Cooabriel passa a integrar uma das principais redes empresariais do país

A Cooabriel agora faz parte da Amcham-Brasil, maior câmara americana de comércio fora dos Estados Unidos e uma das principais redes empresariais do país. A cooperativa visa ampliar conexões estratégicas e a associação quer compartilhar boas práticas de gestão com empresas de diversos setores.



Para o superintendente da Cooabriel, Carlos Augusto Pandolfi, a associação reflete o compromisso da cooperativa com a inovação, a governança e o desenvolvimento de pessoas. “Participar dessa rede amplia nosso acesso à capacitação e favorece conexões comerciais com potencial de gerar novos negócios, com benefícios mútuos para todos os envolvidos”, destaca.

Fundada em 1919, a Amcham reúne mais de 3.500 empresas em 16 regiões brasileiras — 80% nacionais e 20% multinacionais — responsáveis por 33% do PIB do país e cerca de 3 milhões de empregos diretos. No Espírito Santo, o grupo conta com 55 associadas atuando em áreas como finanças, saúde, educação, logística, tecnologia e construção civil.

Segundo Matheus Edson Vieira Campos, gerente executivo da Amcham, a entrada da Cooabriel fortalece o ecossistema de troca entre empresas brasileiras e o mercado internacional. “A Cooabriel é uma das maiores cooperativas do Brasil, com forte presença no agro. A parceria se baseia em três pilares: conexão com o mercado dos EUA, acesso a conteúdo estratégico e troca de práticas inovadoras entre setores”, afirma.

