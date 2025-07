ES Construção Brasil reúne grandes nomes do setor em espaço exclusivo do Talk Imóveis

A presença da editoria Imóveis A Gazeta e do Talk Imóveis na feira reforça as possibilidades das marcas do setor de construção e do mercado imobiliário conhecerem mais o projeto. Crédito: Gabriel Mazim

A maior feira da construção civil do Espírito Santo, a ES Construção Brasil, deu a largada no Pavilhão de Carapina, nesta quarta-feira (16), para uma programação recheada de inovação e sustentabilidade. Na edição 2025, a previsão é gerar mais de R$ 600 milhões em negócios entre os 150 expositores, startups, construtechs e empresas do segmento.



A Pelo Mercado marcou presença na abertura do evento que contou com representantes de entidades do setor, do poder público e da iniciativa privada.

“Essa é uma das mais importantes indústrias do nosso Estado. Ela é altamente geradora de emprego e nos ajuda muito no desenvolvimento das cidades. E neste ano, estamos aqui discutindo dois temas muito importantes: a inovação e sustentabilidade”, destaca o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Douglas Vaz, reforçou a importância da parceria com A Gazeta, que desde o ano passado acompanha a cobertura da feira.

"Nossa feira já é um sucesso, especialmente porque temos uma parceria muito importante com A Gazeta. Para nós é muito importante ter um canal de comunicação como esse mostrando a pujança da economia que é a indústria da construção civil no Espírito Santo", avalia.

Essa parceria, inclusive, foi reforçada com um espaço especial de A Gazeta promovendo a editoria Imóveis A Gazeta e o maior evento de conteúdo do setor imobiliário do ES, o Talk Imóveis, que será realizado no dia 17 de setembro. A presença da editoria e do Talk Imóveis na feira reafirma as possibilidades das marcas do setor de construção e do mercado imobiliário conhecerem mais o projeto.

O superintendente da Caixa, Tarcísio Dalvi, marcou presença no espaço e reforçou a importância de promover um trabalho conjunto com o setor da construção civil, um segmento que movimenta diferentes cadeias de produção no Estado e no país.

“A gente costuma dizer que a cadeia da construção civil tem a Caixa como a maior parceira porque a gente financia da pequena empresa ao grande investidor que faz a parte do aço, por exemplo”, pontua.

Confira mais imagens de quem marcou presença no estande.

Confira quem passou pelo estande de Imóveis A Gazeta na ES Construção Civil





Douglas Vaz, CEO da Vaz Desenvolvimento e Ricardo Ferraço, vice-governador do ES . Gabriel Mazim





Marcello Moraes, diretor-geral da Rede Gazeta e Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta . Gabriel Mazim





Tarcísio Dalvi, Superintendente da Caixa no ES . Gabriel Mazim





Equipe da Caixa . Gabriel Mazim





Alexandre Schubert, presidente da Ademi-ES . Gabriel Mazim





Giliard Ferreira, gerente de Negócios Públicos da Rede Gazeta . Gabriel Mazim





Feira ES Construção Brasil . Gabriel Mazim





Feira ES Construção Brasil . Gabriel Mazim

