagas e variadas. Entre elas, “A Magia de Passarinhar”, trilha sensorial para observação de aves (R$ 20), oficinas de harmonização de cafés especiais e de vinhos de dupla poda, além da vivência na Casa Nostra, que apresenta costumes e tradições de famílias italianas. 

A tradicional Expedição Tropeira, que refaz o trajeto histórico de 220 quilômetros entre Presidente Kennedy e Pindobas, chega ao evento no dia 14, marcando os 15 anos da iniciativa. 

Este ano, a RuralturES ganhou nova área de 4 mil m² de montagem, 71% maior que em 2024, instalada em terreno de 6 hectares ao lado do Polo Sebrae de Turismo de Experiência. A última edição recebeu 20 mil visitantes e gerou R$ 5,5 milhões em negócios; a expectativa é ampliar ainda mais os resultados.

A feira conta com estandes de produtores rurais, produtos da agricultura familiar, atrações culturais e atividades ligadas ao agroturismo e turismo de experiência. É realizada pelo Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e Sebrae/ES, com apoio da Prefeitura de Venda Nova e Agrotures.

O governador e o secretário Bruno Lamas com a equipe da Secti
Governador e secretário Bruno Lamas com a equipe da Secti. Crédito: divulgação

Dois programas capixabas chegam à final do Prêmio Nacional Cidades Tecnológicas

O Espírito Santo é finalista do Prêmio Nacional Cidades Tecnológicas 2025 com dois programas da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti): o Sementes, voltado à aceleração de startups na Bacia do Rio Doce, e o Formação Avançada em Inteligência Artificial, que qualifica servidores públicos para uso estratégico da tecnologia. 

A premiação, promovida pelo Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação de Minas Gerais (Sindinfor-MG), reconhece iniciativas que fortalecem o ecossistema de inovação no País. 

O Sementes concorre na categoria Fomento a Startups e Inovação e já selecionou 50 startups do Espírito Santo e de outros estados, cada uma com aporte de R$ 100 mil, aceleração e mentorias. 

Já o Formação Avançada em IA disputa na categoria Eficiência da Gestão Pública e oferece capacitação gratuita e 100% on-line, via plataforma Coursera, para servidores públicos desenvolverem e gerenciarem soluções baseadas em IA. 

Segundo o secretário Bruno Lamas, a presença entre os finalistas reforça o investimento do Estado em inovação descentralizada, inclusiva e estratégica. 

A divulgação dos vencedores será feita em Minas Gerais. Mais informações: Sementes – www.programasementes.com.br Formação Avançada em IA – formacaoavancada.universidades.es.gov.br/formacao-ia

Javé Construtora incentiva o esporte e promove a corrida Porto Track&Field Experience Running

A Javé Construtora promove o Porto Track&Field Experience Running neste sábado (16/08). A corrida acontece no Castle Hill Resort Residence, em Pedra Azul , nas modalidades 5KM e 10KM. Descontos especiais de 50% para atletas PCD (mediante laudo), idosos e para grupos. 

As inscrições estão abertas até o dia 15 de agosto, somente pelo App TFSports. A retirada dos kits, na loja Track&Field, no Shopping Vitória – 2º Piso, no dia 15, das 11h às 21h. 

O evento começa às 7h, sendo a largada 10KM às 7h30, e de 5KM às 8h. Já a premiação é às 10h. Após a prova, os atletas serão acolhidos com café da manhã e ativações de parceiros.

