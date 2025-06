As mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2025: confira o ranking das vencedoras

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas em 81 segmentos, indicando os caminhos para as empresas ampliarem conexão com o público

Publicado em 5 de junho de 2025 às 20:00

Troféu do Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Cloves Louzada

A pergunta é simples: "Quando eu falo sobre determinado segmento, qual marca lhe vem à cabeça?". A resposta, muitas vezes na ponta da língua, expõe o reconhecimento direto dos consumidores, a credibilidade e o prestígio das maiores e melhores empresas do Espírito Santo. >

É por meio do Recall de Marcas A Gazeta que empresas de 81 segmentos descobrem seu lugar na memória e nas opções de consumo dos capixabas. Mais do que um levantamento feito por meio de uma pesquisa espontânea, o Recall se tornou o selo mais cobiçado pelas marcas do Estado, revelando a conexão com o público e os caminhos para produtos e serviços ainda melhores.>

Em sua 33ª edição, o levantamento foi elaborado pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro que, apesar de ser do Estado vizinho, conhece as ferramentas ideais para identificar as marcas mais lembradas e mostrar que “o que consumidor capixaba não esquece, o Recall reconhece". Os troféus foram entregues em uma grande noite de premiação no Le Buffet, em Vitória, nesta quinta-feira (05).>

Nas ruas, o foco da pesquisa, feita presencialmente na Grande Vitória, além de identificar quais são as marcas mais lembradas pelos consumidores, foi entender as razões por trás dessa lembrança. Com isso, as empresas ainda ganham percepções para aprimoramento de estratégias de marca, podendo conquistar mais destaque em um mercado cada vez mais competitivo, como defende Karine Karam, diretora da Markka.>

>

"Ouvimos 1.629 pessoas e a amostragem foi cuidadosamente planejada para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo. Utilizamos critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba", pontua Karine.>

No levantamento, segundo a diretora da Markka, os segmentos empresariais foram definidos com base em uma combinação de categorias de mercado estabelecidas e emergentes, levando em consideração o feedback dos consumidores e tendências observadas em cada setor, utilizando análises de mercado para garantir segmentos relevantes e abrangentes.>

Tal esforço revelou que os dados do Recall de Marcas indicam uma crescente valorização das marcas locais e também daquelas que investem em mídia para alcançar a atenção e preferência dos consumidores. "Há também um aumento na preferência por experiências digitais e personalizadas, mostrando que o consumidor capixaba está evoluindo com as tendências globais", afirma Karine.>

Ela ainda explica que por meio da pesquisa realizada a pedido de A Gazeta as empresas podem identificar pontos fortes e melhorias em suas estratégias de marca. "Compreender o que torna uma marca memorável ajuda as empresas a ajustar suas campanhas de marketing, melhorar o atendimento ao cliente e inovar em produtos e serviços", completa.>

Veja o ranking das vencedoras em todos os segmentos do Recall de Marcas 2025:

*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante. >

Instrumento mercadológico

Quem reforça o ideal da diretora da Markka é Aldo Agurto, gerente de Inteligência de Dados da Rede Gazeta. Para ele, o Recall de Marcas é um instrumento mercadológico para as empresas, já que certifica e ainda valida a marca como a mais lembrada pelos capixabas.>

“A relevância do selo está na credibilidade e reputação da Rede Gazeta que, em parceria com a Markka, conduz uma pesquisa totalmente customizada e desenhada para aferir os índices de lembrança de cada empresa em solo capixaba”, diz.>

Para ele, os insights que as empresas recebem são valiosos, já que permitem destrinchar com maior profundidade os índices de lembrança por outros quesitos medidos na própria pesquisa. >

"O resultado é que as empresas poderão desenhar ações de fortalecimento e melhorias da própria marca, ao ter acesso a informações mais detalhadas dos seus próprios índices de lembrança." Aldo Agurto Gerente de Inteligência de Dados da Rede Gazeta

Marca forte é aliada de valor e de credibilidade no mercado

Refletindo sobre os principais objetivos do Recall de Marcas, Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, ratifica a análise de Aldo e salienta que, quando uma empresa é a pioneira na mente de um consumidor, isso mostra que ela fez o "dever de casa", com planejamento e estruturação de uma marca forte, que auxilia em um processo de percepção de valor e de credibilidade no mercado. >

Bruno Passoni: resultado do Recall confere credibilidade às marcas Crédito: Carlos Alberto Silva

"Para exemplificar, hoje o consumidor é muito impactado por telas e, quando surge a necessidade de determinado produto ou serviço, é através de uma tela que ele vai buscar o que precisa, seja por meio de pesquisas na internet, seja em propagandas na TV. E, logicamente, o consumidor vai escolher uma marca de credibilidade. Quando ele encontra uma marca que tem um selo como o Recall, ele entende a força daquele empreendimento e o DNA que aquela marca imprime em seu segmento", defende.>

Na avaliação de Passoni, em variados segmentos, marcas que conquistam selos como o do Recall de Marcas são aquelas que nascem de um propósito e que expõem a força de seu trabalho com serviços capazes de atender as demandas do público.>

"Para alcançar isso, deve ser feito um trabalho de muita atenção, de planejamento com marketing e com outras ferramentas para que essas marcas alcancem credibilidade, defendendo seus valores e fazendo uma leitura de seus públicos. É por meio do Recall que muitas empresas conquistam esses caminhos", frisa, destacando ainda que, em um cenário em que o mercado tem consumidores com diversas gerações e valores distintos, entender a sua dinâmica é crucial para uma marca se manter relevante. >

"O mercado está muito dinâmico e, por isso, o empresário precisa entender e conhecer o seu público para ter melhores resultados e para agregar valor naquilo que faz." Bruno Passoni Diretor de Mercado da Rede Gazeta

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta