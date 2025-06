Lembrança que vale ouro: o valor estratégico do Recall de Marcas

Imagine ser escolhido não apenas pela qualidade, mas por permanecer vivo na memória do consumidor. Foi nesse clima que o 33º Recall de Marcas A Gazeta reuniu as empresas mais lembradas pelos capixabas. A festa aconteceu no Le Buffet Master numa noite de entrega de muitos troféus e a apresentação da banda Biquíni.



Com o tema “O que o consumidor não esquece, a gente reconhece”, o evento destacou a necessidade de as marcas se manterem alinhadas às expectativas e comportamentos dos consumidores. Para o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a chave está em entender as mudanças de valores e oferecer atributos como rapidez na entrega e qualidade de produtos.