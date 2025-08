BH celebra aniversário com promoção histórica e sorteio de 34 carros

Nova unidade do BH na Serra, em Planalto Carapina. Crédito: divulgação

O Supermercado BH, maior rede supermercadista de Minas Gerais e a quarta do Brasil, celebra seus 29 anos de história com uma promoção de aniversário que promete movimentar seus 392 pontos de venda em Minas e no Espírito Santo: serão 34 carros Fiat Mobi 0km sorteados entre os clientes que participarem da campanha, sendo 29 em MG e 5 no ES.



A campanha coincide com o processo de expansão da rede. Em Minas Gerais, o Supermercados BH incorporou 54 unidades da rede Bretas e abrirá mais 8 lojas. No Espírito Santo, estão previstas ao menos 5 inaugurações em 2025, uma delas em Planalto Carapina, na Serra, inaugurada na última semana.

Com 1.984,26 m² de área de vendas, a nova unidade capixaba conta com 12 checkouts tradicionais, 4 terminais de autoatendimento e estacionamento para 74 carros e 21 motos.

“Temos um carinho muito grande pelo povo capixaba e estamos felizes em continuar ampliando nossa presença aqui. Essa nova loja reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais perto dos clientes, com preço justo e atendimento de qualidade. O Espírito Santo merece uma loja ampla e bonita como esta”, ressalta Pedro Lourenço, presidente do Supermercados BH.

Com essa inauguração, o BH passa a contar com 9 lojas no município da Serra, somando 41 unidades no Espírito Santo e 392 lojas no total, considerando as 351 unidades em Minas Gerais.

A promoção será realizada entre os dias 1º de agosto e 10 de setembro. Para participar, os clientes devem realizar compras a partir de R$ 150, cadastrar-se no programa de fidelidade Meu BH (site www.meubh.com.br ou app) e registrar o CPF no caixa. Compras realizadas com o Cartão BH dão direito a cupons em dobro.

