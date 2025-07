"A principal ferramenta do jornalista é saber ouvir. O silêncio pode ser uma grande resposta"

Caco Barcellos durante a palestra de lançamento do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada

"As principais ferramentas para a prática do bom jornalismo estão em nós mesmos: as pernas (para andar até a notícia), os olhos (para enxergar o que está acontecendo), a boca (para fazer as perguntas certas) e, sobretudo, os ouvidos (para ouvir o que sociedade tem a dizer)".



A frase foi uma das muitas inspiradoras ditas pelo jornalista Caco Barcellos nesta quarta-feira (2/07) no lançamento do 28° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Um dos maiores nomes da comunicação brasileira, o jornalista deu dicas simples, mas preciosas sobre a prática do jornalismo sério, da apuração responsável e ressaltou a importância de evitar julgamentos e opiniões.

Criador do Profissão Repórter e referência em reportagens profundas e sensíveis, Caco compartilhou sua visão sobre "Jornalismo e novos públicos" em palestra que lotou o auditório da Rede Gazeta de estudantes de comunicação interessados em participar do curso, que acontece há quase três décadas.

As inscrições estão abertas até o dia 14 de julho. O curso é presencial, acontece em Vitória e oferece atividades práticas em jornalismo, marketing e conteúdo de marca. O programa de imersão tem duração de 3 meses com a participação de 10 alunos, que acompanham de perto a produção de notícias e de produtos de comunicação em diferentes áreas e veículos do maior grupo de comunicação do Estado. As aulas vão começar em 13 de agosto, e vão até 28 de novembro.

O evento

Os patrocinadores

Suzano, Ecovias e Assembleia Legislativa (ALES) patrocinaram o evento. Em suas falas, os representantes ressaltaram a importância da imprensa para a democracia. O secretário de Comunicação da ALES, Leonardo Nunes, disse que recentemente o jornalismo sofreu ataques e que é hora de fortalecer o bom jornalismo.

"A gente está unindo comunicação pública eficiente com jornalismo eficiente", declarou Leonardo. É a primeira vez que a ALES participa do projeto.

"É o sexto ano que a gente tá junto da Rede Gazeta nesse projeto, um projeto longevo que há quase 30 anos forma jornalistas para o mercado. E isso é muito importante", disse a coordenadora de Comunicação Institucional da Ecovias 101, Cintia Dias.

Larissa Rebuzzi, da área de Comunicação e Marca da Suzano, também ressaltou a importância de apoiar projetos que gerem uma reflexão sobre o papel do jornalismo na sociedade. "O jornalismo constrói pontes para o acesso à informação", declarou.



