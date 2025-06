Recall de Marcas

Empresas do ES põem 'capixabas no centro de tudo' ao planejar investimentos

Na premiação da 33ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, empresariado apontou as principais ações para crescimento da economia capixaba em vários setores

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de junho de 2025 às 09:27

Inovação contínua e foco no cliente são as palavras de ordem para as empresas capixabas que projetam investimentos e novidades para o segundo semestre de 2025 e os próximos anos. Na 33ª edição do Recall de Marcas A Gazeta, em evento realizado na noite de quinta-feira (5), companhias empresariais de 81 segmentos apresentaram as principais percepções do mercado e as projeções de crescimento e consequente fortalecimento da economia do Espírito Santo.>

Para os empresários, nas ações que combinam tradição e inovação, o consumidor do Estado deve estar no foco de todas, como aponta Letícia Dalvi, gerente de marketing do Shopping Vitória.>

Em fase de expansão a partir da abertura de uma nova ala com 14 lojas, o mall — assim como as demais empresas reconhecidas no Recall — “tem pensado em um universo voltado para aquilo que o capixaba precisa”, como diz Letícia.>

“O shopping, por exemplo, é um equipamento que recebe um milhão de pessoas todos os meses. Então, as experiências, os eventos, as campanhas e demais ações são trabalhadas para que o capixaba esteja no centro de tudo”, defende. >

>

Letícia Dalvi cita que o Shopping Vitória recebe um milhão de pessoas por mês Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda no âmbito de experiências, com produtos voltados para pequenas e grandes necessidades dos clientes, o MiniPreço, do segmento homecenter, tem atuado para entender o que cada capixaba precisa dentro de suas casas ou empresas.>

“Temos 25 anos de existência e a missão de estar presente ao lado de todos os momentos do nosso público. [Para inovação], temos focado em experiências que atendam às necessidades de quem nos procura, para mostrar que o cliente é o centro de tudo”, diz Maicon Martins, coordenador de marketing da empresa. >

Maicon Martins diz que o MiniPreço tem atuado para entender o que cada capixaba precisa dentro de suas casas ou empresas Crédito: Carlos Alberto Silva

Leia mais Recall de Marcas A Gazeta 2025: confira o ranking das vencedoras

Inovações em áreas vitais

Se nos segmentos que promovem compras os capixabas vão passar a contar com novas experiências e lojas, nas áreas de saúde e educação, por exemplo, não vai ser diferente. Empresas projetam novas tecnologias em sala de aula e também apostam em ferramentas para maior cuidado com a população.>

Para a gestão da Faculdade Mutivix, que tem frentes de ensino superior com aulas presenciais em polos no Espírito Santo e oferta de aulas a distância para todo o país, são as ações no Estado que fomentam o crescimento da empresa, muito disso graças ao interesse dos capixabas em buscar maior capacitação para o mercado de trabalho.>

Giulianno Bresciani afirma que as ações no Estado fomentam o crescimento da Multivix Crédito: Carlos Alberto Silva

“Nós somos uma instituição capixaba que está conquistando o Brasil. Nosso trabalho é para levar educação de forma acessível para que os alunos sejam profissionais de qualidade em um ciclo virtuoso de desenvolvimento”, pondera Giulianno Bresciani, diretor de marketing da instituição de ensino.>

Com trabalho voltado para o ensino médio e também para o ensino superior, o Serviço Social da Indústria (Sesi) quer ampliar as ações de educação contando com a inteligência artificial (IA) para reinventar o que é aplicado nas salas de aula.>

“Quando falamos de educação, estamos falando de transformação de vida. É fato que o Espírito Santo tem resultados expressivos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), por exemplo, mas ainda temos desafios que podem ser contornados com um trabalho de equidade e ampliação da educação para todos”, diz Tatiane Franco, gerente executiva de educação do Sesi. >

Tatiane Franco diz que o Sesi quer ampliar as ações de educação com a inteligência artificial (IA) Crédito: Carlos Alberto Silva

Para Tatiane, o dever de casa das instituições de ensino está em mostrar a importância da educação aos alunos, construindo uma base de valores com formação técnica e comportamental, usando como exemplo resultados já alcançados por outros alunos capixabas.>

“[Para auxílio nisso], estamos trazendo a inteligência artificial para dentro da sala de aula para facilitar a vida do professor e melhorar a experiência dos alunos. Na robótica, por exemplo, a gente tem se tornado referência mundial. Nossa educação mostra para o Brasil que o Espírito Santo está em outro patamar”, completa Tatiane. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta