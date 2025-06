Noite de celebração!

Recall de Marcas A Gazeta 2025: confira as fotos da festa de premiação

Veja quem passou pela festa das marcas mais lembradas, no Le Buffet Master, com entrega de troféus e pista animada ao som da banda Biquíni

Em uma noite de grande celebração, ganhadores do 33º Recall de Marcas A Gazeta receberam os troféus por liderarem empresas que estão no topo da memória dos consumidos. A festa de premiação aconteceu em grande estilo, na noite de quinta-feira (05), no Le Buffet Master, em Vitória, animada por um show exclusivo banda Biquini, que levantou o público com seus sucessos como "Vento, Ventania", "Timidez", "Tédio", "Janaína" e "Dani". Confira no link abaixo as fotos de quem passou pelo evento.>